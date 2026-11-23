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Голова Національного банку України Андрій Пишний очолив делегацію, яка вирушила до Великої Британії, Німеччини та Туреччини. Поїздка відбувається на тлі розслідування НАБУ, в межах якого в жовтні проводили слідчі дії в приміщенні Нацбанку.

Як повідомила пресслужба НБУ, одним із завдань відрядження є підготовка та участь у міжнародному арбітражі за позовом компанії ABH Holdings S.A. проти України. Слухання у справі колишніх власників націоналізованого Sense Bank мають розпочатися 30 листопада у Стамбулі. Позивачі вимагають від України компенсацію, що перевищує 1 млрд доларів.

Також програма візиту передбачає консультації з юридичними радниками та зустрічі з керівниками провідних фінансових установ.

Поїздка привернула увагу через слідчі дії НАБУ і САП, які відбулися 21 жовтня в приміщенні Нацбанку, зокрема, за повідомленнями ЗМІ, у кабінеті Пишного. За даними медіа, одне з можливих питань розслідування стосується рекомендації кандидатури Василя Веселого до наглядової ради Sense Bank.

Сам Пишний заявив, що кримінальне провадження не стосується діяльності Нацбанку чи його роботи на посаді голови регулятора. Він також повідомив, що під час обшуків не виявили доказів правопорушень з його боку або з боку працівників НБУ.

Народний депутат Ярослав Железняк раніше припускав, що Пишному можуть оголосити підозру, однак станом на 23 листопада такого процесуального рішення немає. Сам факт закордонного відрядження не свідчить про намір голови НБУ уникнути слідства.

Джерело: Українське страхування. Правда

Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро України звернулося до Вищого антикорупційного суду з клопотанням про проведення обшуку в автомобілі Hyundai Staria, яким користується голова Національного банку України Андрій Пишний. Автомобіль належить НБУ.

НАБУ раніше підтвердило проведення обшуків у приміщенні Нацбанку 21 жовтня та за місцем проживання одного зі співробітників. У бюро повідомили, що нікого не затримували й нікому не оголошували про підозру, а інші деталі не розголошують в інтересах досудового розслідування.

Раніше 21 жовтня народний депутат Ярослав Железняк припустив, що обшуки НАБУ у голови НБУ Андрія Пишного можуть стосуватися ситуації навколо підприємства «Карпатнафтохім» та «Сенс Банку». За словами Железняка, в обох епізодах фігурує Василь Веселий, якого депутат назвав «наглядачем від Банкової». Він також послався на свідчення колишнього голови наглядової ради «Сенс Банку», за якими саме Пишний привів Веселого до банку.

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