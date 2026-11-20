Купити номер у курортному готелі значно простіше, ніж самостійно організувати його роботу. Потрібно знаходити гостей, стежити за станом приміщень, оплачувати комунальні послуги та вирішувати десятки щоденних питань. Саме тому інвестори дедалі частіше розглядають готельні апартаменти з керуючою компанією. У такій моделі власник передає операційні завдання професійній команді, а його заробіток залежить від результатів роботи готелю та умов договору.

За що відповідає керуюча компанія

Керуюча компанія готельного комплексу відповідає за щоденну роботу об'єкта, продаж номерів, контроль витрат та якість обслуговування. Власнику не потрібно самостійно шукати персонал, домовлятися з постачальниками чи вирішувати скарги гостей. Водночас він зберігає контроль над фінансовими результатами.

Основні функції керуючої компанії готелю:

Пошук гостей. Компанія розміщує номери на сайтах бронювання, співпрацює з турагентствами та домовляється про поселення корпоративних клієнтів. Робота з туристами. Хтось має зустріти гостей, видати ключі, прибрати номер після виїзду та допомогти, якщо під час проживання виникнуть проблеми. Догляд за готелем. Зламався кондиціонер, протікає кран чи потрібен ремонт у номері – цими питаннями займається оператор. Робота з працівниками. Потрібно знайти адміністраторів, покоївок, технічний персонал, розподілити зміни та стежити, щоб кожен виконував свою роботу. Облік грошей. Компанія отримує оплату за проживання, розраховується з працівниками й постачальниками, веде облік витрат та готує звіти для власників апартаментів.

Грамотне управління готельним комплексом потребує розуміння туристичного ринку. Завдання оператора – знайти баланс між кількістю бронювань, вартістю проживання та витратами.

Як формується дохід власника апартаментів

Не всі гроші, які туристи платять за проживання, дістаються власникам апартаментів. Частина виручки йде на зарплати персоналу, комунальні послуги, рекламу та прибирання номерів. Окремо оплачують ремонт і технічне обслуговування. Крім того, керуюча компанія отримує винагороду за свою роботу, а частину коштів можуть відкладати на майбутнє оновлення готелю.

Тому дохід інвестора від готельної нерухомості не варто розраховувати простим множенням добового тарифу на кількість днів у році. Номер не обов'язково буде зайнятий щодня, а частина виручки піде на забезпечення роботи комплексу. Для об'єктивної оцінки потрібно враховувати завантаженість номерного фонду, середню вартість проживання та структуру витрат.

Важливе значення має і розподіл прибутку в готельному комплексі. За однією моделлю власник отримує результат від оренди конкретного номера. За іншою – доходи об'єднують у спільний пул доходів, а потім розподіляють за встановленими правилами. Частка інвестора може залежати від площі, категорії апартаментів або інших показників. Конкретний механізм обов'язково потрібно перевіряти в договорі.

Що найбільше впливає на прибутковість готелю

Навіть два комплекси однакового класу можуть демонструвати різні фінансові результати. Один працює майже без вільних номерів, але витрачає значні кошти на залучення туристів. Інший має трохи нижчу заповнюваність, зате продає проживання дорожче та краще контролює витрати. Тому прибутковість готельної нерухомості визначається сукупністю показників, а не лише популярністю курорту.

На прибуток готелю впливають різні обставини. Ось на що варто звернути увагу:

Розташування. Туристи охочіше бронюють номери там, звідки недалеко до підйомників, цікавих місць і закладів відпочинку. Важливо й те, в якому стані дорога до готелю. Сезонність. Узимку в Карпати їдуть кататися на лижах, влітку – гуляти горами. А от у листопаді чи березні знайти гостей буває складніше. Вартість номерів. Продавати проживання за однією ціною цілий рік невигідно. Тому застосовують динамічне ціноутворення. Бронювання. За кожного гостя, який прийшов через Booking, готель сплачує комісію. Якщо людина бронює номер безпосередньо на сайті, цих витрат немає. Обслуговування. Брудний номер чи байдужий персонал можуть зіпсувати відпочинок. Після такого гості навряд чи повернуться, навіть якщо сам готель їм сподобався. Витрати. Опалення, електрика, зарплати, ремонт – рахунки доводиться оплачувати й тоді, коли туристів мало. Тому навіть за непоганої виручки чистий прибуток може виявитися скромним.

У готельному бізнесі часто рахують середній тариф за добу (ADR) та дохід на доступний номер (RevPAR). ADR показує, скільки в середньому платять гості за проданий номер. RevPAR враховує і ті номери, які залишилися порожніми. Наприклад, високі ціни ще не означають хорошого заробітку, якщо половина готелю простоює. А власнику апартаментів важливо знати, скільки грошей залишиться після всіх витрат.

Чому професійне управління важливе для інвестора

Інвестиції в готельні апартаменти потребують грамотного управління. Навіть дорогий номер не приноситиме очікуваного доходу без туристів. Тому оператор відповідає за просування готелю, залучення гостей та якість обслуговування.

Прикладом є Green Rest у селі Нижня Рожанка неподалік Славського. Комплекс передбачає 138 номерів, SPA, ресторани та басейни. Команда має п'ятирічний досвід управління готелями. Власникам обіцяють щомісячні фінансові звіти та щоквартальні виплати з урахуванням площі апартаментів і завантаженості.

Пасивний дохід від готельних апартаментів дозволяє власнику не займатися пошуком гостей та обслуговуванням номерів. Однак інвестору варто регулярно перевіряти звітність і результати роботи оператора.

Як оцінити фінансову модель до купівлі

Фінансова модель готельного комплексу – це розрахунок майбутніх доходів і витрат. Припустимо, власнику обіцяють 300 тисяч гривень на рік. Але звідки взялася ця сума? Скільки днів номер має бути зайнятий і скільки коштуватиме проживання? Потрібно також врахувати зарплати працівників, комунальні платежі та інші витрати готелю.

Не обмежуйтеся одним розрахунком. Попросіть показати прогнозні сценарії на випадок, якщо гостей буде менше, ніж планувалося. Дізнайтеся, чи створюють резервний фонд для ремонтів і хто платитиме за заміну меблів.

Окупність інвестицій у готель можна приблизно порахувати самому. Купили апартаменти за 3 млн грн, отримуєте 300 тисяч чистими щороку – вкладені гроші повернуться за 10 років. Щоправда, лише за умови, що дохід не зменшиться і не виникне нових витрат.

Що перевірити перед підписанням договору

Уважно прочитайте договір з керуючою компанією, особливо розділи про гроші. Коли надходитимуть виплати, скільки забирає оператор і хто платить за ремонт? З'ясуйте також, як поповнюється фонд реновації та чи можна самому відпочивати у придбаному номері. У документі мають бути прописані строки надання фінансової звітності й умови розірвання договору. Якщо щось незрозуміло, попросіть пояснити це письмово.

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