Гривня зміцнилася до долара: НБУ встановив офіційний курс на понеділок 9 листопада

0:00 / 0:00

Національний банк України встановив на понеділок, 9 листопада, офіційний курс долара на рівні 45,32 грн. Порівняно з попереднім показником гривня зміцнилася на 12 копійок.

Курс гривні до євро встановлено на рівні 50,65 грн за євро.

Згідно з даними на сайті регулятора, щодо євро гривня також посилила свої позиції. Офіційний курс європейської валюти на понеділок встановлено на рівні 50,65 гривні за один євро, тобто гривня зміцнилася на 39 копійок.

На міжбанківському валютному ринку України станом на 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 45,31/45,34 грн/дол., а до євро – 50,60/50,62 грн/євро.



Курс валют на 6 листопада 2026 року – скільки коштують долар, євро і злотий.

Керована девальвація чи різкий обвал:чому НБУ відпускає гривню і що буде з курсом валют.

Поки партнери дають гроші— у НБУ буде ресурс, щоб тримати курс: економіст Олег Пендзин.

Читай нас у