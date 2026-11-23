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Дізнатися, ким були предки два століття тому, знайти підтвердження родинних переказів і побачити документи людей, які пережили радянські репресії, — саме з таких пошуків для Ігоря Богака почалося дослідження власного родоводу. Спочатку він розпитував бабусь і дідусів, переглядав старі фотографії та записи родичів. Згодом звернувся до державних архівів і зміг простежити одну з родинних ліній до 1796 року.

В архіві СБУ Ігор отримав доступ до двох справ про родичів, засуджених радянською владою за звинуваченнями у зв’язках з ОУН та УПА. Серед документів виявилися протоколи допитів, описи вилученого майна й навіть відбиток пальця одного з предків. Інші матеріали підтвердили історію про прапрадіда, який потрапив у полон під час Першої світової війни.

UA.News поспілкувалося з Ігорем Богаком про перші кроки в генеалогії, вартість і доступність українських архівів, складнощі роботи з історичними документами, родинні історії часів воєн і репресій та про те, чому пошуки предків не варто відкладати.

Від розповідей прабабусь до захоплення генеалогією

Інтерес до історії родини з’явився в Ігоря задовго до першого звернення в архів. У дитинстві та юності він любив слухати старших родичів, зокрема прабабусь, яких ще застав. Проте тоді сприймав їхні розповіді радше як частину сімейної пам’яті, а не як початок серйозного дослідження.

Поштовхом стали відео Центру вивчення генеалогії «Пращур» у соціальних мережах. Ігор почав стежити за матеріалами організації, яку очолює Віктор Долецький, і поступово зацікавився тим, як знаходити документи про своїх предків.

«Дуже багато подивився їхніх відео і, так би мовити, надихнувся саме їхніми роботами. Стало цікаво теж більше, глибше досліджувати свій рід», — розповів Ігор Богак.

Подібні пошуки вже проводив його дідусь, який збирав відомості про материнську лінію. Ігор вирішив простежити родинні гілки з обох боків.

Перші архівні знахідки: як вдалося дійти до 1796 року

Почав Ігор із розмов із близькими. Він розпитував батьків, бабусь і дідусів, записував відомі імена та зіставляв їхні спогади. Далі намагався шукати підказки в Google і ChatGPT. За словами Ігоря, пошукові сервіси й штучний інтелект іноді допомагали визначити, де можуть зберігатися потрібні документи, але не замінювали роботу з першоджерелами. Конкретних відповідей про предків він там не отримав, а частина підказок виявлялася неточною.

Перші справжні результати принесло звернення до Державного архіву Івано-Франківської області. Архівні записи вдалося порівняти з тим, що раніше зібрав дідусь. По одній із родинних ліній Ігор знайшов відомості, які сягають 1796 року — кінця XVIII століття.

Частина дослідження стосується сіл Середній Майдан і Глинки на Івано-Франківщині, для яких збереглися давні метричні книги — церковні реєстри народжень, шлюбів і смертей. Саме такі записи часто дають можливість простежити кілька поколінь однієї родини.

Ігор наголошує, що так щастить не завжди: для інших сіл книги можуть бути втрачені або неповні.

Чому Ігор досліджує кілька родинних гілок одночасно

На відміну від дослідників, які послідовно вивчають одну лінію, Ігор працює відразу з кількома прізвищами. Сам визнає, що такий підхід не завжди зручний, однак дозволяє продовжувати пошуки, коли інформація про конкретну людину закінчується.

«Десь по якихось родах, по якихось людях я заходжу в глухий кут, так би мовити, то починаю шукати по інших», — пояснив співрозмовник.

Зараз його пошуки охоплюють не лише Івано-Франківську область. Частину документів він намагається отримати з Центрального державного історичного архіву України у Львові, оскільки історичні матеріали про одну родину можуть перебувати у фондах різних установ.

1600 гривень за архівний пошук: як працює Державний архів Івано-Франківської області

Перед першим візитом Ігор очікував, що працюватиме зі старими справами в читальному залі. Проте в його випадку пошук виконали працівники архіву.

Ігор вказав, яких саме людей шукає, і подав звернення. Приблизно через два тижні йому зателефонували та повідомили про результати. Разом із знайденими відомостями він отримав архівні довідки з посиланнями на конкретні фонди, описи й справи.

«Я навіть спочатку не знав, як це все відбувається. Думав, що приходжу до них, пишу якусь заяву, вони мене запускають у читальний зал і дають папери. Насправді все відбувалося трошки по-іншому», — пригадав Ігор Богак.

За дослідження однієї родинної лінії він заплатив близько 1600 гривень. За словами співрозмовника, така сума його влаштувала, оскільки працівники архіву змогли знайти значний обсяг інформації про попередні покоління.

Для доступу до документів, пояснює Ігор, насамперед потрібно знати хоча б приблизне місце проживання предка. Після цього можна звернутися до відповідного обласного архіву електронною поштою, вказати наявні імена та дати й уточнити порядок отримання матеріалів.

Зі Львівським архівом Ігор поки працює дистанційно: поїхати туди серед робочого тижня не завжди є можливість.

Архів СБУ: як вдалося отримати справи двох репресованих родичів

Однією з найбільш особистих частин дослідження стала робота з архівом СБУ. Ігор із дитинства знав, що двоє його предків були репресовані радянською владою, а отже, про них могли зберегтися кримінальні справи.

Після письмового звернення він отримав доступ до двох справ — прабабусі та її батька — і сфотографував потрібні сторінки.

«Мені заздалегідь дві справи підготували. Я прямо їх тримав у руках. Мене запросили в архів і дали з ними ознайомитися. Я їх відфотографував», — розповів він.

Про долю прабабусі Ігор дещо знав і раніше. За родинними розповідями, її засудили до десяти років таборів через звинувачення у зв’язках з ОУН та УПА. Вона була зв’язковою підпілля, передавала інформацію й носила продукти його учасникам. Як стверджує співрозмовник, жінка провела в ув’язненні вісім років і згодом повернулася до рідного села.

Натомість справа її батька дала значно більше нових відомостей. У матеріалах радянського слідства фігурує Іван Хоменець — прапрадід Ігоря. З протоколів випливає, що його звинувачували в діяльності, пов’язаній з ОУН: залученні людей до організації та сплаті членських внесків. Серед зафіксованих деталей — внесок у розмірі семи злотих на місяць.

Що радянські слідчі записали про прапрадіда та чому він не повернувся із заслання

У кримінальній справі, за словами Ігоря, описуються різні епізоди життя його родича. Зокрема, зазначено, що 1941 року, під час німецької окупації, той приблизно місяць перебував у місцевій міліції. Чи йшлося про добровільну службу, чи про примус, із доступних співрозмовнику матеріалів встановити не вдалося.

У документах також згадується 1943 рік, коли чоловік, за версією радянського слідства, долучився до діяльності ОУН. Окремий епізод стосується звинувачення в нападі на радянських військовослужбовців у 1945 році. Ігор підкреслює, що ознайомився з матеріалами кримінальної справи, але не має незалежного підтвердження всіх обставин, викладених у протоколах допитів.

Прапрадіда засудили до 15 років. Із заслання він уже не повернувся. За словами Ігоря, родина досі не знає точного місця й дати його смерті, тому пошук документів про останні роки життя залишається відкритим.

Не менш важливими виявилися деталі, які зазвичай залишаються поза великими історичними дослідженнями. У справах збереглися описи зовнішності підслідних, переліки майна, яке в них вилучали, а також відбиток пальця прапрадіда.

«Можна ще таку інформацію про своїх предків дізнатися. Відбиток пальця є прапрадіда», — поділився Ігор Богак.

Прапрадід у полоні під час Першої світової: як підтвердилася сімейна історія

Ще одна архівна знахідка пов’язана з Першою світовою війною. Дідусь розповідав Ігорю, що один із їхніх предків потрапив у полон і опинився дуже далеко від дому. Дорога назад, за родинними спогадами, була довгою та складною.

Під час пошуків Ігор знайшов відповідне ім’я в історичних списках військовополонених. Це дозволило йому підтвердити сам факт полону, про який раніше знав лише зі слів старших родичів. Водночас точне місце перебування предка та обставини його повернення він ще уточнює.

Зараз співрозмовник працює також зі списками поранених та іншими військовими документами, частина яких походить з австрійських архівних джерел. Оскільки матеріали написані іншими мовами й розміщені на різних ресурсах, дослідження потребує додаткового часу.

«Це мій дід мені переказав, і нещодавно я цю інформацію підтвердив, знайшовши списки військовополонених Першої світової. А як він вертався звідти, поки що невідомо», — розповів Ігор.

Історія про порятунок єврейської дівчини та родичів, які виїхали до Америки

Серед родинних переказів, які Ігор намагається перевірити, є історія про його прабабусю. За сімейним переказом, під час німецької окупації вона переховувала вдома подругу-єврейку. Обидві тоді були ще дітьми. Німці розшукували дівчину, а прабабусю, як згадували родичі, били й вимагали сказати, де та перебуває.

«Німці шукали ту єврейку і прабабусю дуже сильно били, щоб вона її видала. Але вона так і не видала», — переказав Ігор почуту в родині історію.

Наразі він не має архівних документів, які б підтверджували цей епізод, тому розглядає його саме як родинне свідчення, що потребує подальшого пошуку.

Іншим несподіваним відкриттям стали перекази про далеких родичів, які свого часу виїжджали до Америки. Частина нібито повернулася, інші залишилися за океаном. Проте встановити всі імена й маршрути переселення Ігор поки не встиг.

Чому прізвище Богак могло раніше звучати як Болгак

Відновлення історії власного прізвища стало для Ігоря ще одним важливим результатом. Він пригадує, що дідусь розповідав про давніше написання — «Болгак», із літерою «л». За сімейною версією, вона зникла з документів у радянський період.

Довгий час це залишалося лише переказом. Однак під час пошуку записів про народження попередніх поколінь Ігор натрапив на інше написання родового прізвища. На його думку, знахідка підтвердила, що розповідь дідуся мала підстави.

Водночас не всі перекази про предків знайшли підтвердження. Ігор досі перевіряє історію про Олексу Болгака, який, за словами родичів, був війтом села — місцевим старостою. Потрібних документів він поки не виявив. Частина пошуку стосується села Старі Кривотули, за яким йому вдалося переглянути лише обмежену кількість матеріалів.

Метричні книги польською та латинською: чому старі записи важко прочитати

Навіть коли потрібна метрична книга збереглася, знайти в ній ім’я предка буває непросто. Ігор переважно працює з документами західноукраїнських земель, де церковні записи різних періодів вели польською та латинською мовами.

Складність полягає і в почерку. Священники записували імена, дати, місця проживання та родинні зв’язки від руки. Якщо написання нерозбірливе, на кілька сторінок може піти багато часу. Поступово дослідник звикає до особливостей конкретного почерку, але наступна книга може бути написана зовсім інакше.

«Дуже залежить від того, яким почерком священник писав метричну книгу. Коли працюєш із нею кілька днів, стає легше читати. А переходиш до іншого села — і знову розбираєш слова по буквах», — пояснив Ігор.

Особливо складною стає ситуація, коли потрібна книга не збереглася. Він навів приклад пошуку прадіда, який народився 1924 року: архівні записи за 1923-й і 1925-й є, а за потрібний 1924-й — немає.

Ця прогалина зупинила дослідження гілки. За словами Ігоря, інколи запис знаходиться за годину, а інколи пошуки тривають місяцями.

FamilySearch, «Качиний Інспектор» і ChatGPT: як шукати предків онлайн

Дослідження родоводу не обов’язково передбачає постійні відвідування архівів. Частина історичних документів уже доступна в електронному вигляді, тому шукати інформацію про предків можна й удома. Зокрема, в інтернеті публікують оцифровані метричні книги, списки військовополонених та інші архівні матеріали.

Для пошуку Ігор використовує кілька спеціалізованих ресурсів. Серед них — «Качиний Інспектор», який допомагає знаходити оцифровані архівні справи, та FamilySearch — міжнародна генеалогічна платформа з історичними документами й інструментами для створення родинного дерева.

Водночас доступ до документів ще не гарантує результату. За словами Ігоря, іноді доводиться переглядати сотні сторінок старих записів, розбирати складні почерки та шукати потрібне прізвище серед великої кількості схожих імен.

«Можеш працювати зі 140 сторінками метричних книг зі складним почерком, і воно вже все плутається в голові. А потім нічого не знайти. Це така гірка правда, з якою стикаються дослідники родоводів», — зазначив співрозмовник.

Додаткову інформацію про місця зберігання документів Ігор іноді шукає за допомогою ChatGPT. Однак отримані підказки перевіряє, адже основним джерелом для нього залишаються архівні записи. Надалі він також планує звернутися до архівів Польщі та Австрії, де можуть зберігатися документи про попередні покоління його родини.

Як дослідження родоводу змінило сприйняття історії України

Дослідження родоводу дозволило Ігорю по-новому поглянути на історію власної сім’ї. Хоча він завжди цікавився минулим України, архівні документи та розповіді родичів допомогли краще зрозуміти, як історичні події впливали на життя його предків.

«Сприйняття історії не дуже-то і змінилося, бо історією цікавився завжди. Це тільки підтвердилося на досвіді особистої родини», — розповів Ігор Богак.

Особливе місце в родинній історії посідають події 1939 року, коли на Західну Україну прийшла радянська влада. За словами Ігоря, старші родичі розповідали про репресії, жорстокість радянських силовиків і страх, із яким тоді зіткнулося місцеве населення.

Саме цим він пояснює, чому частина жителів Західної України спочатку сприймала прихід німецьких військ як можливе полегшення після радянських репресій.

«Вони зустрічали німців як менше зло, вони так собі думали», — зазначив Ігор, переказуючи спогади старших поколінь своєї родини.

На його думку, без розуміння подій, які передували німецькій окупації, складно пояснити настрої частини місцевого населення того часу. Саме родинні свідчення та знайдені документи допомогли йому краще зрозуміти обставини, у яких доводилося жити його предкам.

«Не відкладайте»: з чого почати дослідження власної родини

Ігор радить починати з розмов із найстаршими членами родини, а вже потім переходити до архівів.

Він рекомендує розпитувати не тільки прямих родичів, а й представників бічних родинних гілок. Інформацію можуть знати брати й сестри бабусь, двоюрідні родичі та інші люди, із якими сім’я нечасто спілкується. Особливо важливо попросити їх назвати людей на старих фотографіях.

Для самого Ігоря такі світлини стали однією з найцінніших частин дослідження. Він зберігає фотографії, яким близько ста років, роздивляється одяг і зовнішність предків та намагається встановити, хто саме на них зображений.

«Це дуже цінно й дуже приємно, коли ти береш фотографію в руки, якій сто років. І коли тобі можуть сказати, хто на ній зображений», — поділився він.

А головне, наголошує він, — не чекати, доки з’явиться більше вільного часу. Із кожним роком зникає можливість розпитати людей, які особисто пам’ятають події минулого.

«Сьогодні ви ще можете запитати найстарших членів роду, а завтра такої можливості вже може не бути. Тому дослідженнями краще займатися сьогодні, ніж завтра», — підсумував Ігор Богак.

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