Графіки відключення світла на 3 листопада 2026 року — Укренерго
У вівторок, 3 листопада, у частині областей України застосовуватимуть вимушені обмеження споживання електроенергії. Енергетики закликали споживачів ощадливо користуватися електроенергією та відповідально ставитися до її споживання.
Обмеження діятимуть:
- з 06:00 до 23:59 – графіки обмеження потужності для промисловості;
- з 06:00 до 23:59 – графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів (обсягом від 0,5 до 4 черг).
Причиною запровадження обмежень стали наслідки масованих російських атак на енергооб’єкти. «Увага! Внаслідок російських обстрілів ситуація в енергосистемі може змінюватись. Стежте за повідомленнями та графіками відключень на офіційних сторінках операторів систем розподілу (обленерго) у вашому регіоні Коли електроенергія з’являється за графіком – будь ласка, споживайте її ощадливо», – йдеться у повідомленні.
Карта відключень світла в Україні
Про це повідомляється з посиланням на «Укренерго».
31 жовтня в частині областей України діятимуть графіки відключень світла.
Додамо, що у Києві, на Київщині та Дніпропетровщині зберігається складна ситуація зі світлом.
Раніше у Дніпрі відновили електропостачання частині споживачів, понад 200 тисяч досі без світла.
До цього у Дніпрі через російську атаку зникло світло на обох берегах.
Через аварію на правому березі Києва тимчасово не діють графіки відключень світла.