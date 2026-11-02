+9° Київ +7° Варшава +17° Вашингтон
$ 45.71 € 51.22 zł 11.6
$ 45.71 € 51.22 zł 11.6
+9° Київ +7° Варшава +17° Вашингтон
Головне Україна

Графіки відключення світла на 3 листопада 2026 року — Укренерго

UA NEWS 02 Листопада 2026 21:19
Графіки відключення світла на 3 листопада 2026 року — Укренерго
0:00 / 0:00

У вівторок, 3 листопада, у частині областей України застосовуватимуть вимушені обмеження споживання електроенергії. Енергетики закликали споживачів ощадливо користуватися електроенергією та відповідально ставитися до її споживання.

Обмеження діятимуть:

  • з 06:00 до 23:59 – графіки обмеження потужності для промисловості;
  • з 06:00 до 23:59 – графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів (обсягом від 0,5 до 4 черг).

Причиною запровадження обмежень стали наслідки масованих російських атак на енергооб’єкти. «Увага! Внаслідок російських обстрілів ситуація в енергосистемі може змінюватись. Стежте за повідомленнями та графіками відключень на офіційних сторінках операторів систем розподілу (обленерго) у вашому регіоні Коли електроенергія з’являється за графіком – будь ласка, споживайте її ощадливо», – йдеться у повідомленні.

Карта відключень світла в Україні

 


Про це повідомляється з посиланням на «Укренерго».

31 жовтня в частині областей України діятимуть графіки відключень світла.

Додамо, що у Києві, на Київщині та Дніпропетровщині зберігається складна ситуація зі світлом.

Раніше у Дніпрі відновили електропостачання частині споживачів, понад 200 тисяч досі без світла.

До цього у Дніпрі через російську атаку зникло світло на обох берегах.

Через аварію на правому березі Києва тимчасово не діють графіки відключень світла.

Читай нас у
Завантажуй наш додаток