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Українці дедалі активніше цікавляться історією власного роду: розшукують архівні документи, складають генеалогічні дерева та проходять ДНК-тести. Одним із поштовхів до цього стала повномасштабна війна, яка змусила багатьох переосмислити свою ідентичність.

Водночас цифровізація архівів та розвиток технологій дозволяють досліджувати родовід навіть без історичної освіти. За сприятливих обставин самостійно можна встановити імена предків, які жили понад два століття тому.

UA.News розібралося, з чого варто починати пошук своїх предків, як працювати з державними архівами, якими цифровими сервісами користуватися та що про походження людини можуть розповісти ДНК-тести.

Генеалогія як світовий тренд: чому українці шукають своє коріння

Генеалогія — історична дисципліна, яка вивчає походження людей, родинні зв’язки та історію родів. Навколо неї сформувалася ціла індустрія цифрових архівів, професійних досліджень та ДНК-тестування. Лише база MyHeritage налічує десятки мільярдів історичних записів та понад дев’ять мільйонів генетичних профілів.

За спостереженнями генеалога, засновника Центру вивчення генеалогії «Пращур» Віктора Долецького, інтерес українців до родоводів відновлюється після радянського періоду. На початку вторгнення зацікавленість тимчасово знизилася, проте з весни 2023 року помітно зросла. Напередодні зими 2026 року генеалог спостерігає сповільнення цього процесу.

На думку Долецького, популяризація генеалогії самими дослідниками також сприяє зростанню інтересу до цього захоплення. Він пов’язує повернення українців до історії власного роду з подоланням наслідків радянської політики та очікує, що навесні 2027 року зацікавленість знову почне зростати.

Етнологиня, кандидатка історичних наук Анна Ніколаєва зазначає, що у часи великих суспільних потрясінь люди особливо гостро відчувають потребу в самоідентифікації.

«Російсько-українська війна спонукала багатьох переосмислити не лише свою національну ідентичність, а й історію власної родини. Адже впродовж ХХ століття через війни, голодомори, репресії, депортації, радянську політику та русифікацію в багатьох українських сім’ях було порушено тяглість родинної пам’яті», — пояснює етнологиня.

Вимушене переселення та руйнування домівок під час війни також створюють загрозу втрати сімейних архівів.

«Люди починають розуміти, що розмову з бабусею чи дідусем не варто відкладати на потім, бо цього “потім” може й не бути», — зазначає Ніколаєва.

Перші зачіпки: сімейні фотографії, документи та спогади родичів

Починати дослідження варто не з ДНК-тесту чи архіву, а зі спілкування з родичами. Розпитати потрібно не лише бабусь та дідусів, а й їхніх братів, сестер та дітей.

Під час розмов необхідно зібрати такі відомості:

повні імена, прізвища та по батькові предків, зокрема дівочі прізвища жінок;

точні або приблизні дати народження, одруження та смерті;

населені пункти, де народилися й проживали родичі;

віросповідання, професії, соціальний стан;

імена братів, сестер, чоловіків, дружин та дітей предків;

інформацію про військову службу, репресії, депортації та еміграцію;

місця поховання членів родини.

Місце проживання та віросповідання предків допоможуть визначити потрібний архів і релігійну громаду.

Анна Ніколаєва радить записувати спогади старших родичів, бажано на відео за їхньою згодою, та цікавитися також побутом, професіями й сімейними традиціями.

Перегляньте старі паспорти, свідоцтва про народження та шлюб, військові квитки, трудові книжки, листи й фотографії. На зворотах світлин можуть бути імена, дати та назви населених пунктів.

Документи варто сфотографувати з обох боків, підписати файли та створити резервні копії. Написи на родинних надгробках допоможуть уточнити роки життя предків.

«Сімейні легенди варто записувати, але обов’язково перевіряти», — наголошує Ніколаєва.

Якщо кілька родичів по-різному розповідають про одну подію, не поспішайте відкидати жодну з версій. Запишіть, від кого й коли отримали кожну інформацію. Під час подальшої роботи з документами це допоможе зрозуміти, звідки виникла розбіжність.

Від сімейних спогадів до власного генеалогічного дерева

Починати складання дерева варто із себе, поступово додаючи батьків, бабусь, дідусів та попередні покоління. Для кожної людини створіть картку з біографічними даними, родинними зв’язками та джерелами. Позначайте непідтверджені факти й зберігайте суперечливі версії до перевірки.

Створити дерево можна в MyHeritage, FamilySearch або безкоштовній програмі Gramps, яка зберігає дані на комп’ютері. Перевірте можливість експорту у форматі GEDCOM, щоб переносити родовід між сервісами. Дані живих родичів не слід публікувати без їхньої згоди.

Ведіть журнал дослідження, фіксуючи переглянуті справи, запити та навіть безрезультатні пошуки.

Оберіть одну родинну гілку й найближчого предка, про якого бракує інформації. Сформулюйте конкретне завдання: знайти його батьків, запис про народження або шлюб.

Пошук потрібного архіву: з чого почати та куди звертатися

Єдиної бази всіх предків в Україні немає. Документи розподілені між центральними, обласними та спеціалізованими архівами.

Визначте історичну назву населеного пункту та його адміністративну приналежність у період життя предка. Сучасні межі областей не збігаються з колишніми губерніями та повітами, тому документи можуть зберігатися в різних установах.

Для церковних записів встановіть віросповідання та парафію. Якщо в селі не було церкви, мешканці могли відвідувати храм у сусідньому населеному пункті.

Почніть із сайту обласного архіву: перевірте путівники, описи фондів і каталоги метричних книг. За потреби зверніться до Центрального державного історичного архіву України в Києві (ЦДІАК) або Львові (ЦДІАЛ).

Новіші записи про народження, шлюб та смерть можуть зберігатися у відділах ДРАЦС. Книги передають до архівів після 75 років зберігання. Для отримання окремих документів може знадобитися підтвердження спорідненості.

Метричні книги, ревізькі казки та інші джерела інформації про предків

Перш ніж розпочати пошук предків в архівах, варто розібратися, за яким принципом там систематизують документи. Усі матеріали розподілені за фондами, які об’єднують документи певної установи, організації або особи. Кожен фонд має один або кілька описів із переліком архівних справ. Своєю чергою, справа може містити метричну книгу, перепис населення або інші історичні документи.

Для замовлення матеріалів у читальному залі необхідно знати їхні архівні реквізити — номери фонду, опису та справи.

Варто враховувати, що в архівних каталогах зазвичай зазначають лише назву документа, населений пункт або релігійну громаду та період, якого стосуються записи. Тому відсутність прізвища предка в каталозі ще не означає, що інформації про нього в архіві немає. Для цього може знадобитися самостійно переглянути вміст відповідної справи.

Найбільш корисними джерелами для генеалогічних досліджень є:

Метричні книги — церковні реєстри, у яких фіксували народження, хрещення, шлюби та смерті. Вони дозволяють встановити імена батьків, місце проживання, вік та соціальний стан предків.

Сповідні розписи — документи, за допомогою яких можна з’ясувати, хто входив до складу родини, скільки років було її членам та які родинні зв’язки існували між ними.

Ревізькі казки — матеріали переписів населення, які проводили в Російській імперії у XVIII–XIX століттях для обліку платників податків. Вони допомагають простежити зміни у складі родини протягом кількох поколінь.

Погосподарські книги — документи обліку сільських домогосподарств, особливо корисні для дослідження родоводів у XX столітті. У них можна знайти відомості про членів сім’ї, роки їхнього народження та господарство.

Під час роботи з документами варто поступово рухатися від одного покоління до іншого. Виявивши запис про народження предка, необхідно виписати імена його батьків та розпочати пошук документів про їхнє одруження або народження. Якщо точна дата народження людини невідома, встановити її приблизно можна за записом про смерть, у якому нерідко зазначали вік померлого.

Усі знайдені відомості бажано зберігати разом із назвою архіву, номерами фонду, опису, справи та аркуша, на якому міститься відповідний запис. Під час роботи з оцифрованими документами варто також зберігати посилання на них.

Особливо важливо не робити поспішних висновків щодо спорідненості людей лише на підставі однакових прізвищ. Для підтвердження родинного зв’язку необхідно зіставляти кілька відомостей: вік, місце проживання, імена батьків, подружжя та інших членів сім’ї.

Робота з державними архівами: від подання запиту до отримання документів

Архівні документи можна переглядати самостійно або замовити платний пошук працівниками установи. Спочатку перевірте наявність онлайн-копій.

На сайті архіву знайдіть розділ зі зверненнями громадян та перевірте порядок подання генеалогічних запитів. У зверненні зазначте власні контактні дані, ім’я предка, відомості про родичів, населений пункт, приблизний період та мету пошуку. ЦДІАК просить надавати відомості щонайменше про двох споріднених осіб.

Уточніть вартість, строки та можливість отримання цифрових копій із реквізитами. ЦДІАК, зокрема, не приймає замовлень на складання повних родоводів.

Якщо архів не зміг знайти потрібний запис, варто уточнити, чи взагалі збереглися документи за відповідний період. Відсутність запису в переглянутій справі та відсутність самої справи — різні ситуації, від яких залежатиме подальший напрям дослідження.

Ігор Богак в інтерв’ю UA.News розповів, що отримав результати пошуку від Державного архіву Івано-Франківської області приблизно за два тижні. Дослідження однієї родинної лінії коштувало йому близько 1600 грн.

Мільйони документів онлайн: цифровізація українських архівів

У 2020 році Держархівслужба розпочала співпрацю з американською організацією FamilySearch International. У 2022 році масштабне оцифрування генеалогічних документів розгорнули в ЦДІАК.

30 червня 2026 року на круглому столі «Повертаємо забуті імена» директор ЦДІАК Ярослав Файзулін повідомив про понад 15 млн цифрових копій та оцифрування близько 20% фондів установи. До кінця року показник планували збільшити до 25%. Найдавніша метрична книга архіву датується 1706 роком.

Оцифрування не означає, що документ можна знайти за прізвищем: нерідко доступні лише зображення сторінок. Перевірте титульні сторінки, роки, назви парафій та алфавітні покажчики. Якщо точна дата невідома, перегляньте записи за кілька сусідніх років.

Під час роботи з метричною книгою спочатку знайдіть потрібний розділ: народження, шлюби або смерті. Збережіть не лише фрагмент із записом про предка, а й повне зображення аркуша та його номер. Заголовки граф і сусідні записи можуть допомогти розшифрувати нерозбірливі слова.

Пошук предків через інтернет: українські та міжнародні сервіси

FamilySearch . Безкоштовна міжнародна платформа. Після реєстрації шукайте за іменем і прізвищем предка. Якщо результатів немає, перейдіть до каталогу і шукайте за назвою населеного пункту. Доступ до окремих копій обмежений. Якщо потрібний населений пункт не відображається в каталозі, перевірте його історичну назву іншою мовою та назви сусідніх парафій.

« Качиний інспектор ». Український волонтерський проєкт. Дозволяє шукати архівні справи за назвою населеного пункту, роками, реквізитами та типом документів і переходити до онлайн-копій.

« Рідні ». Карта поширення українських прізвищ. Допомагає визначити можливі регіони пошуку.

Міжархівний пошуковий портал . Пошук у каталогах українських архівів за назвами населених пунктів, установ, фондів та справ.

UAGenealogy . Навігатор українськими генеалогічними ресурсами.

У ЦДІАК також працює система «Архіум», де можна шукати справи, переглядати цифрові копії та замовляти неоцифровані матеріали до читального залу.

За межами метричних книг: історії репресованих, військовополонених та емігрантів

Для пошуку репресованих родичів зверніться до Галузевого державного архіву СБУ. У запиті зазначте ім’я людини, роки життя, місце проживання та відомі обставини арешту.

У справах репресивних органів можуть бути анкети, фотографії, протоколи допитів та описи вилученого майна. Богак отримав доступ до справ двох репресованих родичів і знайшов відбиток пальця прапрадіда. Свідчення в таких матеріалах могли отримувати під примусом.

Для пошуку військовослужбовців встановіть армію, період і місце призову. Перевірте списки полонених та поранених. Саме так Богак підтвердив родинний переказ про полон прапрадіда під час Першої світової війни.

Для пошуку емігрантів перевіряйте пасажирські списки кораблів, переписи та імміграційні документи. Враховуйте можливі зміни написання імен після переселення.

MyHeritage: від ізраїльського стартапу до глобальної генеалогічної платформи

Однією з найвідоміших міжнародних платформ для генеалогічних досліджень є MyHeritage, яку у 2003 році заснував ізраїльський підприємець Гілад Яфет. За роки існування невеликий технологічний стартап перетворився на глобальний генеалогічний сервіс, а у 2021 році його придбала американська інвестиційна компанія Francisco Partners.

Для початку роботи з платформою достатньо створити обліковий запис та внести вже відомі відомості про членів своєї родини. Якщо користувач раніше складав генеалогічне дерево в іншій програмі, його можна перенести до MyHeritage за допомогою формату GEDCOM.

На основі внесеної інформації система автоматично шукатиме можливі родинні зв’язки, використовуючи кілька технологій. Зокрема, Smart Matches знаходить збіги між генеалогічними деревами різних користувачів, Record Matches зіставляє відомості про предків з історичними документами, а DNA Matches допомагає виявляти потенційних родичів за результатами генетичних досліджень.

Окрім пошуку предків, платформа пропонує інструменти для відновлення сімейних архівів. За допомогою штучного інтелекту користувачі можуть покращувати якість старих фотографій, розфарбовувати чорно-білі світлини та навіть анімувати їх.

Водночас до запропонованих системою збігів варто ставитися критично. Користувачі можуть припускатися помилок під час складання власних родоводів або переносити неперевірену інформацію з чужих генеалогічних дерев. Тому навіть наявність однакових відомостей у кількох родоводах не гарантує їхньої достовірності. Перш ніж додавати нового предка, необхідно зіставити дати, місця проживання та родинні зв’язки, а також знайти документальне підтвердження.

Бізнес-модель MyHeritage побудована переважно на продажу ДНК-тестів та платному доступі до розширених генеалогічних інструментів і баз історичних документів. Водночас купувати підписку одразу не обов’язково. Спочатку варто ознайомитися з доступними колекціями та з’ясувати, чи містять вони записи з населених пунктів, у яких проживали предки. Для розширення пошуку можна також використовувати інші міжнародні генеалогічні сервіси, зокрема Ancestry та FamilyTreeDNA.

ДНК-тестування: процедура, вартість та можливості

У генеалогічних дослідженнях використовують три основні види ДНК-тестів, кожен із яких має свої особливості. Аутосомний тест дозволяє знаходити родичів як за батьківською, так і за материнською лініями, тому саме він є найбільш універсальним інструментом для дослідження родоводу.

Y-ДНК-тест допомагає простежити походження за прямою чоловічою лінією, оскільки Y-хромосома передається від батька до сина. Для дослідження цієї гілки родоводу жінкам необхідно залучити відповідного родича-чоловіка. Мітохондріальний ДНК-тест, своєю чергою, дозволяє дослідити пряму материнську лінію, оскільки мітохондріальну ДНК діти успадковують від матері.

Сама процедура генетичного тестування є досить простою та не потребує спеціальної підготовки. Наприклад, MyHeritage пропонує спеціальні набори для самостійного збору біологічного матеріалу. Користувачеві достатньо зареєструвати набір в особистому кабінеті, за допомогою спеціального тампона зібрати зразок клітин із внутрішньої поверхні щоки та передати його на лабораторне дослідження. Після опрацювання зразка результати стають доступними в особистому кабінеті.

Стандартна вартість набору MyHeritage DNA становить $89.

Для отримання більшої кількості інформації про походження родини до генетичного дослідження варто залучати представників старших поколінь за їхньою згодою. Річ у тім, що з кожним поколінням частина генетичної інформації не передається нащадкам. Тому результати тестування батьків, бабусь чи дідусів можуть допомогти виявити далеких родичів, генетичний зв’язок із якими вже складно встановити за результатами тестування молодших членів сім’ї.

Втрачені документи та сімейні таємниці: як подолати труднощі під час пошуку

Через війни та пожежі частина документів не збереглася. Під час пошуку прадіда, народженого 1924 року, Богак знайшов метричні книги за 1923-й та 1925-й, але не за потрібний рік.

У такій ситуації перевірте записи про шлюб чи смерть, народження дітей, братів та сестер предка. Пошукайте дублікати метричних книг, документи сусідніх парафій, переписи та військові матеріали.

В історичних документах Богак також виявив давніший варіант свого прізвища — Болгак. Тому перевіряйте різні варіанти написання, зокрема іншими мовами. Для розшифрування рукописів можна використовувати Transkribus, інші ШІ-інструменти та допомогу генеалогічних спільнот. Результати перевіряйте за оригіналом. Почніть із повторюваних слів і заголовків, щоб звикнути до почерку.

Якщо пошук зайшов у глухий кут, зафіксуйте прогалини та перейдіть до іншої гілки.

Дослідження на сотні років углиб: можливості та вартість пошуку предків

За оцінкою Віктора Долецького, самостійно можна дослідити родовід до семи-десяти поколінь. Анна Ніколаєва зазначає, що за сприятливих умов можна дістатися початку XVIII або навіть XVII століття, а за іншими гілками — не просунутися далі середини XIX століття.

Завдяки архівним документам Івано-Франківщини Ігорю Богаку вдалося простежити одну з родинних ліній до 1796 року.

Перші етапи дослідження можна провести безкоштовно. Витрати виникають у разі замовлення архівного пошуку, копій, поїздок, підписок або ДНК-тестування. Перед залученням професійного генеалога уточніть обсяг роботи, перелік архівів, вартість, можливість отримання копій із реквізитами та умови оплати, якщо документи не знайдуться.

Анна Ніколаєва наголошує, що головною метою генеалогічного дослідження має бути не кількість віднайдених поколінь, а розуміння того, ким були предки, як вони жили та які історичні події вплинули на їхні долі. За словами етнологині, навіть дослідження кількох поколінь може допомогти людині краще пізнати власне походження та усвідомити зв’язок з історією своєї родини.

«Можна знати імена своїх предків за триста років і водночас майже нічого не знати про цих людей. А можна ґрунтовно дослідити історії трьох-чотирьох поколінь і завдяки цьому набагато краще зрозуміти власну родину та себе», — підкреслює Ніколаєва.

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