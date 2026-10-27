Як підготувати приватний будинок до зими: рекомендації ДСНС

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Напередодні холодів українцям радять перевірити стан опалювального обладнання, електромережі та засобів пожежної безпеки. Особливої уваги потребують приватні будинки, де взимку зростає навантаження на системи опалення й електропостачання.

У ДСНС наголошують, що завчасна підготовка допоможе виявити несправності, зменшити ризик пожеж та уникнути термінового ремонту під час морозів.

Що потрібно перевірити перед початком опалювального сезону

Насамперед варто оглянути піч, камін і димохід. Необхідно переконатися, що на них немає тріщин та інших пошкоджень, очистити димохід від сажі й перевірити тягу.

Також слід перевірити справність газового або електричного котла, обігрівачів і конвекторів. Технічний огляд котла рекомендують доручити фахівцю, а обігрівачі перед першим увімкненням потрібно очистити від пилу.

Окремо варто оглянути електромережу будинку. Потрібно перевірити стан проводки, розеток, вимикачів і подовжувачів, а пошкоджені елементи замінити. Рятувальники також радять правильно розподіляти навантаження та не підключати одночасно кілька потужних приладів до однієї розетки.

Як безпечно користуватися генератором

Власникам генераторів необхідно заздалегідь перевірити справність обладнання та підготувати запас пального.

Генератор дозволено встановлювати лише надворі, щонайменше за шість метрів від вікон, дверей і вентиляційних отворів. Використовувати його в гаражі, підвалі чи іншому закритому приміщенні небезпечно через ризик отруєння чадним газом.

Пальне та газові балони потрібно зберігати у спеціально відведених, добре вентильованих місцях поза житловою зоною, подалі від печей, котлів, відкритого вогню та інших джерел тепла. Також важливо перевірити герметичність ємностей із пальним.

Що перевірити на горищі та в підвалі

Перед зимою необхідно оглянути горище, підвал і котельню. Проходи до цих приміщень мають залишатися вільними, а біля опалювального обладнання не повинно бути горючих матеріалів і легкозаймистих речовин.

Варто також прибрати зайві предмети навколо димоходів та електрощитків, щоб забезпечити вільний доступ до обладнання в разі несправності чи надзвичайної ситуації.

Пожежна безпека та план евакуації

Рятувальники рекомендують перевірити датчики диму й чадного газу, за потреби замінити елементи живлення, а також оглянути вогнегасник, його термін придатності та показники тиску. Вогнегасник потрібно тримати в доступному місці, про яке знають усі члени родини.

Крім того, варто заздалегідь обговорити з близькими порядок дій у разі пожежі чи іншої надзвичайної ситуації. Необхідно перевірити, чи вільні шляхи виходу з будинку, чи легко відчиняються двері зсередини, та визначити безпечне місце зустрічі для всіх членів родини.

У ДСНС наголошують: підготовка будинку до холодів завчасно допомагає знизити ризики для життя та здоров’я, особливо в умовах війни, коли перебої з електропостачанням можуть змушувати людей частіше користуватися альтернативними джерелами живлення й опалення.

Джерело: Державна служба України з надзвичайних ситуацій

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