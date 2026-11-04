Голова НБУ Пишний заявив про політичний тиск і відмовився йти у відставку

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Голова Національного банку України Андрій Пишний повідомив, що не планує залишати посаду та не подавав заяви про відставку на тлі повідомлень про спроби окремих нардепів винести питання його звільнення на розгляд Верховної Ради.

Він заявив про тривалий політичний тиск, маніпуляції та скоординовану кампанію з дискредитації, наголосивши, що закон гарантує семирічний строк повноважень голови НБУ для захисту незалежності інституції. Пишний підкреслив готовність відповідати за рішення Нацбанку під час повномасштабної війни й зазначив, що повідомить суспільство особисто, коли вирішить завершити каденцію.

Джерело: допис голови НБУ у Facebook.

На тлі гучних скандалів голова Національного банку України Андрій Пишний втратив підтримку з боку Офісу президента, і там вже вирішили його позбутися. Про це розповіли джерела Ua.News в Офісі президента. За наявною інформацією, у Зеленського невдоволені політикою НБУ зі стрімким падінням гривні та підозрюють, що Пишний може й не повернутися в Україну з чергової закордонної конференції. А це загрожує владі новим репутаційним скандалом.

Нагадаємо, про відставку Пишного востаннє ходили чутки 21 жовтня, коли НАБУ провело обшуки у приміщенні Нацбанку та за місцем проживання одного зі співробітників. Обшуки були пов’язані зі зловживанням активами «Карпатнафтохіму» та націоналізованим Сенс Банком, через який корупціонери «вибілювали» накрадений кеш. Зокрема, фігуранти спецоперації «Форест Гамп» організували легалізацію 150 млн грн. А потім ці гроші внесли як заставу за ексміністра Германа Галущенка, арештованого в межах операції «Мідас».

UA.News нагадує шлейф політичних та корупційних скандалів, який тягнеться за Андрієм Пишним: від «Міндічгейту» до необґрунтованих багатомільйонних штрафів для провідних небанківських компаній.

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