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На частині підстанцій Київської області готовність додаткових захисних споруд становить лише 20–30%. Деякі об'єкти критичної інфраструктури навіть втратили попередній рівень захисту через дії підрядників, які не завершили будівництво нових конструкцій.

На окремих майданчиках роботи залишилися на початковій стадії.

Голова Тимчасової слідчої комісії, народна депутатка від «Слуги народу» Леся Забуранна заявила, що фактичний стан будівництва захисних споруд суттєво відрізняється від показників готовності, які озвучують посадовці.

«Багато хто з посадовців озвучує різні відсотки готовності укриттів критичних об’єктів інфраструктури Київської області. Так-от, наша слідча комісія побачила вириті фундаменти, у яких лежала арматура, не зв’язана і не залита бетоном. І це станом на жовтень. Ситуація прежахлива», – констатувала у розмові з «Главкомом» голова Тимчасової слідчої комісії і народний депутат від «Слуги народу» Леся Забуранна.

За оцінкою депутатки, на окремих підстанціях захисні споруди готові лише на 20–30%. Вона сумнівається, що підрядники зможуть завершити розпочаті роботи до кінця опалювального сезону.

Окрему увагу парламентська комісія приділила компаніям, які відповідали за облаштування захисту енергетичної інфраструктури.

За словами Лесі Забуранної, роботи на 24 підстанціях передали двом компаніям — «Консалтинг-буд» і «Ю.Бі.Сі.». Депутатка стверджує, що підприємства пов'язані між собою, а їхні власники та керівники належать до однієї родини.

«Опираючись на матеріали ТСК, зазначу: плачевний стан довкола енергетичних об’єктів Київщини був запрограмований на етапі відбору підрядників. 24 підстанції передано в руки двох компаній, які тісно пов’язані між собою. Маємо інформацію, що власники та директори фірм «Консалтинг-буд» і «Ю.Бі.Сі.» – це одна родина. До того ж обидві компанії не мають відповідного досвіду роботи, необхідної кількості власної техніки та працівників», – повідомила Леся Забуранна факти, що свідчать про ймовірну змову.

Водночас жодна з 26 підстанцій Київської області, які мали отримати додатковий захист, досі не захищена на 100%. Як зазначає «Главком», власник енергетичних об'єктів — компанія ДТЕК — нині намагається власними силами забезпечити їм хоча б мінімальний рівень захищеності.

Особливе занепокоєння викликає ситуація, коли під час облаштування нових захисних споруд підрядники демонтували конструкції, які раніше вже прикривали енергетичні об'єкти.

Леся Забуранна пояснила, що підстанції спочатку мали захист першого рівня. Однак після початку робіт компанії «Консалтинг-буд» і «Ю.Бі.Сі.» демонтували наявні конструкції, щоб звести новий, антидроновий захист другого рівня. Завершити будівництво вони не змогли.

«Уявляєте, який стався парадокс: спочатку підстанції мали I рівень захисту. Коли прийшли підрядники «Консалтинг-буд» і «Ю.Бі.Сі.», то вони демонтували цей захист і взялися зводити II рівень захисту, антидроновий. Однак не довели до завершення», – шокована голова ТСК Леся Забуранна.

Проблеми із захистом енергетичної інфраструктури Київщини підтверджують і загальні показники виконання регіонального плану стійкості.

Такі результати виявила Тимчасова слідча комісія Верховної Ради під час перевірки об'єктів критичної інфраструктури Київщини наприкінці жовтня.

Раніше підприємець Владислав Соколов, який фігурує у скандалі довкола будівництва оборонних споруд на енергооб’єктах Київщини, уперше публічно відреагував на критику через розкішні апартаменти в Дніпрі та живого крокодила в тераріумі. Він пояснив походження свого майна, заперечив зв’язок статків із державними контрактами та висунув звинувачення на адресу колишнього очільника Київської ОВА, а нині міністра розвитку громад та територій Миколи Калашника.

Міністр інфраструктури Микола Калашник відреагував на скандал навколо будівництва захисних споруд для енергетичних об’єктів Київської області, якою раніше керував як начальник ОВА.

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