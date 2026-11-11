Як користуватися кредитним лімітом без шкоди для особистого бюджету

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Іноді гроші потрібні раніше, ніж надходить зарплата. Наприклад, може знадобитися терміново відремонтувати автомобіль, замінити зламану побутову техніку або покрити незаплановані витрати.

У таких ситуаціях може допомогти кредитний ліміт у ПроКредит Банк, який дає доступ до додаткових коштів через платіжну картку. Проте користуватися ними варто з урахуванням власних доходів і майбутніх платежів, щоб тимчасові витрати не перетворилися на тривале боргове навантаження.

Для яких цілей підходить кредитний ліміт

Такий фінансовий продукт може бути доречним, коли потрібно покрити конкретні витрати, а власних коштів тимчасово недостатньо. На відміну від кредиту з визначеним графіком щомісячного погашення заборгованості, ліміт дає змогу користуватися доступною сумою за потреби. Відсотки зазвичай нараховуються на фактично використані кошти відповідно до умов договору.

Найбільш виправдане використання доступного кредитного ліміту — для необхідних витрат, які складно відкласти. Наприклад, якщо зламалася техніка, а придбання нової не було передбачене бюджетом.

Ще одна ситуація — тимчасовий розрив між обов'язковими платежами та надходженням доходу. Наприклад, оплату за навчання потрібно внести до певної дати, а зарплата надійде через кілька днів.

Натомість кредитний ліміт не варто використовувати для постійного покриття нестачі грошей.

Як правильно користуватися кредитним лімітом

Навіть якщо банк погодив значну суму, це не означає, що її варто використовувати повністю. Доступний ліміт визначає максимальний обсяг кредитних коштів, але комфортний розмір заборгованості залежить від того, скільки грошей залишається після обов'язкових витрат. Щоб уникнути проблем для бюджету, дотримуйтеся кількох правил:

визначте власну межу — порахуйте, скільки можете повернути з найближчих доходів;

розрахуйте повну вартість користування коштами — враховуйте пільговий період, відсоткову ставку, порядок нарахування відсотків і можливі комісії;

повертайте гроші раніше, якщо маєте можливість — це може скоротити загальні витрати;

не розраховуйте на непідтверджені доходи — майбутня премія чи очікуване підвищення не мають бути єдиним джерелом погашення.

Також важливо подбати про контроль кредитних витрат після кожного використання. Ви можете перевіряти заборгованість у банківському застосунку.

Найменший ризик для бюджету виникає тоді, коли ви користуєтеся лише необхідною сумою, знаєте вартість запозичення та маєте реалістичний план повернення грошей.

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