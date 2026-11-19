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Прокуратура через суд домоглася повернення у комунальну власність 1,9278 га ландшафтного заказника «Гренівський» на території Благовіщенської громади.

Ділянку незаконно передали у приватну власність для ведення особистого селянського господарства, хоча вона має природоохоронний статус.

Суд визнав недійсними рішення про передачу землі, скасував реєстрацію права приватної власності та зобов’язав власника повернути ділянку громаді.

Джерело: Кіровоградська обласна прокуратура.

Земельну ділянку площею 0,4 га, розташовану за адресою вулиця Стуса, 8 у Тернополі, де раніше стояв знищений російською ракетою будинок, продали через аукціон.

45-річний чоловік використав підроблений паспорт харків’янина з власною фотографією, щоб видати себе за власника земельної ділянки площею 5 гектарів у селі Демидів на Київщині.

Національна поліція викрила сімох підозрюваних, які, за версією слідства, входили в довіру до самотніх літніх людей, щоб заволодіти їхньою нерухомістю, а також привласнили понад 2 млн грн державної компенсації на придбання житла для військовослужбовців.

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