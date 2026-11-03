Як говорити з дитиною про втрату й не нашкодити: поради експертки БФ «Діти Героїв» Лариси Юзмухаметової

Як правильно говорити з дитиною, яка пережила важку втрату, як учителям адаптувати освітній процес під потреби травмованих учнів і де дорослим брати ресурс, щоб залишатися надійною опорою? Про делікатну підтримку дітей у часи війни, емоційне відновлення дорослих та турботу про себе UA.NEWS поспілкувалося зі спікеркою всеукраїнського форуму Digital Jungle Ukraine Ларисою Юзмухаметовою — сімейним психотерапевтом, кризовим психологом БФ «Діти Героїв» та спеціалісткою з роботи з різними видами втрат.

(БФ «Діти Героїв» спеціалізується на роботі з дітьми в проживанні горя, пов'язаного з втратою одного або обох батьків внаслідок російської агресії).

1. Пані Ларисо, на форумі Digital Jungle Ukraine ви порушили надзвичайно тонку та важливу тему — як говорити з дітьми, які пережили втрату. З огляду на щоденну роботу фонду «Діти Героїв», з якими психологічними викликами сьогодні найчастіше стикаються українські діти та чому це виклик для всього суспільства, а не лише для окремих родин?

Діти — це маленькі люди, які ростуть, розвиваються і пізнають світ. І саме на цей етап їхнього дорослішання випадають такі випробування: ковід, війна, втрати, переїзди, адаптація до нового місця. Накладання таких подій на природні етапи розвитку викликає величезний стрес і велике навантаження на організм та психіку.

Це виклик для самої дитини і виклик для нас, дорослих, для всього суспільства. Адже нас ніхто не вчив жити у війні, ніхто не вчив, як працювати, розвиватися й дорослішати, маючи таке ненормальне середовище навколо. І це дійсно виклик для нас, бо ми маємо підтримати дітей, дати їм опору й стійкість, щоб вони могли поруч із викликом війни продовжувати жити, розвиватися й рости.

2. Близькі та дорослі поруч часто бояться нашкодити й не знають, як правильно розпочати розмову про втрату або які слова дібрати. Яких фраз чи банальних заспокоєнь точно варто уникати в спілкуванні з дитиною, а які слова й дії, навпаки, створюють для неї відчуття безпеки та опори?

По-перше, часто взагалі не потрібно першими розпочинати розмову про втрату, якщо сама дитина, яка її переживає, про це ще не почала говорити. Не треба її зачіпати й смикати за це болюче місце.

У спілкуванні з дитиною варто уникати фраз на кшталт: «Я тебе розумію», «Я знаю, як тобі», «Не переживай», «Досить плакати», «У тебе все буде добре». Якщо ви зараз у плюс-мінус стабільному стані й не переживаєте таку ж втрату, ви не можете знати, що зараз відчуває ця дитина. Тому подібних слів вживати не слід.

Що ж може стати для дитини опорою? Прості й щирі слова: «Я тебе чую. Як би я могла тебе підтримати? Мабуть, я теж сумувала б, злилася й була роздратованою, якби переживала таку втрату. Я чую, що тобі боляче, що ти злишся. Але я тут, я з тобою, я допоможу. Я доросла, ми справимося, і я зроблю все, що в моїх силах. Якщо знадобиться допомога — просто приходь до мене».

3. Оскільки форум об'єднав сотні освітян з усієї країни, яке головне правило має засвоїти учитель у школі? Як педагогам та однокласникам правильно взаємодіяти з дитиною, яка втратила когось із рідних, щоб полегшити її повернення до навчання та уникнути випадкової ретравматизації?

Спочатку до такої дитини треба зменшити вимоги. Вона переживає трагічну й неочікувану втрату близької людини. Хтось проживає це бурно й активно, змінюючи поведінку на імпульсивну, а хтось, навпаки, замикається в собі, стає мовчазним і відстороненим. Не можна ставитися до такої дитини як до всіх інших у класі чи міряти її по «середній температурі по палаті».

На неї тисне все: важка атмосфера вдома, де сумує мама чи інші рідні, вимоги й очікування в школі, де треба зібратися й навчатися, а також загальний фон міста з постійними прильотами, відключеннями світла й неможливістю нормально зустрітися з друзями. Ця дитина перебуває в рази більшому стресі, ніж однолітки зі стабільних родин.

Тому важливо зменшити навантаження й не висувати до неї стандартних вимог. Можна делікатно й тихенько підійти й сказати: «Якщо тобі потрібна допомога — приходь, я поруч», виділивши їй бодай 5–10 хвилин. Вчителям важливо тримати фокус уваги на тому, що дитина травмована. Старші підлітки можуть переживати це дуже глибоко всередині, а молодші школярі іноді транслюють зовнішньо стабільну поведінку, хоча насправді так само несуть у собі цей важкий вантаж втрати.

4. На які емоційні чи поведінкові зміни в дитині дорослим варто звернути особливу увагу? Де межа між природним проживанням горя та небезпечним станом, коли негайно потрібна допомога фахівця?

У нормі втрата проживається ніби маятником: дитина погорювала, поплакала, поскаржилася, трохи відкрилася, а далі побігла гратися з однолітками, сміється й виконує якісь завдання. Потім знову притихає, сумує — і цей рух від умовного «мінуса» до «плюса» є природним.

Небезпечний стан проявляється тоді, коли цього маятника немає і дитина постійно перебуває в одній із крайнощів. З одного боку, це може бути постійна агресія — як активна, так і пасивна: підколи інших дітей, булінг, нетипова поведінка, роздратування чи дії ніби на зло. З іншого боку — коли дитина повністю замикається в собі. Вона нікому не заважає, не створює незручностей, але стає абсолютно пасивною: їй байдуже до оцінок («двійка — ну двійка, десять — ну десять»), вона не включається у процес і не виявляє природної життєвої активності. Якщо ви бачите такі прояви — дитині дійсно потрібна допомога фахівців, і на це варто негайно звернути увагу.

5. Дорослі, які перебувають поруч із дитиною в горі, самі часто виснажені війною та переживаннями. Де батькам, опікунам чи вчителям знаходити власний психологічний ресурс, аби мати змогу підтримувати дитину?

Ми маємо пам'ятати: щоб підтримати дитину, ми — дорослі, батьки, опікуни, вчителі — самі маємо перебувати в стабільному ресурсному стані. Для цього потрібно про себе турбуватися. Кожна доросла людина вже знає про себе, що саме може вивести її на цей ресурсний стан і допомогти більш-менш себе зібрати: розмова з подружкою, гарний фільм чи щось інше.

Я завжди раджу кожному дорослому написати собі «100 пунктів свого ресурсу». Починаючи від того, щоб просто подивитися на зелено-жовте листя, сходити до озера чи річки й посидіти на лавочці, і закінчуючи тим, щоб зустрітися з подругою в ресторані, поболтати, випити вина й таким чином наресурситись.

Але якщо ви бачите, що це не допомагає і ви все одно застрягаєте у виснаженні — а дитині обов'язково потрібен ресурсний дорослий поруч, — тоді це вже робота з психологом чи психотерапевтом. Важливо вчасно зрозуміти, чи немає там депресії або такого рівня виснаження, де вже потрібна медикаментозна підтримка.

6. Благодійний фонд «Діти Героїв» надає довгострокову та системну допомогу дітям, які втратили одного або обох батьків через війну. Яку головну думку чи орієнтир ви б хотіли донести до українського суспільства сьогодні та як кожен із нас може стати опорою для таких дітей?

Сьогодні я хотіла б сказати основне: щоб дорослі розуміли, в яких умовах ми всі зараз знаходимося й живемо. Це абсолютно нестабільний простір: немає безпеки, постійні гойдалки, тривоги, відключення світла й тепла, затори, запізнення. Тому не вимагайте від себе більшого, ніж ви об'єктивно можете дати.

В Україні зараз ненормальні умови для життя. Жити так, як це було кілька років тому, коли базові потреби були забезпечені, вже не виходить. Ви маєте повне право визнати, що базові умови невідворотно змінилися. І в цій новій реальності потрібно знаходити нові опори й дозволяти собі нові ресурси: десь більше поспати, відпочити, смачніше поїсти чи дозволити собі те, чого раніше не дозволяли.

Дитина, навіть переживаючи важку втрату, може залишатися стійкою й почуватися захищеною тільки тоді, коли поруч із нею є стабільна доросла фігура. Тому дорослим треба звертати на себе не менше уваги, ніж на дітей, але не через вектор «ще більше досягти й зробити», а через вектор турботи про себе. Елементарна зарядка, прогулянки, погляд далеко за горизонт — це дуже відновлює, — споглядання природи, дихальні практики, щоб відчувати власне тіло, обмеження новинного фону. Наше життя продовжується, і ми маємо берегти себе.

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