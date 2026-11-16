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Янович запропонував телефонний флешмоб для власника номера за 3,5 млн грн

UA NEWS 16 Листопада 2026 20:49
Янович запропонував телефонний флешмоб для власника номера за 3,5 млн грн
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Комік і телеведучий Євген Янович запропонував усім охочим зателефонувати переможцю аукціону «Київстару» з унікальним номером і запитати: «Шо ти?».

Стартова ціна номера з сімома однаковими цифрами становить 3,5 млн грн. Після допису Яновича користувачі соцмереж почали пропонувати власні варіанти привітань, зокрема телефонувати й запитувати: «Спиш?». 

Дехто пожартував, що новому власнику доведеться встановити фільтр дзвінків або взагалі вимкнути телефон.

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Джерело: Євген Янович

Мобільний оператор «Київстар» виставив на аукціон один із найрідкісніших телефонних номерів в Україні — +380 77 777 77 77. Старт торгів запланований на 9 грудня, а його вартість становить 3,5 млн грн.

Нагадаємо, що Росія вдарила по штаб-квартирі Київстар у Києві —The Hindu International.

«Київстар» придбав інтернет-провайдера Shtorm на Кіровоградщині.

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