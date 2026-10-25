Як повернути гроші за квиток, якщо не встигли на інший потяг через затримку

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Пасажири Укрзалізниці можуть оформити претензійне повернення квитків із виплатою повної вартості проїзних документів у разі запізнення пасажира на пересадку через затримку потяга.

Процедура передбачає заповнення електронної заяви на офіційному сайті Укрзалізниці в розділі «Сервіси» із зазначенням особистих даних, реквізитів банківської картки та наданням сканованих підтверджувальних документів з верифікацією через Дія.Підпис.

Повний повернення коштів або відшкодування різниці вартості також можливе в разі скасування чи запізнення поїзда з вини залізниці понад годину, хвороби пасажира, дострокового припинення поїздки, повернення квитків за кордоном чи переведення у вагон нижчої категорії. Розгляд поданих заявок триває до 7 робочих днів із надсиланням сповіщення про рішення на електронну пошту.

Джерело: Судово-юридична газета.

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