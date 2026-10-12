Янукович після зустрічі із Путіним зліг із гіпертонічною кризою, — ексдепутатка Богословська

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Колишня народна депутатка Інна Богословська заявила, що восени 2013 року Партія регіонів майже одностайно підтримувала підписання Угоди про асоціацію України з Європейським Союзом, однак позиція влади різко змінилася після зустрічі Віктора Януковича з Володимиром Путіним. За її словами, російський лідер залякав тодішнього президента України, після чого в команді влади почався хаос.

Про події, які передували відмові України від підписання угоди на саміті у Вільнюсі, Богословська розповіла в інтерв’ю.

За словами колишньої депутатки, у вересні 2013 року фракція та партійна еліта Партії регіонів переважно підтримували європейський курс України.

Зокрема, 4 вересня 2013 року під час зборів у кінотеатрі «Зоряний» практично всі присутні урядовці, мери та представники бізнесу проголосували за підписання угоди у Вільнюсі. Проти висловилася лише Олена Бондаренко, а Нестор Шуфрич утримався.

Однак ситуація, як стверджує Богословська, кардинально змінилася після поїздки Віктора Януковича до Володимира Путіна в жовтні 2013 року.

Богословська вважає, що саме під час цієї зустрічі Путін залякав Януковича. Після повернення до Києва тодішній президент, за її словами, уперше за роки перебування на високих державних посадах зліг із гіпертонічною кризою.

Після цього, як розповіла колишня народна депутатка, у владній команді почався хаос, а законодавчі ініціативи, необхідні для європейської інтеграції, почали блокувати вже всередині самої Партії регіонів.

Тим часом президент України Володимир Зеленський підписав указ №1033/2026 від 9 жовтня, яким затвердив нове положення про встановлення та вручення відомчих заохочувальних відзнак.

Документ також передбачає скасування семи попередніх указів, ухвалених у 2012–2015 роках за президентства Віктора Януковича та Петра Порошенка. Відповідний документ оприлюднили на офіційному сайті глави держави.

Нові правила визначають порядок розроблення та встановлення відомчих відзнак, нагородження ними, а також вимоги до їхніх атрибутів і носіння.

Такі нагороди призначені для заохочення громадян України, іноземців та осіб без громадянства за професійні й службові досягнення, особисті заслуги, а також мужність і відвагу під час виконання військового чи службового обов’язку.

Журналісти-розслідувачі стверджують, що встановили місце проживання експрезидента України Віктора Януковича в Росії. За їхніми даними, він нібито користується іншим ім’ям, що ускладнювало його пошук у російських державних реєстрах.

Ексдружина колишнього президента України Віктора Януковича 77-річна Людмила Янукович могла померти у рф.

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