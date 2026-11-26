0:00 / 0:00

У четвер, 26 листопада, Місяць у Близнюках додасть сміливості, рішучості та бажання діяти, спонукаючи до швидкого ухвалення рішень. У першій половині дня варто зосередитися на важливих справах, а після обіду більше уваги приділити дому, комфорту та емоційному стану.

Об 11:52 Місяць перейде у знак Рака, що посилить чутливість, потребу в турботі та відчутті безпеки. Більше значення матимуть емоції, духовний розвиток і спогади.

Водночас Марс перейде зі знака Лева у Діву, що сприятиме серйозним розмовам, аналізу, плануванню та організації справ. Про прогноз для всіх знаків зодіаку пише Vogue.

Овен

На Овнів чекає насичений день, упродовж якого вони діятимуть швидко та впевнено. Секстиль Місяця допоможе зрозуміти, з ким варто продовжувати співпрацю, а які ідеї можуть принести прибуток у найближчому майбутньому. Не поспішайте з висновками, намагайтеся розібратися в мотивах інших людей. Інтуїція щодо оточення буде особливо гострою.

Увечері варто знайти час для побачення або просто приємної розмови. Намагайтеся зосередитися на позитивних емоціях і не відмовляйте собі в маленьких радощах.

Телець

Опозиція Меркурія спонукатиме Тельців шукати нові можливості, цікаві події та заняття, які допоможуть розвиватися. Марс у трині підштовхне до відкриття нового хобі. Ви зможете переконати друзів, що ваша компанія варта їхньої уваги, а ваші ідеї матимуть вплив на оточення.

Післяобідній час сприятливий для творчості, мистецтва та занять улюбленою справою. Секстиль Місяця подарує натхнення, а також може допомогти завести нове знайомство, яке згодом переросте у дружбу.

Близнюки

З’єднання Місяця із вашим знаком додасть Близнюкам енергії, товариськості та активності. День сприятливий для просування власних проєктів, особливо тих, що стосуються освіти, навчання або подорожей. Можуть надійти важливі й водночас приємні новини.

Складні питання, ймовірно, вирішуватимуться на вашу користь, однак під час спілкування з впливовими людьми варто проявляти дипломатичність. Квадрат Марса застерігає від необережних висловлювань: не всі можуть правильно сприйняти ваш гумор, жарти чи іронію. Зважайте на почуття співрозмовників.

Рак

До обіду Ракам може бути складно налаштуватися на серйозні справи. Ви будете обережнішими та стриманішими, ніж зазвичай, а деякі люди можуть викликати підозри. Не піддавайтеся песимізму — краще з’ясуйте, що відбувається насправді, щоб не створювати зайвих приводів для тривоги.

У другій половині дня відчуєте приплив сил і енергії. З’єднання Місяця допоможе покращити настрій, а ситуації, які раніше турбували, почнуть складатися сприятливіше. Не виключено, що ви почуєте хороші новини.

Лев

Марс залишить знак Лева, що допоможе відчути більше спокою. Водночас деякі проблеми все ще потребуватимуть вашої уваги. Можливо, доведеться звернутися по допомогу або пораду, але ви зможете зберегти контроль над ситуацією.

З’єднання Юпітера подарує оптимізм і сприятиме формуванню спільних цілей. Дійте рішуче, але не беріть на себе надто багато зобов’язань. Не забувайте про власні потреби, відпочинок і час для особистих справ. Не варто витрачати сили на впертих людей, які не готові йти на компроміс.

Діва

Діви будуть налаштовані рішуче, конкретно та прагматично. З’єднання Марса посилить увагу до фінансових питань і можливостей отримання прибутку. Однак не варто вступати в конфлікти через дрібниці чи провокувати непотрібне протистояння.

Ваші ідеї можуть виявитися корисними не лише для вас, а й для інших. День також сприятливий для покупок товарів для дому, косметики та речей, які давно хотіли придбати. Шукайте вигідні пропозиції, знижки та не соромтеся торгуватися, щоб заощадити.

Терези

Терези діятимуть швидко, впевнено та прагнутимуть навести лад у справах. День сприятливий для ухвалення рішень, завершення завдань і досягнення конкретних результатів. У другій половині дня з'явиться більше можливостей для відпочинку та розваг.

З’єднання Венери сприятиме романтичним зустрічам і побаченням, а секстиль Марса допоможе завести нових друзів. Творчі заняття, мистецтво та хобі принесуть задоволення й натхнення. Не відмовляйтеся від нових знайомств і цікавих пропозицій.

Скорпіон

Скорпіони зосередяться на обов’язках і поточних завданнях. Якщо хтось критикуватиме вас без вагомих причин, не варто надто перейматися. Ви знаєте власну ціну й не повинні постійно доводити свою компетентність іншим.

У другій половині дня веселий захід або приємна зустріч допоможуть покращити настрій. Ви відчуєте більше енергії та зможете придумати нові, цікаві рішення. Секстиль Марса сприятиме знайомствам і зустрічам із людьми, яких давно не бачили.

Стрілець

Від самого ранку Стрільці будуть сповнені амбіцій, енергії та творчих ідей, а їхній ентузіазм може надихнути інших. Протистояння Місяця додасть сил, допоможе впоратися зі складними завданнями та покращити ситуацію у справах.

Ви матимете можливість досягти успіху й поділитися своїми задумами з оточенням. Після роботи можна запланувати зустріч із друзями або інші розваги. Квадрат Марса сприятиме фізичній активності, але не варто ризикувати, перенапружуватися чи надто інтенсивно тренуватися.

Козеріг

Козероги можуть бути дещо розсіяними, забудькуватими та схильними замислюватися над незрозумілими ситуаціями. Щоб не пропустити важливих зустрічей чи завдань, частіше перевіряйте календар і список справ.

Фінансові питання також можуть вийти на перший план. Не виключено, що хтось запропонує цікаву можливість. Водночас не обов’язково відповідати на запитання, які викликають у вас дискомфорт. Після роботи приділіть увагу здоров’ю та фізичній формі — тригон Марса допоможе зберегти оптимістичний настрій.

Водолій

Тригон Місяця до знака Водолія зробить представників знака сміливішими, швидшими та рішучішими. Не відкладайте важливих завдань, адже день сприятливий для серйозних розмов із керівництвом і просування власних ідей.

Ваші масштабні плани можуть мати перспективу, якщо проявите наполегливість. Однак не варто надмірно вихвалятися досягненнями, щоб не викликати заздрощів. Зосередьтеся на тому, що можете зробити самостійно. Після роботи знайдіть час для відпочинку, спорту або йоги.

Риби

Риби захочуть дистанціюватися від складних ситуацій і не втручатися у справи, які потребують надто багато сил. Не варто вступати в суперечки з людьми, які висувають до вас завищені вимоги.

Квадратура Місяця та опозиція Марса сприятимуть заняттям, пов’язаним із комфортом, турботою про себе та здоров’ям. Ви можете із задоволенням вирушити на покупки або придумати нові ідеї для облаштування оселі.

Не відчувайте провини за бажання приділити час собі. Опозиція Марса радить уникати дискусій із надто критичними людьми та не витрачати енергію на непотрібні конфлікти.

Читай нас у