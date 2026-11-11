Голова АМКУ пояснив у суді походження незадекларованого майна на 72 мільйони гривень

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Вищий антикорупційний суд (ВАКС) допитав голову Антимонопольного комітету України (АМКУ) Павла Кириленка, якого обвинувачують у незаконному збагаченні на суму 72 млн грн ($1 582 417) та внесенні недостовірних відомостей до декларації.

Під час судового засідання прокурорка поставила запитання щодо користування маном родини — зокрема, паркомісцями у київському ЖК, автомобілем BMW X3, будинком у Хотянівці та нерухомістю в Ужгороді.

Кириленко заявив, що дізнався про придбання будинку у Хотянівці вже після угоди, а щодо відсутності відомостей про житло у декларації пояснив, що дружина не інформувала його про точну кількість днів проживання там (понад законний ліміт у 183 дні). Поїздки родини до Ужгорода, де, за даними слідства, купувалася нерухомість, посадовець пояснив потребою особисто передати йому непом'яті костюми для відрядження до Парижа. Наразі судовий розгляд справи триває.

Джерело: Transparency International Ukraine.

Передана до Вищого антикорупційного суду у минулому році справа про недекларування майна голови Антимонопольного комітету України Павла Кириленка затягується. Її розгляд може піти по повторному колу, тому що двоє суддів, що її розглядають, отримали нові посади.

Судитимуть депутата, який начебто позичив $800 тисяч родині очільника АМКУ Кириленка.

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