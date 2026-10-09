Героям України та родинам загиблих воїнів вручили 20 сертифікатів на квартири

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В Україні вручили 20 сертифікатів на квартири Героям України та родинам військових, які отримали це звання посмертно.

Президент Володимир Зеленський наголосив, що завдяки мужності українських захисників держава змогла зберегти свою незалежність під час повномасштабної російської агресії. Він підкреслив, що Україна має пам’ятати кожного, хто віддав життя за її свободу.

Серед нагороджених — військові, які відзначилися під час боїв за Київщину, Київ і Маріуполь у 2022 році, виконували бойові завдання на Донеччині, Луганщині, Харківщині, Запоріжжі та Сумщині, а також брали участь у Курській операції.

За словами глави держави, забезпечення Героїв та їхніх родин власним житлом є одним зі способів висловити вдячність і повагу людям, які захищали Україну.

Джерело: Офіс Президента України

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