Якою буде погода в Україні у листопаді: дощі, мокрий сніг і заморозки

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У листопаді в Україні очікується поступове похолодання, однак загалом місяць може бути теплішим за кліматичну норму.

Сильних і тривалих морозів синоптики не прогнозують.

За прогнозом професорки Українського гідрометеорологічного інституту Вазіри Мартазінової, вдень температура в більшості регіонів триматиметься близько +10 °C. Уночі стовпчики термометрів подекуди опускатимуться нижче нуля, а заморозки можуть сягати -5 °C.

Основними опадами залишатимуться періодичні дощі, які чергуватимуться із сухою погодою. Наприкінці місяця місцями можливий мокрий сніг із дощем, однак стійкого снігового покриву не очікується.

Попередні оцінки також свідчать, що зима в Україні може бути теплішою за кліматичну норму, зокрема грудень. Водночас довгострокові прогнози можуть змінюватися залежно від погодних умов.

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