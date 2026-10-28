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Дворічна історія одного з найвпливовіших і найзагадковіших фігурантів українських антикорупційних розслідувань останніх років отримала фінальну судову крапку. Вищий антикорупційний суд затвердив угоду зі слідством щодо колишнього радника Офісу Президента та ексвисокопосадовця СБУ Артема Шила.

Шила визнали винним у масштабних махінаціях на закупівлях «Укрзалізниці» й призначили вісім років позбавлення волі. Втім, до в’язниці він не піде, адже суд звільнив його від реального відбування покарання з трирічним випробувальним строком та заборонив обіймати посади в силових органах на той самий термін.

З моменту затримання посадовця у квітні 2024 року та його виходу під заставу у 30 мільйонів гривень справа пройшла традиційний шлях від категоричного заперечення вини та заяв про безпідставність звинувачень до повного визнання провини й співпраці зі слідством. Ціна такої свободи для обвинуваченого виявилася астрономічною, оскільки сумарна вартість стягнень, конфіскованого майна, штрафів та відшкодувань сягає близько 670–700 мільйонів гривень.

Примітно, що фінансова компенсація державі – це тільки частина угоди. Ключова цінність цього рішення полягає в іншому: Шило погодився передати правоохоронцям викривальні свідчення щодо своїх спільників та інших високопосадовців, що вже викликало серйозне занепокоєння у владних кабінетах.

Хто такий Артем Шило з Харкова

Постать, без перебільшення, масштабна. Аби відчути рівень його обізнаності в кулуарних процесах, варто відновити хронологію кар'єри. З 2012 року Артем Шило будував службу в органах СБУ. Почав з Харкова, згодом перевівся до столиці, де очолив один із ключових напрямків у Департаменті боротьби з кіберзлочинністю.

У 2021 році посадовець офіційно залишає службу й одразу опиняється у статусі позаштатного радника Офісу Президента. Швидко увійшов до вузького кола впливу, зберігаючи близькі стосунки з керівниками силового блоку. У той самий період за ним закріпилася репутація неофіційного куратора та «неформального наглядача» за стратегічними державними підприємствами, як то «Укрзалізниця».

Чого б інакше на високі посади в УЗ прилаштували людей Шила: посаду очільника Департаменту економічної та інформаційної безпеки «Укрзалізниці» обійняв сімейний бізнес-партнер Шила Олександр Поповський, а поруч із ним у той самий безпековий підрозділ працевлаштували й особистого водія Шила Віталія Олійника.

Влітку 2022 року, на тлі повномасштабної війни, Шило повертається до СБУ на запрошення очільника служби Василя Малюка. Він очолює Головне управління «І», підрозділ, відповідальний за захист об’єктів критичної інфраструктури та протидію економічним загрозам. Перебуваючи на цій посаді, він був залучений до нарад найвищого державного рівня за участі Президента та керівників правоохоронних органів, а також контролював ринки оборонних технологій, криптоактивів та паливно-енергетичного комплексу.

Як Шило схеми мутив: політика, спецслужби, гемблінг та б’юті-«пральня»

Як встановили НАБУ та САП, у системі закупівель «Укрзалізниці» роками діяв добре організований корупційний союз: Артем Шило забезпечував силову підтримку та усунення конкурентів через авторитет СБУ, народний депутат Віктор Бондар надавав політичне прикриття та залучав підконтрольні підприємства на кшталт заводу «Укркабель», а бізнесмен Володимир Котляр організовував мережу фіктивних фірм, адміністрував документацію та розподіляв фінансові потоки. Схема функціонувала чітко: підконтрольні компанії перемагали у тендерах за цінами, завищеними на 30–60 відсотків, після чого сплачували «бек-офісу» Шила фіксований відкат у розмірі від 5 до 7 відсотків від обсягу контрактів. Усі незаконні прибутки ділилися між учасниками змови, до якої загалом було залучено щонайменше 16 осіб, у тому числі близькі родичі фігурантів, як-от мати нардепа Бондаря Галина.

Окремим і надзвичайно прибутковим напрямком для Артема Шила стала сфера грального бізнесу та онлайн-казино. У період, коли він очолював підрозділ СБУ з захисту критичної інфраструктури, а саме у 2022 році, саме коли окупанти вийшли з Київської області, на український гемблінговий ринок впевнено зайшов заснований росіянами букмекер 1XBET, отримавши офіційну ліцензію через українське представництво ТОВ «Твоя беттінгова компанія». Як з'ясували розслідувачі, юридичні фірми, афільовані з Шилом, надавали консультаційні послуги та супроводжували казино, а сам посадовець мав безпосередні інтереси у сфері регулювання та контролю грального ринку. Фінансові потоки від обслуговування гемблінгу та підконтрольних юридичних компаній також спрямовувалися на купівлю елітної нерухомості та оформлення нових активів родини.

Паралельно із забезпеченням тендерних оборудок, гемблінговим супроводом Шило займався легалізацією власних нелегальних доходів, які за роки служби перевищили 175 мільйонів гривень. Для відмивання коштів використовувалася мережа елітних салонів краси 365 Studio, оформлена на його тодішню дружину Ірину. Через цю б’юті-«пральню» під виглядом звичайної готівкової виручки прогнали майже 18 мільйонів гривень.

Накопичені ресурси конвертувалися в масштабну імперію нерухомості та бізнесу, а загальний арешт на майно фігурантів сягнув понад 1,4 мільярда гривень. У списку виявлених активів опинилися заміський будинок під Києвом, оформлений на батька, дві трикімнатні квартири, двокімнатна квартира та 360 квадратних метрів комерційної площі в елітному ЖК «Новопечерські Липки», двоповерховий пентхаус на 444 квадрати вартістю близько 40 мільйонів гривень, прихований за компанією-забудовником, та чотири квартири загальною вартістю 30 мільйонів, записані пачкою на дружину рідного брата Ірини. Також, були знайдені дві квартири в ЖК «Аура», записані на Владислава Смірнова (бізнес-партнера та особистого водія Шила), а ще ж закордонна нерухомість в Дубаї: вісім квартир, готельний номер, а також частка у розмірі $5,8 мільйонів у великому аграрному бізнесі з морського експорту зерна. Спроби зберегти майно через фіктивне розлучення та використання підставних осіб виявилися марними. Ознаки фіктивного розлучення Артема та Ірини має тому, що саме їй відійшло усе майно та нерухомість, але Артем Шило досі послуговується «Мерседесами» колишньої дружини і зовсім нещодавно переписав на неї і свою юридичну фірму

Ліквідація IBOX Bank: як Шило опинився у «чорному списку» Альони Шевцової

Власниця IBOX Bank Альона Шевцова

Не тендерами та казино єдиними. У своєму доробку Шило має ще одну показову історію про ліквідацію IBOX Bank. У 2023 році під виглядом формальних порушень фінмоніторингу, фінансову установу усунули з ринку в інтересах інших учасників ринку.

Власниця ліквідованого IBOX Bank Альона Шевцова прямо звинуватила експосадовця СБУ у причетності до знищення банку та тиску на бізнес, завівши власний «червоний щоденник пам'яті» під назвою «П-2023», куди внесла прізвище Шила, як особу, котра має відповісти за скоєне.

«Це рік, коли в мене забрали банк, коли проти мене розпочали незаконно кримінальне провадження, яке, я вважаю було сфальсифікованим, коли мені навіть пропонували народжувати дитину в СІЗО. Я хочу, щоб кожне з цих питань отримало відповідь — не в соціальних мережах, а в межах незалежного розслідування та справедливого судового розгляду».

Альона Шевцова окремо наголосила, що вимагатиме розслідування діяльності Артема Шила та інших причетних посадовців у судовому порядку, адже жодні посади, зв'язки та високі кабінети не повинні гарантувати довічної безкарності за знищення українського бізнесу.

На чому попався Артем Шило: трансформаторні махінації та кабельний відкат

Підставою для затримання Шила у квітні 2024 року стали два конкретні епізоди збитків «Укрзалізниці» на загальну суму понад 240 мільйонів гривень.

Перший епізод стосувався закупівлі силових трансформаторів у 2022 році із завданими збитками у 95 мільйонів гривень. Коли на відкритий тендер вийшли українські постачальники із суттєво дешевшими пропозиціями, Шило особисто направив на адресу залізничного оператора офіційний лист від СБУ. У документі стверджувалося про «загрозу національній безпеці» та нібито наявність зв'язків чесних конкурсантів із країною-агресором. У результаті вигідніші заявки відхилили, а замовлення віддали компанії, яку контролював громадянин Білорусі зі зв'язками в РФ. Ця структура придбала обладнання в Узбекистані через болгарську прокладку та перепродала його залізниці з подвійною націнкою.

Другий епізод охоплював закупівлю кабельно-провідникової продукції, де сума збитків перевищила 140 мільйонів гривень, а учасники групи системно отримували 7 відсотків відкату з кожного підписаного контракту.

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Про що угода зі слідством та фінансовий розрахунок

Інститут угоди про визнання винуватості в українському законодавстві є процесуальним компромісом, за якого обвинувачений повністю визнає вину, компенсує шкоду та надає свідчення на інших учасників злочинів, а держава уникає багаторічних судових тяганин і гарантовано повертає кошти до бюджету.

Згідно з вироком суду та розрахунками аналітиків, сумарний фінансовий пакет зобов'язань Шила сягає від 670 до 700 мільйонів гривень. З них 204 мільйони гривень становлять максимальний кримінальний штраф, який виплачується протягом року чотирма платежами по 51 мільйону щокварталу. Ще 325,7 мільйона гривень підлягають спеціальній конфіскації у вигляді коштів та трьох елітних квартир у ЖК «Новопечерські Липки». Також угода передбачає 60 мільйонів гривень прямого відшкодування збитків «Укрзалізниці» та 80 мільйонів гривень обов'язкового перерахування на підтримку ЗСУ через фонд «Повернись живим». Майно, яке неможливо конфіскувати в оригінальному вигляді, стягується з засудженого в грошовому еквіваленті.

Про що Артем Шило розповів слідству та які будуть наслідки

Звільнення від реального ув'язнення за такі масштабні зловживання викликало значний резонанс у суспільстві. Втім, головною умовою затвердження угоди для організатора схеми є обов'язкове викриття іншого організатора або посадовця співмірного чи вищого рангу.

За офіційною інформацією САП, Шило взяв на себе процесуальні зобов'язання надати викривальні свідчення щодо інших співробітників СБУ та високопосадовців, причетних до корупційних схем, а також протягом двох місяців повністю розкрити деталі іншого окремого злочину, який наразі розслідує НАБУ. Більшість свідчень та прізвища фігурантів залишаються засекреченими для збереження таємниці досудового розслідування. Нагадуємо, що за роки своєї діяльності Артем Шило володів інформацією про тіньові фінансові потоки, криптооперації та внутрішньо-приховані домовленості вищих посадових осіб країни, тобто його свідчення можуть стати основою для цілої серії нових підозр і гучних затримань уже найближчим часом. Буде новий сезон.

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