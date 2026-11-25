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Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна у середу, 25 листопада, прибув з офіційним візитом до Києва. Очільник естонського зовнішньополітичного відомства оприлюднив відео поїздки Хрещатиком повз Майдан Незалежності, привітавши українську столицю.

Окрім того, у межах візиту дипломат нагадав про Міжнародний день ліквідації насильства щодо жінок та засудив систематичне використання росією сексуального насильства як зброї війни проти України, закликавши до розслідування цих злочинів та притягнення винних до відповідальності.

Good morning, Kyiv https://t.co/iA5TmFzpIF — Margus Tsahkna (@Tsahkna) November 25, 2026

Джерело: повідомлення міністра закордонних справ Естонії Маргуса Цахкни у соцмережі X.

24 листопада прем’єр-міністр Естонії Крістен Міхал заявив, що Україна отримала попередження про ризик екологічного забруднення Балтійського моря внаслідок атак на російські нафтові танкери.

Міністерство закордонних справ росії звинуватило Естонію у сприянні українським атакам на північний захід рф та пригрозило балтійській країні прямим військовим зіткненням.

Естонія оголосила про повне закриття з 1 грудня всіх пунктів пропуску на державному кордоні з Російською Федерацією через нещодавню спробу диверсії на оборонному підприємстві Threod Systems.

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