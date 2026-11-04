Голова СБУ звільнив двох високопосадовців, які фігурують у розслідуванні НАБУ

0:00 / 0:00

Очільник Служби безпеки України Олександр Поклад звільнив із посад двох високопосадовців відомства, які стали фігурантами розслідування НАБУ в межах операції «Карфаген».

У СБУ заявили, що сприяють усім необхідним процесуальним діям і зацікавлені в прозорому та неупередженому розслідуванні.

Поклад також повідомив про координацію з керівництвом НАБУ і САП та спецслужбами країн-партнерів.

Окремо глава СБУ звернувся до фігуранта справи на прізвисько «Мексиканець», закликавши його повернутися в Україну та здатися правоохоронцям.

«Або ми самі знайдемо, де б він не переховувався. Досвід у нас є», — заявив Поклад.

Джерело: Служба безпеки України

Детективи Національного антикорупційного бюро затримали першого заступника начальника департаменту захисту національної державності СБУ генерала Сергія Дуку.

До цього СБУ підтвердила обшуки НАБУ та САП у своїх співробітників.

Раніше стало відомо про обшуки у високопосадовців СБУ, зокрема Сергія Дуки, Антона Кравчука та Олександра Ковальчука.

Також НАБУ заявляло про перешкоджання роботі детективів під час слідчих дій і погрози застосуванням вогнепальної зброї з боку представника СБУ.

Читай нас у