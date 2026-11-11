Графіки відключень на 12 листопада 2026 року: які регіони залишаться без світла

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У четвер, 12 листопада, у низці регіонів України запроваджуватимуть вимушені обмеження споживання електроенергії. Вони пов’язані з пошкодженнями енергетичної інфраструктури внаслідок російських атак.

Обмеження пов’язані з наслідками російських ударів по енергетичній інфраструктурі.

Час застосування обмежень:

Для всіх категорій споживачів – графіки погодинних відключень обсягом від 1 до 3 черг (від 4 до 12 годин на добу);

Для промисловості – графіки обмеження потужності.

"Актуальні графіки відключень перевіряйте на офіційних сторінках вашого оператора системи розподілу", – додали в "Укренерго".

Оновлено о 22:15

Графік відключення світла в Києві

Графік відключення світла у столиці 12 листопада:

Група 1: 02:00-07:00, 10:00-16:30, 18:30-24:00

Група 2: 02:30-07:30, 11:00-17:00, 19:00-24:00

Група 3: 04:00-09:00, 11:30-17:30, 19:30-24:00

Група 4: 04:30-09:30, 12:30-18:30, 20:30-24:00

Група 5: 06:00-11:00, 13:00-19:00, 22:00-24:00

Група 6: 00:00-00:30, 06:30-11:30, 13:30-19:30

Група 7: 00:00-01:00, 07:00-12:30, 14:30-20:30

Група 8: 00:00-02:00, 07:30-13:00, 15:00-21:00

Група 9: 00:00-02:30, 08:00-13:30, 15:30-21:30

Група 10: 00:00-04:00, 08:30-14:30, 16:30-22:00

Група 11: 00:00-04:30, 09:00-15:00, 17:00-23:00

Група 12: 01:00-06:00, 09:30-15:30, 17:30-23:30

Група 13: 02:00-07:00, 10:00-16:30, 18:30-24:00

Група 14: 02:30-07:30, 11:00-17:00, 19:00-24:00

Група 15: 04:00-09:00, 11:30-17:30, 19:30-24:00

Група 16: 04:30-09:30, 12:30-18:30, 20:30-24:00

Група 17: 06:00-11:00, 13:00-19:00, 22:00-24:00

Група 18: 00:00-00:30, 06:30-11:30, 13:30-19:30

Група 19: 00:00-01:00, 07:00-12:30, 14:30-20:30

Група 20: 00:00-02:00, 07:30-13:00, 15:00-21:00

Група 21: 00:00-02:30, 08:00-13:30, 15:30-21:30

Група 22: 00:00-04:00, 08:30-14:30, 16:30-22:00

Група 23: 00:00-04:30, 09:00-15:00, 17:00-23:00

Група 24: 01:00-06:00, 09:30-15:30, 17:30-23:30

Група 25: 02:00-07:00, 10:00-16:30, 18:30-24:00

Група 26: 02:30-07:30, 11:00-17:00, 19:00-24:00

Група 27: 04:00-09:00, 11:30-17:30, 19:30-24:00

Група 28: 04:30-09:30, 12:30-18:30, 20:30-24:00

Група 29: 06:00-11:00, 13:00-19:00, 22:00-24:00

Група 30: 00:00-00:30, 06:30-11:30, 13:30-19:30

Група 31: 00:00-01:00, 07:00-12:30, 14:30-20:30

Група 32: 00:00-02:00, 07:30-13:00, 15:00-21:00

Група 33: 00:00-02:30, 08:00-13:30, 15:30-21:30

Група 34: 00:00-04:00, 08:30-14:30, 16:30-22:00

Група 35: 00:00-04:30, 09:00-15:00, 17:00-23:00

Група 36: 01:00-06:00, 09:30-15:30, 17:30-23:30

Група 37: 02:00-07:00, 10:00-16:30, 18:30-24:00

Група 38: 02:30-07:30, 11:00-17:00, 19:00-24:00

Група 39: 04:00-09:00, 11:30-17:30, 19:30-24:00

Група 40: 04:30-09:30, 12:30-18:30, 20:30-24:00

Група 41: 06:00-11:00, 13:00-19:00, 22:00-24:00

Група 42: 00:00-00:30, 06:30-11:30, 13:30-19:30

Група 43: 00:00-01:00, 07:00-12:30, 14:30-20:30

Група 44: 00:00-02:00, 07:30-13:00, 15:00-21:00

Група 45: 00:00-02:30, 08:00-13:30, 15:30-21:30

Група 46: 00:00-04:00, 08:30-14:30, 16:30-22:00

Група 47: 00:00-04:30, 09:00-15:00, 17:00-23:00

Група 48: 01:00-06:00, 09:30-15:30, 17:30-23:30

Група 49: 02:00-07:00, 10:00-16:30, 18:30-24:00

Група 50: 02:30-07:30, 11:00-17:00, 19:00-24:00

Група 51: 04:00-09:00, 11:30-17:30, 19:30-24:00

Група 52: 04:30-09:30, 12:30-18:30, 20:30-24:00

Група 53: 06:00-11:00, 13:00-19:00, 22:00-24:00

Група 54: 00:00-00:30, 06:30-11:30, 13:30-19:30

Група 55: 00:00-01:00, 07:00-12:30, 14:30-20:30

Група 56: 00:00-02:00, 07:30-13:00, 15:00-21:00

Група 57: 00:00-02:30, 08:00-13:30, 15:30-21:30

Група 58: 00:00-04:00, 08:30-14:30, 16:30-22:00

Група 59: 00:00-04:30, 09:00-15:00, 17:00-23:00

Група 60: 01:00-06:00, 09:30-15:30, 17:30-23:30

Графік відключення світла в Київській області

Про це повідомляє "Укренерго".



Президент України Володимир Зеленський повідомив, що під час масованої атаки російський терористів було завдано ударів по підстанціях, які з'єднують Рівненську та Хмельницьку АЕС із Києвом та центральними регіонами України.

Енергетики продовжують працювати над відновленням електропостачання та поверненням світла в оселі українців, попри значне навантаження.

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