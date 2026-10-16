Яке релігійне свято відзначається 17 жовтня 2026: традиції та молитва

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У суботу, 17 жовтня, Православна церква України за новоюліанським календарем вшановує пам’ять святого пророка Осії.

Цей день нагадує про незмінність Божої любові, важливість покаяння та духовну спадщину одного з визначних пророків Старого Завіту.

Пророк Осій жив у Ізраїльському царстві у VIII столітті до н. е. Згідно з переказами та його власною книгою, Осія був покликаний пророкувати своєму народу про їхнє ідолопоклонство та невірність Богові, незважаючи на процвітання та багатство, яке приховувало моральний занепад.

Його життя стало живим пророцтвом: шлюб із невірною жінкою символізував стосунки Бога з Ізраїлем, підкреслюючи, що Божа любов – вірна, терпляча і завжди прагне повернення людини, попри її зраду. Осія пророкував падіння Ізраїлю, але також і його майбутнє відновлення.

Молитва дня

О, святий пророче Божий Осіє! До Тебе ми звертаємося з молитвою та благаємо: моли Господа, щоб Він укріпив нас у вірі, подав нам дух покаяння і навернув наші серця до істинного пізнання Бога, як Ти навчав. Допоможи нам уникати гріха і невірності, щоб ми могли заслужити прощення та благословення від Всевишнього.

Амінь.

Нагадаємо, що жовтень є особливим місяцем у церковному році, оскільки на його початок припадає одне з найшанованіших великих свят — Покрова Пресвятої Богородиці, яке має глибоке духовне та історичне значення для українського народу. Протягом місяця віряни також вшановують пам'ять святих апостолів, мучеників та великомученика Димитрія Солунського.

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