Gрацівникам прифронтових громад пропонують рахувати рік стажу за два

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Голова Асоціації прифронтових міст та громад (АПМГ), мер Харкова Ігор Терехов виступив за запровадження додаткових соціальних гарантій для фахівців, які забезпечують життєдіяльність прифронтових громад під час війни.

Під час зустрічі із соціальними працівниками Харкова він повідомив, що відповідний законопроєкт, напрацьований спільно з народними депутатами з міжфракційного об'єднання «Прифронтові території», вже зареєстрований у Верховній Раді.

Ініціатива передбачає зарахування одного року роботи на прифронтових територіях за два роки страхового стажу для соціальних працівників, медиків, учителів, енергетиків і комунальників. Дія норми має поширюватися на всіх фахівців, які виконували таку роботу від початку повномасштабного вторгнення — зокрема працювали у відрядженнях або вахтовим методом, навіть якщо згодом виїхали з регіону.

Окрім цього, АПМГ пропонує підвищити загальнодержавні соціальні стандарти: встановити мінімальну зарплату на рівні щонайменше 10 тис. грн, мінімальну пенсію — 6 тис. грн, а прожитковий мінімум — 7,6 тис. грн. Також асоціація ініціює зниження ставки ПДВ на основні продукти харчування та лікарські засоби до 5%, збереження аптечної мережі й розширення програми «Доступні ліки».

Джерело: законопроєкт, зареєстрований у Верховній Раді.

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