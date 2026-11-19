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Конфлікт між власником ТМ «Доміно» Антоном Шухніним та засновницею агентства нерухомості The Yard Яною Рудковською триває близько півтора року. Причиною став зрив оренди комерційного приміщення в Києві та 18 тисяч доларів завдатку.

Наприкінці 2024 року Шухнін планував орендувати приміщення площею 570 м² на вулиці Верхогляда в Печерському районі.

Однак договір так і не підписали. У The Yard пояснили відмову небажанням співпрацювати з бізнесменом через його методи ведення бізнесу.

За наведеними в матеріалі документами, 7 березня 2025 року на рахунок Шухніна переказали 368,1 тис. грн — частину суми завдатку. У червні «Комінбанк» підтвердив, що платіж було проведено і він не повертався відправнику.

Попри це, Шухнін звернувся до правоохоронців із заявою про шахрайство. Суд відмовив у накладенні арешту на приміщення. Рудковська також заявляє про тиск, погрози та інформаційну кампанію проти неї.

Окремо в матеріалі згадується напад на Шухніна у травні 2025 року. Поліція кваліфікувала його як групове хуліганство. Водночас офіційних даних про причетність Рудковської чи її компанії до нападу немає.

Ще одним предметом суперечки став дубайський проєкт Oak Yard Residences, який будує компанія One Yard за участі Рудковської. У матеріалі стверджується, що проєкт зареєстрований у земельному департаменті Дубая, має відкритий ескроу-рахунок, а станом на червень 2026 року його готовність становила 26%. Було зареєстровано 112 продажів, а завершення будівництва заплановане на другий квартал 2027 року.

Також у публікації згадуються судові спори щодо торговельних марок JACOB COHEN та STEFANO RICCI, а також компанія «Домино Групп», зареєстрована Шухніним у Криму за російським законодавством у 2014–2018 роках.

Джерело: Absolution Leaks

Власник мережі бутиків Domino Антон Шухнін опинився у центрі судового конфлікту з міською радою Дніпра. Підприємець звинувачує владу у незаконному заволодінні приміщенням на даху житлового будинку в центрі міста, що належало йому на правах власності. За даними суду, площа приміщення перевищує 300 квадратних метрів.

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