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Міністр оборони Великої Британії Вес Стрітінг відвідав Харків, розташований приблизно за 20 кілометрів від лінії фронту. Під час візиту він оголосив про надання Україні додаткових зенітних установок RapidRanger.

Міністр оборони Вес Стрітінг став першим міністром оборони Великої Британії, який відвідав Харків, розташований за 20 км від лінії фронту на сході України, повідомило сьогодні Міністерство оборони.

"Під час візиту Стрітінг високо оцінив надзвичайну мужність Збройних сил України та підтвердив подальшу військову підтримку Великої Британії для зміцнення оборони України, оскільки РФ продовжує свої жорстокі атаки на українські міста та критично важливу національну інфраструктуру", - йдеться у повідомленні.

Стрітінг оголосив, що уряд Великої Британії надасть Україні додаткові пускові установки RapidRanger на пряме прохання Президента Володимира Зеленського.

Зазначається, що установки RapidRanger вже ефективно використовувалися Україною проти російських повітряних загроз, серед яких пропелерні та реактивні безпілотники Shahed.

"Додаткові пускові установки допоможуть Україні захистити людей, міста та критично важливу інфраструктуру від постійних атак військ РФ", - додали у міністерстві.

Про це повідомляє The Guardian.

23 листопада Міністр оборони Великої Британії Вес Стрітінг заявив, що перебої в роботі супутникових систем Starlink і Starshield в Україні потребують чіткого пояснення.

21 листопада міністр оборони Великої Британії Вес Стрітінг був змушений перервати промову через російську атаку на Київ. .

Міністр оборони Великої Британії Вес Стрітінг закликав європейські країни з обережністю ставитися до слів Володимира Путіна про те, що Росія не збирається нападати на Європу. Він нагадав, що російська армія вже веде війну на європейському континенті — проти України. .

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