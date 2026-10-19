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Ми говорили про форму келихів, змагання збирачів виноградної лози, бондарне мистецтво — таким і був задум розмови, сезонно-святковим: жовтень, збір винограду, молоде вино. Ми говорили вдруге з людиною-легендою, багаторічним очільником всесвітньо відомого виноробного комбінату «Масандра». Але святкового настрою не вийшло. Над роздумами про тонкощі бродіння, традиції «Божоле» і мистецтво виноробства дедалі виразніше нависала тінь іншої історії, гіркої історії забуття.

Микола Бойко залишився у світі, де господарював на СВОЇЙ «Масандрі», у світі, де з його рук беруть келихи кращого вина президенти і міністри, де цифра 80, яку він відзначить 26 листопада, здається лише формальністю у паспорті, та й сину всього лише 13 років. Що ж так болить людині, яка мала б отримувати дивіденди прожитого досвіду? Незатишне узбіччя людської пам’яті, де ніхто не запитує, як він плекав свої вина, як гостив важливих персон світу, як беріг кожен кущ лози. Болить людська забудькуватість, дев'ять років українських санкцій і скасована пенсія, російські кримінальні справи та його унікальний, ексклюзивний досвід, що став сьогодні непотрібним. Але ми почали з віршів…

Далі — пряма мова Миколи Бойка.

Головне у виноробстві — виноградар: поезія лози, тонка наука обрізки і титанічна праця



Я хочу почати з чотивірша Віри Інбер. Була така поетеса, можливо, ви її пам'ятаєте за піснею: «Он капитан, и родина его — Марсель...». У неї є чотиривірш, який лягає просто на нашу тему:

«Уже заметна воздуха прохлада,

И убыль дня, и ночи рост,

УЖЕ НАСТАЛО ВРЕМЯ ВИНОГРАДА

И время падающих звезд».

Хотів би для деяких «штатських» сказати, що у виноробстві головне — це виноградар. Він, труженик, цілий рік чекає на це свято. І не просто чекає, він працює на те, щоб свято відбулося. Виноградар не спить ночами, переживає, яка погода трапиться: які дощі, які вітри, чи не буде граду, чи буде сильний мороз, весняні заморозки, які хвороби загрожують і як захистити рослини. Він доглядає за виноградом, адже його треба правильно обрізати. Іноді це слово ховається за термінами «обрізка» чи «підрізка», але суть одна й та сама. Не всі сьогодні знають, як правильно це робити: яким має бути зріз, яка висота шипа над брунькою, щоб вона не засохла. Зріз має бути косим, щоб брунька «не закипіла». До того ж не всі сорти винограду закладають урожай внизу, на перших бруньках. Є сорти, які закладають урожай аж на восьмій, дев'ятій чи десятій бруньці. Тому виноград має обрізатися та готуватися з урахуванням особливостей кожного окремого сорту.

Після обрізки настає час сухого підв'язування, тут теж чимало тонкощів. Якщо сухий пагін, або суху лозу, як ми кажемо, зафіксувати горизонтально, то першими прокинуться крайні верхні бруньки, і виноград почне розвиватися за їхній рахунок. Якщо ж лозу підв'язати дугою, туго, то першими підуть у ріст ті бруньки, які опиняться на самому верху. Потім підуть зелені операції з кущем і так далі до самого збору. Це потрібно винограду.

Дуже важливий момент: скільки у нього кущів, яка щільність припадає на гектар, яке формування буде визначатися. Вкрай важливо, щоб формування давало можливість розташувати листовий апарат так, аби він був постійно освітлений сонцем. Головне в цій справі — листовий апарат та його площа. Саме в листі відбувається переробка сонячної енергії на потрібні для рослини продукти. Не всі знають: гектар, на якому розташований виноград, — це одне поняття, то площа листової поверхні на той самий гектар іноді буває у два-три рази більшою. Це все робить сам виноградар. Він розумний, вміє це робити, він постійно переживає за майбутній урожай.

Ось усе-таки пройшли ці 11 місяців, настав час збирання врожаю, а виноградар знову тривожиться: яка погода буде під час збору, чи не зніметься сильний вітер? Не всі сорти винограду витримують вітер — є такі, у яких від потужних поривів ягоди просто обриваються і падають на землю самі по собі.

Ось це все треба враховувати, все це треба знати. Про виноградаря я міг би говорити годинами. Сьогодні у багатьох невеликих господарствах, де 5 тисяч кущів, 10 чи 25 тисяч, поняття виноградаря та винороба суміщені в одній особі енолога. Він однаково добре розуміється як на питаннях виноградарства, так і на виноробстві. Це ідеальне поєднання, адже при великих обсягах, коли у вас мільйон кущів чи 100 тисяч, підхід уже зовсім інший.

Дивовижний рік для України: врожай-2026, кліматичні збіги та феномен фірми «Шабо»

Незважаючи на всі катаклізми, виноградарі України у 2026 році виростили чудовий урожай. Це справді дивовижна річ. Для мене найкраще виноробне господарство розташоване в Одеській області — фірма «Шабо». Я нещодавно розмовляв із її керівником, Важею Георгійовичем Іукурідзе, він патріот винограду, патріот вина та великий знавець цієї справи. Він каже, що як би важко не було, незважаючи на весняні заморозки та інші проблеми, урожай унікальний, дуже добрий, і ми маємо повне право очікувати багатих, повних, насичених вин.

Окрім тих викликів, які у виноградарів сьогодні й так існують, цьогоріч з'явилася ще зовсім несподівана проблема: винограду зібрали стільки, що ті господарства, які не мають власної переробки, просто не в змозі його здати. А ті, у кого вона є, виявилися обмежені місткістю своїх підвалів та резервуарів. Загалом це унікальний, незвичайний рік.

Пояснити такий небувалий врожай однією причиною неможливо, для цього має збігатися ціла низка факторів. Виноград має бути доглянутим і правильно підготовленим. Опади мають пройти саме тоді, коли це потрібно: взимку — у вигляді снігу, навесні — у вигляді дощів, влітку повинні проходити короткочасні дощі незливового характеру (адже після потужних злив іноді змиває цілі ділянки виноградників), а погода під час безпосереднього збирання має стояти тепла й суха. Цього року в Україні все ідеально збіглося.

Якщо говорити про світове виноградарство та виноробство, то повної статистики ще немає, адже в окремих країнах збирання вже закінчилося, а в інших тільки починається. Тут важливо стежити за офіційною інформацією від Міжнародної організації виноградарства та вина (OIV), її штаб-квартира зараз розташована у французькому місті Діжон, хоча до цього була в Парижі. Точні статистичні дані можна отримати тільки з результатів аналізу цієї організації.

Але щодо нашої країни я можу стверджувати напевно: надзвичайно вдалий, винятковий рік. І якщо я посилаюся на фірму «Шабо», то це не поодинокий приклад. Перед нашою розмовою мені вдалося переговорити з багатьма українськими виноградарями, вони в один голос кажуть, що урожай цього року буде найвищого гатунку.

Усі переживання та капризи погоди смакові якості вин жодним чином не погіршать. Радше виснажить психіку та нерви людей, які доглядають за лозою, але виноград, на щастя, настільки благородна й благодатна рослина, що при доброму догляді завжди віддячить людині за турботу. І цей рік ми з упевненістю зараховуємо саме до таких.

Божоле — це красива реклама та примхлива мода: чому Україні не варто побиватися за молодими винами

У світовій практиці поняття «молоде вино» як такого чіткого визначення не має. Сьогодні Україна переходить на законодавство Європейського Союзу: щодо деяких пунктів цей процес іде дуже швидко, для інших надається тривалий перехідний період, тому мені простіше орієнтуватися на те українське законодавство, яке діяло до цього переходу. Так-от, поняття молодого вина як такого в ньому теж немає. Що ми маємо на увазі, коли говоримо про молоде вино? Це вино, яке за максимально короткий термін пройшло шлях від виноградної ягоди до готового продукту.

Але, щоб назвати напій вином, він має бути узаконений у законодавстві кожної конкретної країни. Найзручніше наводити приклади на Божоле. У Франції в регіоні Божоле, напевно, сотню років виноградарі разом із виноробами рано приступають до реалізації такого продукту. Воно може всього за 2–3 місяці пройти всі необхідні для цього процедури. Раніше вино швидкого виробництва було досить поширеним, але неузаконеним. Офіційно його легалізували лише 75 років тому.

Треба сказати, що для виробництва вина типу Божоле потрібен відповідний сорт Гаме. Збір винограду має здійснюватися тільки вручну, і принципово важливо збирати цілі ягоди, оскільки технологія передбачає бродіння цілих грон. Гроно вкладається в чани — відбувається так звана вуглекислотна мацерація. Це такий складний термін, який рідко розшифровують, але сам процес проходить особливим чином.

Окрім інших особливостей, Божоле — це низько алкогольний продукт (8, 9, 10%). Здебільшого його цінують за невеликий вміст алкоголю, свіжість, молодість, яскраві фруктові тони та низькі таніни, оскільки за таку коротку кількість днів зі шкірки не встигають екстрагуватися всі танінні речовини.

Проте, тут варто говорити про прекрасний приклад маркетингу. Виготовляють цього вина у Франції в середньому 45–50 мільйонів літрів — десь 60 мільйонів пляшок, що є лише краплею в океані світового виноробства. Воно популярне навіть далеко не у всій Франції. Ринок вина надзвичайно жорсткий, і кожному треба знаходити власні способи реалізації своєї продукції. У цьому випадку французи з регіону Божоле підійшли до справи дуже грамотно: вони почали поширювати цю культуру по всьому світу.

Вивірили кожну деталь: у них чітко встановлено, що в листопаді, у третій четвер, вино може бути реалізоване. Пройшла перша хвилина п'ятниці і воно вже продається. По суті, це мода на новий продукт, а мода — пані дуже примхлива.

В Україну молоде вино теж спробували завезти кілька років тому. Але треба визнати: сьогодні ми ще не готові до культури таких вин, та й, можливо, нам і не варто особливо побиватися з цього приводу. Ми звикли до вин, які пройшли досить тривалу витримку: один рік, два, три, а десь і п'ять років, як у традиційній мадері «Масандри». Саме такі вина для нашого споживача є значно привабливішими.

Ще одна особливість молодого вина — його треба випити дуже швидко, буквально за кілька тижнів або пару місяців. Низький вміст спирту та особлива форма бродіння роблять його нестабільним, воно вимагає зберігання в холоді. Пити його рекомендують теж охолодженим, десь до 13–14°C, адже воно абсолютно беззахисне перед часом.

Якщо говорити про моє особисте сприйняття Божоле — мені воно, як кажуть, «не зайшло» і не справило такого враження, як про нього прийнято розповідати. Та й у нашій країні я бачу поки що радше невдалий досвід приживання цієї моди.

Взагалі, вином напій стає лише після того, як пройде всі обов'язкові обробки, передбачені технологічною інструкцією. Кожне вино готується за власними правилами. Наприклад, молоде вино можуть витримувати й 2 роки, і воно все одно вважатиметься молодим. Мадера після 5 років витримки також вважатиметься молодим вином ще протягом трьох років, поки набуде статусу старого колекційного. У кожній країні це регулюється по-своєму, і до будь-яких традицій треба ставитися з великою повагою. Французькі винороби молодці, що створили такий яскравий продукт, але потрібен час, щоб зрозуміти, яке майбутнє чекає на подібні вина далі.

Чавити виноград ногами — це елемент шоу: портвейни, португальське Віньо Верде та грузинське Маджарі

Виноград, який давлять ногами у відкритій бочці — це перш за все елемент святкового шоу. В промисловому виноробстві сьогодні таке абсолютно не обов'язково. Щоб розуміти трохи глибше: виноградна ягода складається зі шкірки, соку та насіння всередині. Якщо насіння роздробити, вино набуває зайвої гіркоти й небажаної танінності. Коли ж виноград переробляють ногами, то людська стопа біологічно не здатна роздавити тверду кісточку. Такий спосіб свого часу був ідеальним для виробництва традиційних португальських портвейнів. Проте зовсім не виглядало так легковажно, як у кінокомедії з Челентано. Це була найважча, виснажлива праця: робітники заходили в чани на 4, 5 чи 6 годин поспіль, після чого їх змінювала інша зміна. Вони годинами ходили колами, щоб рівномірно переробляти всю масу.

Сьогодні на зміну людині прийшли сучасні механізми, де «ногу» намагаються замінити силіконом або іншими м'якими матеріалами, які працюють так само дбайливо і не пошкоджують кісточку. Тому до традиції давити виноград ногами варто ставитися спокійно, але водночас із відчуттям свята. У багатьох народів дозрівання врожаю та виготовлення першого вина якраз і є барвисте шоу: люди прикрашають вози, запрягають коней і під музику чавлять виноград. Прекрасна традиція, але треба чітко розуміти її обрядову суть.

Якщо ж говорити про інші цікаві зразки офіційно узаконених молодих вин, варто згадати Португалію та її знамените Віньо Верде — «зелене вино». Його виготовляють десь удвічі більше, ніж французького Божоле, і воно значно популярніше у світі. Тут є своя технологічна унікальність. Виноград для Віньо Верде вирощують у найпівнічнішій частині Португалії, де випадає найбільше опадів. Щоб лоза не захворіла на пероноспороз (несправжню борошнисту росу, яка є головним ворогом винограду), шпалеру піднімають дуже високо, а в окремих місцях виноград просто в'ється по деревах. Навіть сьогодні в цьому регіоні можна побачити, як виноградар приставляє до дерева драбину і збирає грона на висоті 2–3 метрів. Рідкісна специфіка, але за португальським законодавством таке вино вже через 3–5 місяців проходить повний цикл та отримує офіційний статус.

З побутової точки зору молоде вино є практично в кожному сільському дворі, де росте лоза, і його зазвичай довго не зберігають. Я народився в селі Благодатне, Ставропольського краю. Село з понад 200-річною історією заснували вихідці з Полтавщини та Житомирщини, а культуру виноградарства вони перейняли у місцевих німецьких колоністів. У нас навіть існувало своєрідне змагання: виготовляли таке молоде, ще нестабільне вино, і до Нового року його зазвичай не залишалося, бо сусіди ходили з хати до хати, куштували й визначали, у кого вийшло найкраще.

У багатьох домівках в Молдові, в Україні, особливо в Грузії такі домашні молодесенькі вина надзвичайно популярні. Вас обов'язково пригостять напоєм під назвою Маджарі. У грузинів це ще навіть не зовсім вино, а сусло, яке бродить й має міцність усього 2–4%. Такого напою за багатим столом можна випити чимало.

Згадайте художника Ніко Піросмані, який малював бенкети та князів із кубками цього вина. Або Булата Окуджаву з його дивовижною піснею «Николай нальет», де є ці проникливі рядки: «Дай бог легкого похмелья после долгого стола…». Це якраз про таку атмосферу, коли сідали вранці і невідомо, коли закінчували.

Ріг для вина не можна поставити — його треба випити повністю: грузинська гостинність та правильні келихи

В українських виноградарів завжди були прекрасні, теплі стосунки з колегами по всьому світу. Ми могли приїхати в іншу країну, знаючи там лише одну людину. В Грузії одного знайомства взагалі було більш ніж достатньо, щоб відразу почуватися серед своїх.

Під час таких бенкетів є одна важлива деталь, яка завжди впадає в очі: тамада наливає вино в ріг і подає його тому, кому вважає за потрібне. Це зовсім не постановочне шоу, а жива традиція, яка зберігається до сьогодні. Якщо зануритися в історію глибше, то звичаю використовувати ріг для вина вже кілька десятків тисяч років — це той самий прадавній «ріг достатку», зв'язок із яким відчувається й досі. Головна особливість рогу в тому, що його неможливо поставити на стіл, а отже вино треба випити повністю до дна. Об'єм буває різним: туди може поміститися і ціла пляшка, і менше, а іноді й значно більше.

Тут важлива міцність напою. Коли люди сідають за довге застілля і їм подають у келихах чи в розі легкий продукт із невисоким вмістом спирту (як той же Маджарі), таке свято може тривати годинами.

Що ж стосується посуду для вина — справді складне й делікатне питання. У своїй роботі я завжди орієнтувався на досвід середньостатистичного споживача, адже саме на нього припадає понад 90% світового ринку. Дійсно, одне й те саме вино в різних за формою келихах розкривається по-різному і грає різними барвами. Проте якщо у вас вдома просто є окремий келих для ігристого, для десертного й кріпленого, для сухого вина, а також келих для коньяку та склянка для віскі — вам абсолютно не потрібно ламати собі голову. Залиште всі ці витончені тонкощі сомельє та вузьким фахівцям, а для звичайного поціновувача такого базового набору посуду цілком достатньо.

Тонкі краї, безбарвне скло і форма тюльпана: про келихи для білого й червоного

Що стосується відмінностей між келихами для білого та червоного вина — усе впирається в температуру подачі. Білі вина, як правило, подаються більш охолодженими, тому келихи для них мають вищу ніжку, щоб вино не нагрівалося від тепла вашої руки. Для червоних вин оптимальною є температура, близька до кімнатної (або трохи нижча).

Форма келиха справді здатна змінити характеристики напою до таких показників, що іноді важко визначити, що з ним відбулося. Але ці нюанси краще залишити фахівцям — сомельє та колекціонерам. Звичайному ж споживачеві цілком достатньо базового набору.

Нещодавно я натрапив на вислів Дженсіс Робінсон, відомої англійської експертки, яка працює в цій галузі майже 50 років. Я з нею особисто не знайомий, але глибоко поважаю як автора авторитетних підручників та книг із виноградарства, і як людину, яка завжди висловлює власну думку, ні під кого не підлаштовуючись. Пані Робінсон зазначає, що в окремих ситуаціях можна цілком обійтися лише одним келихом. Якщо ви перебуваєте в дорозі, де немає можливості розставити перед собою всю палітру посуду під різні сорти, одного якісного келиха буде цілком достатньо.

Тема келихів надзвичайно глибока, її можна розглядати безкінечно. У світі є визнані виробники вишуканого скла, як-от австрійська компанія Riedel (яка історично починала свій шлях у Чехії), а останнім часом із чудовими зразками на ринок вийшли й словаки.

Тут є кілька золотих правил. По-перше, скло обов'язково має бути безбарвним і прозорим, щоб не викривляти колір вина. По-друге, краї келиха мають бути максимально тонкими — це також підкреслює Дженсіс Робінсон. І по-третє, келих повинен мати трохи тюльпаноподібну форму, тобто звужуватися догори. Це дозволяє вловити всі ароматичні тонкощі, особливо якщо злегка сколихнути вино в келиху, розкриваючи його букет (що вкрай важливо для десертних вин).

Якщо підсумувати коротко: різновидів келихів існує безліч і вони дійсно впливають на сприйняття напою, але надмірно перейматися цим питанням пересічному покупцеві немає жодної потреби.

Не просто виробництво «Масандра» — це була справжня школа: про конкурси бондарів та просвітництво

«Масандру» варто розуміти як масштабну школу, не просто будівлю чи підприємство, а цілісну систему розвитку культури та майстерності. Колись в Криму відбувалися гучні змагання серед збирачів лози, але у нас підхід був ще глибшим і різноплановішим. У «Масандрі» регулярно проходили конкурси на кращого обрізувача: хто вправніше та більше обріже кущів без шкоди для майбутнього врожаю. Коли переводили виноградники на щеплену основу, влаштовували змагання щеплювальників — оцінювали швидкість і приживлюваність.

Окремою гордістю були змагання бондарів. У «Масандрі» діяла власна школа виробників бочок. Бондарі змагалися, хто швидше та якісніше змайструє бочку, строго дотримуючись заданого об'єму. Це вимагало колосальної кульури виробництва: майстер мав із першого зрізу клепки бачити майбутню місткість. І чим філігранніше він витримував точний об'єм, будь то 400 чи 500 літрів, тим вищою була його кваліфікація.

Але, окрім суто виробничих змагань, «Масандра» завжди займалася просвітницькою діяльністю. Не лише про виготовлення чи продаж вина. Ми відкривали старовинні підвали, розбудовували дегустаційні зали, запрошували людей зі словами: «Куштуйте, запитуйте, пізнавайте!». Оця рушійна просвітницька робота була і залишається критично важливою, адже формувати справжню культуру вина й винограду в нашому суспільстві нам ще належить роками.

Мене мали б трусити, як Буратіно, але широкого загалу немає

Щодо моєї сторінки в Instagram та запитань від людей я, напевно, розчарую вас. У мене такий обсяг досвіду в питаннях виноробства, що подібних фахівців у нашій галузі залишилося, можливо, дві-три людини. У моєму розумінні мене мали б «трусити, як Буратіно» — пам'ятаєте, як його схопили переслідувачі й намагалися витрусити все до копійки? Я думав, що молоді винороби чи колеги мали б розпитувати, намагатися дізнатися все до дрібниць: «Як вам це вдалося? Як ви змогли взяти участь у шести міжнародних аукціонах і торгах? Як вам вдалося довести експорт «Масандри» до 65%? Як вдалося поставити українське вино навіть у такі далекі країни, як Непал і Тайвань?»

…Цього не сталося, на великий жаль. Іноді звертаються окремі небайдужі люди, але це поодинокі, приватні випадки, більш широкого загалу немає. Ми зараз публікуємо матеріали на важливі виноробні чи виноградарські теми, то розраховуємо просто на те, що це комусь буде цікаво та корисно. Я дуже хотів би привернути увагу суспільства і до лози, і до виноробства, і до самої культури споживання вина.

Якщо ж дивитися на розвиток нашої галузі глибоко, слід обов'язково враховувати кліматичні особливості країни. Наша Північ — холодніший регіон, там є потреба в міцніших напоях, а Південь більше потребує якісних сухих вин. Сьогодні найпопулярнішим та найгармонійнішим у світі є формат «Шато». Без власного виноградника зробити справжнє вино взагалі неможливо. А «Шато» об'єднує все в єдиний комплекс: власні плантації лози, розлив і бутилювання, дегустаційну залу, де можна все скуштувати, фірмовий магазин, ресторан із власною винною картою та затишний готель, де можна комфортно відпочити й заночувати після знайомства з цими винами.

З одного сорту зробити вино трьох кольорів: невтілені задуми, зручну тару для подорожей та майбутнє українських вин

Формат «Шато» зараз тільки починає зароджуватися й робити перші кроки у вітчизняному виноградарстві. Якщо в країні з'явиться тисяча таких господарств і туди масово підуть люди, інформація та винна культура почнуть поширюватися значно швидше. Щось змінюватиметься миттєво, щось — повільніше, але процес піде.

Дійсно, до останнього часу мені не вдалося повністю реалізувати всі свої задуми, хоч я й працював у цій галузі тривалий час. Вже після роботи в «Масандрі» виник задум використати сорт Каберне-Совіньйон для створення вина трьох кольорів: червоного, рожевого та білого з одного й того самого винограду. Красива ідея, але складна у виконанні особливо у виробництві білого вина з сорту Каберне Совіньйон. Втім, мені вдалося реалізувати цю ідею в Молдавії з моїм партнером і другом Євгеном Морару. Ми розпочали цей експеримент, але завершення він поки не отримав.

Другий напрям — вино в різному пляшковому фасуванні. Тетрапаки — це здебільшого дешевші вина нижчої якості, адже там немає скляної пляшки, натурального корка, етикеток та контретикеток. Я ж мав на увазі різноманіття саме скляної тари. Наприклад, коли ви летите в літаку, вам подають пляшечку об'ємом 150–250 мілілітрів. Вона може бути плоскою, щоб зручно вміщатися в кишеню, або мати іншу ергономічну форму. Таке фасування закривається плоскою кришкою з чекою-прапорцем: зірвали її, відкрили пляшку і вам абсолютно не потрібен штопор. Надзвичайно зручно для подорожей.

І, звісно, моєю головною метою завжди залишалося розширення географії. Крим та Україна загалом створювали й мають створювати дивовижні зразки вин. Мені дуже хотілося познайомити з цією продукцією весь світ. Поки це реалізовано не повністю, але, як кажуть філософи, історія не знає умовного способу, тому надмірно шкодувати немає сенсу.

Я з радістю готовий ділитися своїм досвідом та тими ідеями, які ще не встиг втілити. Наприклад, мені дуже імпонує компанія «Шабо» в Одеській області — справді творчі люди, які дивляться за горизонт буденності. Вони почали робити херес, чого раніше в цьому регіоні ніколи не робили, причому виготовляють його з місцевого аборигенного сорту винограду. А попереду в українському виноробстві ще створення власної мадери, яку зараз у нас не робить ніхто, розширення лінійки десертних вин із Піно грі, мускатів, сорту Трамінер і Бастардо. Попереду величезний пласт роботи, щоб вітчизняне виноробство заграло всіма барвами, а уявлення про ті ж портвейни чи десертні вина вийшло за межі застарілих стереотипів. Українська земля здатна задовольнити найвибагливіші винні смаки.

Здавалося б, ось воно — щастя: перше вино у 15 років, бочки підвалів та втрачений рай

Я трохи почав розповідати про свій шлях у виноробство, але потім відійшов від цієї теми. Там, де я народився, культура винограду жила в кожному дворі. Своє найперше вино я зробив сам, у домашніх умовах, як у тій сцені з Челентано, чавив ягоди ногами. Мені було тоді, напевно, не більше 15 років. До мене цим займалися і батьки, і діди. Вино було постійним, природним продуктом нашого побуту, щоправда, недовговічним, адже це було сухе, молоде вино, його швидко випивали.

Тут є свої тонкощі: таке сухе, нестабільне вино треба постійно тримати в абсолютно повній бочці. Якщо ви відібрали звідти бодай трохи, треба або негайно долити такого ж вина, або перелити залишок у меншу місткість і зберігати тільки в підвалі.

Потім був сільськогосподарський інститут, де тема винограду та вина супроводжувала нас щодня. Ми кілька років поспіль під час практики збирали врожай на плантаціях, а де виноград, там і вино. Далі вже так розпорядилася доля, що я присвятив свою основну, найкращу трудову частину життя лозі й виноробству.

Сьогодні довкола моєї біографії та минулого є багато перекручувань, я не хочу зараз усе це розшифровувати. Скажу тільки, що свій професійний шлях починав в Криму, Кіровському районі, в одному з господарств під назвою колгосп «Україна». Таких господарств було кілька в різних районах. Уявити собі, що колись ми доживемо до цього сучасного жаху, тоді було просто неможливо, і близько нічого подібного не відчувалося.

Тоді все довкола дзвеніло, все співало! Ми збирали велетенські врожаї винограду, робили стільки дивовижного вина, вирощували фрукти... Здавалося б, ось воно — щастя. Але з віком, порівнюючи з пережитим, ми починаємо виразно розуміти…

— Щастя вже було, так?

— Так. Ото й було щастям.

«Сорочка після цих візитів була мокра»: візит прем'єра Китаю, дегустації для глав держав та дипломатію «Масандри»

Коли я готувався до нашої розмови, то згадав один цікавий факт, про який раніше просто бракувало часу розповісти. Свого часу прем'єр-міністром Китаю був Лі Пен. І от він приїжджає до нас із візитом. Ми, звісно, надзвичайно переживаємо: високі гості, червона доріжка, дівчата в національних костюмах із хлібом-сіллю. Зупиняється машина, він виходить, дивиться на нас, таких трохи переляканих, і раптом питає російською мовою: «Ну як ваші справи?»

Виявляється, ще у 1953 році він навчався в Москві в енергетичному інституті й тоді якось потрапив до «Масандри». З того часу, а минуло понад пів століття, він постійно мріяв туди повернутися. Коли ж його офіційний візит в Україну став реальністю, на запитання протоколу про побажання щодо програми він чітко відповів: «Організуйте мені відвідини «Масандри».

Після його простого запитання в мене від серця відлягло, далі все пішло спокійно, за повною програмою. Завершилася зустріч дегустацією колекційних вин року його народження та року народження його дружини, яка його супроводжувала. Що цікаво: у складі делегації був його особистий лікар, який постійно шепотів і підштовхував його: «Вам же не можна, вам же не можна!», але прем'єр не відмовився вiд жодного келиха. І після цього візиту всі наступні китайські делегації: прокурори, військові, чиновники, політики обов'язково проходили через «Масандру».

Сьогодні про це можна згадувати спокійно, але тоді це була колосальна напруга й хвилювання. Перед кожною зустріччю я просто не знаходив собі місця через величезну відповідальність: прийняти гостей найвищого рівня так, щоб не впустити честь країни та виправдати довіру. Практично всі українські президенти зверталися з проханнями організувати подібні прийоми.

Як правило, перед такими візитами приїжджає служба охорони: «Що ви будете показувати? Біля якої бочки зупинитеся? Скільки хвилин будете тут стояти?». Усе намагалися загнати в рамки жорсткого протоколу. Але на практиці цього протоколу ніколи не дотримувалися, адже всі гості, незважаючи на найвищі посади, виявлялися простими людьми. Я не бачив у жодного з них зверхності чи зневаги, навпаки, відчувалося глибоке шанування нашої праці.

Зізнаюся, після кожного такого візиту сорочка на мені була просто мокра. Потім ще треба було довго відходити від стресу, адже я так влаштований — переживаю всією душею.

«Кожного разу була подія і випробування»: хвилювання перед видатними гостями та пропозиція Іслама Карімова

У мене так і не виробилося звички чи байдужості до таких візитів. Переживав кожного разу, хто б до нас не приїздив: чи це видатні діячі культури, як Богдан Сильвестрович Ступка, Олена Образцова чи Юрій Богатиков, чи вищі керівники держав. Спокою та залізобетонної впевненості не було ніколи. Для мене це щоразу була подія, щоразу серйозне випробування.

У таких зустрічах завжди треба тонко відчувати межу: що можна сказати, чого не варто — це ж тонка дипломатія, як правильно відповісти на запитання.

До сьогодні пам'ятаю візит президента Узбекистану Іслама Карімова, який приїхав разом із Леонідом Кучмою. Карімов поставив мені надзвичайно багато фахових запитань, чим дуже вразив. Людину щиро цікавило абсолютно все: формування виноградного куща, ширина міжрядь, техніка для обробки плантацій. Ми з ним розмовляли як професіонали на рівних — про обрізку, догляд, технології. Розмова затягнулася надовго. Раптом Карімов повертається й каже: «Леоніде Даниловичу, віддайте мені його, мені дуже потрібні такі фахівці». На що Кучма посміхнувся й відповів: «Та ні, він нам самим знадобиться».

Різниця в інтелекті просто впала в очі: спостереження за Януковичем і Медведєвим та зустрічі з президентами країн

Із Віктором Януковичем мені довелося перетинатися у ранзі президента, і найбільше пам'ятаються два моменти. Самого мене під час тих зустрічей більше обходила професійна частина, але поруч, під виглядом співробітниці «Масандри», була моя дружина, яка потім поділилася враженнями.

Це було під час спільного візиту з Дмитром Медведєвим. Усі знають різницю в їхньому зрості — Янукович був значно вищим. Але як тільки вони почали говорити, спочатку Медведєв, а потім Янукович відповідати, візуальне сприйняття миттєво змінилося. Медведєв у наших очах ніби виріс, а Янукович зсутулився навпіл, різниця в їхньому інтелектуальному рівні була просто колосальною і відразу кидалася в очі. Втім, судячи з сьогоднішніх заяв Мєдвєдєва, від колишнього інтелекту не залишилося нічого.

Загалом з деякими главами держав мені довелося зустрічатися по кілька разів. Дуже ціную спілкування з президентом Азербайджану Гейдаром Алієвим — надзвичайно мудра людина. Кілька зустрічей було з Олександром Лукашенком. Я вже не кажу про Леоніда Кучму та Віктора Ющенка. А от Словаччина стала єдиною країною, від якої ми приймали одразу двох різних президентів у різний час — другого президента Рудольфа Шустера та його наступника Івана Гашпаровича.

Згадувати все, похитуючи головою від обсягу пережитого, цінно і надзвичайно цікаво. Хоча я людина, яка постійно сумнівається й аналізує, але подібних історій за ці роки накопичилося справді багато.

Ми зберегли «Масандру» до єдиного куща, але оцінка цього виявилася гіркою

Зараз я став значно обережнішим у своїх висловлюваннях. Завжди щиро вважав, що роблю надзвичайно важливу справу, зберігаю для держави унікальні перлини у складі світової «Масандри». Нам з колегами вдалося зберегти все до останнього куща. Ми зберегли кадри, людей, багатовікові традиції.

З одного боку, я розумію тих, кому «Масандра» потім дісталася на блюдечку ціленька й неушкоджена. Щоб розуміти масштаб: колись у Криму було 150 тисяч гектарів виноградників. До 2013–2014 років їх залишилося лише 23 тисячі. З них «Масандра» мала 4 тисячі гектарів. У 2014 році ми зберегли свої 4 тисячі гектарів абсолютно повністю, до єдиного куща, що вимагало колосальних зусиль і має величезну цінність.

Тому мені невимовно прикро за те, як зі мною вчинили. У лютому 2015 року я залишив Крим і почав жити на материковій Україні. У квітні 2015 року Президент України Петро Порошенко запровадив щодо мене санкції. Наприкінці року мені повідомили про звільнення. Йшлося про припинення мого формального статусу генерального директора кримського підприємства.

Десять років я перебував під українськими санкціями, поки нарешті розібралися й визнали, що я ні в чому не винен. Але «Масандру» якою я її залишив, вже не повернути...

Я намагаюся дивитися на це філософськи та миритися з реальністю. Поспішаю, адже 80 років — вже поважний вік. Мені дуже хотілося б, щоб мене «потурбували», поставили безліч фахових запитань, аби я встиг розповісти про те, що може стати корисним для майбутніх поколінь.

Про ненаписані мемуари

Я думав написати мемуари, робив перші начерки для книги. Маю одну велику, красиву книгу про видатних гостей «Масандри», є дві брошури про місця, де працював, я готував чергове видання. В моєму кабінеті на столах і кріслах лежали стоси спогадів, архівні фотографії, які планував використати. Але це ще один із тих задумів, які не вдалося втілити.

Після того як зі мною обійшлися українські чиновники, ентузіазму відчутно поменшало, і я притих. Склалася дивна й болюча ситуація: у 2009 році Віктор Ющенко нагороджує мене найвищою державною нагородою, а у 2015 році Петро Порошенко позбавляє всіх звань та заслуг... Щось надламалося. Окупаційна російська влада, коли прийшла, теж шукала, за що б мене вхопити та не знайшла жодних підстав. Тоді вони взяли за основу 2013 рік, суто український період, за роздуті вигадані порушення того часу відкрили проти мене справи.

Усе це... Якщо взяти пляшку легкого вина і випити по келиху, про цей біль можна говорити годин 10 поспіль. Образа й досі глибоко сидить у мені, я далеко не все, що знаю, хотів би зараз оприлюднювати, рана досі ниє. Усе надто непросто й боляче.

«Засміють, бо п'ю українське»: Порошенківський сором за своє та урядові прийоми

Коли Петро Олексійович Порошенко брав участь у наших заходах у ранзі секретаря Ради національної безпеки і оборони, я пригощав його нашими винами. У нас була прекрасна їдальня, де подавали червоне «Алушта», один із найкращих у світі зразків сухих вин. Це абсолютно без зайвої скромності, адже ми успішно продавали його на міжнародному аукціоні Sotheby’s. Цим вином захоплювалися й захоплюються світові фахівці. Порошенко куштував, йому теж подобалося. Але на мою пропозицію купувати та пити його надалі відповів: «Ваше вино я не буду пити на світських заходах, тому що мене засміють. Як це так — я п'ю українське вино».

А якщо згадати видатного президента Академії наук Бориса Євгеновича Патона, із яким ми були в дуже теплих стосунках... Десь у віці 100 років під час однієї із зустрічей він бідкався й обурювався: «Мене запросили на офіційний урядовий прийом, і що ви думаєте? Усе на столі, навіть питна вода, були чужі, не наші, не українські». Він обурювався цим до глибини душі.

Ось через таке зверхнє ставлення до власного надбання у нас усе й руйнується. Це потрібно пам'ятати й знати, щоб більше ніколи не допускати подібних речей. У нас є прекрасна вітчизняна вода — та ж Моршинська, Шаянська. Не поставити на офіційній зустрічі найвищого рівня власну продукцію — це зрада по відношенню до своєї країни. Такі негативні моменти роками накопичувалися й поступово переважили початковий, рожевий ентузіазм.

Усі рішення я приймав із сумнівом: про аналітичний підхід, сором'язливість та оповідання

Я ніколи не був бездумним оптимістом — навпаки, увесь час вагався й аналізував. Що це означає? От стоїть якесь конкретне виробниче завдання: треба обробити виноград чи персиковий сад. Гілки на стійках опустилися занадто низько, і трактору важко пройти міжряддям. Я сідаю й прораховую: варіант перший — робимо так, варіант другий — ось так, варіант третій — інакше. Мені завжди треба було поламати голову, щоб знайти найефективніший вихід. Майже до кожного питання я підходив із сумнівом і роздумами. Іноді рішення приймалися миттєво, але найчастіше доводилося вмикати на повну потужність увесь аналітичний центр розуму, аби це рішення виявилося безпомилковим.

Додайте до цього ще й мою природну сором'язливість. Можливо, зовні це не так сильно впадає в очі, але щоб глибоко пізнати людину та розкритися перед нею, мені треба «з'їсти пуд солі».

Свого часу я прочитав оповідання дивовижного оповідача Іраклія Андроннікова під назвою «Перший раз на естраді» — кумедне до неможливості. Він описував, що його визначальною рисою була саме сором'язливість. Я прочитав це про нього, впізнав себе і відразу заспокоївся: виявляється, я такий не один.

«А що про це сказала б мама?»: ціна серцевого стента

Кожного разу у своїй роботі, я часто себе запитував: «А як до цього поставиться моя мама?» Мотив особистий та у моєму житті постійний. Я хотів щоб моя справа їй сподобалася, щоб їй не було соромно за свого сина. Це супроводжувало мене в усі часи. До речі, мама прожила 105 років, і вона встигла мені сказати, що пишається мною, коли дізналася про всі мої здобутки.

А я роками виснажував себе турботами: «Чи отримали люди в господарстві зарплату? А яка саме ця зарплата? А що з преміями? Чи вистачить нам пального на сезон? Чи будуть спокійно працювати трактори в полі, чи є дизель? Як організувати працівника медогляд»

У моїй голові поміщалася така маса щоденних тривог, що сам дивуюся, як це витримував. За кожне дрібне й велике питання переживав усією душею. Мабуть, теперішня «нагорода» за всі роки виснажливої праці та суцільного стресу — це три стента у моєму серці. Чи це зарплата? Навіть не знаю... Ну, точно не державні ордени.

Замість пігулки для сну — пару келихів білого сухого

Таке глибоке й делікатне питання, про яке я можу розмірковувати годинами. Візьму собі в союзники тут медицину. З віком в організмі людини змінюється абсолютно все, і вміст цукру в крові, на великий жаль, починає зростати. Був час, коли я міг абсолютно спокійно випити келих легендарного Мускату білого Червоного Каменя, де аж 23% цукру й глюкози, фруктози, сахарози. Але з часом я відчув, як організм сам почав протестувати: «Не треба тобі цього робити!». Серце починає калатати частіше, барахлити: «Зупинися, це занадто».

Тому останнім часом увечері у мене на столі біле сухе вино. Найчастіше це легкі вина за типом португальського Verde: у них усього 6, 8 чи 9 градусів, воно молоде, злегка грайливе і сприймається організмом надзвичайно легко.

Дивовижно, але медична статистика це підтверджує: якщо десь за 2 години до сну випити пару келихів такого білого сухого вина, вам не знадобиться жодна пігулка, щоб заснути. Хоча щодо мене «спати» — це поняття дуже відносне. Я можу прокинутися серед ночі, взяти аркушик паперу, олівець й занотовувати думки.

Замість епілогу: косий дощ Миколи Бойка

Незабаром Миколі Костянтиновичу Бойку виповниться 80 років. І всю розмову можна було присвятити ювілею, знову згадати «Масандру», гектари виноградників, та все те, що він зробив для українського виноробства. Але Микола Костянтинович урочистостей не чекає. Тим більше офіційних привітань.

Навіть із датою його народження вийшла дивна історія, яку він пам’ятає зі слів матері.

«У паспорті в мене стоїть, дата народження 2 січня 1947 року. Але мати розповідала, що насправді я народився 26 листопада 1946 року о 4-й годині дня. Записали мене на рік молодшим за наполяганням батька, який пройшов усю війну. Він був трохи старшим за інших і на власні очі бачив, як зовсім молоді хлопці у 18–19 років гинули на фронті. Батько казав, що тоді всі жили з відчуттям, ніби воювати доведеться кожному поколінню і вважав, що один додатковий рік відстрочки від призову в армію надзвичайно важливо для порятунку життя.

А щодо привітань — я не чекаю їх ні від кого, крім моєї родини та найближчих людей».

Микола Костянтинович говорить спокійно про ювілей та одразу наче обіцяє:

«Колись ми з вами дійдемо до того, що я відкрию наступну сторінку: як сталося так, що мене, людину, яка зберегла «Масандру», її культуру й структуру, окупанти-росіяни гнобили шістьма кримінальними справами. І як сталося так, що рідна Україна 9 років тримала мене під санкціями, аж поки на 10-й рік усе-таки розібралися, що я ні в чому не винен. Мені тільки три місяці тому відновили пенсію, яку не платили 11 років. Це дуже особисте й болюче питання».

Одинадцять років без пенсії. Дев’ять років під санкціями. Шість кримінальних справ від окупантів. Навіть після цього він говорить не про гроші. Коли запитуєш, чи врахувала держава роки цієї вимушеної паузи при призначенні виплат, Микола Костянтинович тихо зітхає. Про власні статки під час війни він говорити не хоче. Каже, що зараз є речі важливіші. А потім згадує тих, кому пощастило значно менше.

«Я нічого не чекаю, особливо зараз, під час такої жорстокої та найтяжчої драми для нашої країни. Говорити про щось особисте сьогодні якось не дуже правильно. З іншого боку, коли читаєш, що колишній голова Конституційного Суду отримує пенсію 390 тисяч гривень, а вчитель чи директор школи, який відгарував 40–50 років, отримує 3 тисячі, якось дуже сумно стає...»

Він говорить про це без обурення, просто констатує. Наче за всі ці роки навчився не дивуватися тому, як держава може поводитися з людиною, яка все життя працювала для неї. А потім раптом переходить до віршів.

«Нещодавно для мене зовсім іншим боком відкрився Маяковський. У нього є чотиривірш, який вразив мене до глибини душі: «Я хотел быть понят своей страной. А не буду понят, что ж. По родной стране я пройду стороной, как проходит косой дождь». У нього було проблем багато більше, але й у моєму житті вистачає своїх ран. Я не знаю, чи варто про все говорити вголос, просто хочу, щоб ви про це знали».

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