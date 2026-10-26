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Компанія вимагає стягнути з колишнього банкіра Євгена Березовського 13,7 млн гривень за договором позики, укладеним у серпні 2021 року. Компанія звернулася до Голосіївського районного суду Києва з цивільним позовом, а згодом подала до поліції заяву про можливе шахрайство. У ній представники просять перевірити обставини отримання коштів і з’ясувати, чи міг позичальник від початку не мати наміру повертати гроші.

За документами, які є в розпорядженні редакції, 21 жовтня 2026 року Голосіївський районний суд Києва відкрив провадження за позовом компанії до Євгена Березовського про стягнення заборгованості. Підготовче судове засідання призначене на 29 січня 2027 року.

Окремо 23 жовтня 2026 року адвокат компанії звернувся до Голосіївського управління поліції Києва із заявою про можливе кримінальне правопорушення. У ній представники виклали свою версію обставин укладення договору та перерахування коштів, попросивши правоохоронців перевірити можливі ознаки шахрайства.

Як у Євгена Березовського виникла заборгованість на 13,7 млн грн

У заяві до поліції зазначено, що 9 серпня 2021 року компанія та Євген Березовський уклали договір позики на 8,2 млн гривень. Уже 20 серпня сторони підписали додаткову угоду, якою збільшили суму до 13,7 млн гривень.

Кошти перераховували не безпосередньо Березовському, а на рахунок компанії. За інформацією, наведеною в заяві, 10 серпня 2021 року компанія переказала 8,2 млн гривень, а 27 серпня — ще 5,5 млн гривень. Загальна сума двох платежів становила 13,7 млн гривень.

Гроші спрямували на погашення зобов’язань Березовського. Водночас у договорі позики передбачили обов’язок повернути всю суму до 31 січня 2022 року.

За твердженням компанії, Березовський не повернув основну суму позики. Саме це стало підставою для звернення до суду з вимогою стягнути заборгованість.

Компанія просить перевірити обставини укладення договору з Березовським

У заяві до поліції представники компанії звертають увагу не лише на факт неповернення коштів, а й на умови, за яких укладали договір. Зокрема, за їхніми словами, Березовський надавав запевнення щодо своєї платоспроможності та відсутності інших зобов’язань, які могли б мати пріоритет перед поверненням позики.

Компанія вважає, що ці обставини потребують перевірки з огляду на попередні фінансові зобов’язання колишнього банкіра. У заяві згадується постанова Київського апеляційного суду від 5 лютого 2020 року у справі №752/24858/18, якою, за викладеними заявником даними, було вирішено питання про стягнення з Березовського понад 107,7 млн гривень заборгованості та судового збору.

Це рішення передувало укладенню договору позики. Тому компанія просить правоохоронців з’ясувати, які фінансові зобов’язання мав Березовський на момент отримання коштів, чи відповідали дійсності його запевнення в договорі та чи могли існувати ознаки умислу на заволодіння грошима шляхом обману.

У заяві представник компанії просить внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань і розпочати розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого статтею 190 Кримінального кодексу України — шахрайства.

Отже, наразі йдеться про два окремі процеси: цивільний позов, у межах якого компанія намагається стягнути заявлену заборгованість у 13,7 млн гривень, і звернення до поліції з проханням перевірити можливі ознаки шахрайства. Остаточне рішення щодо вимог компанії має ухвалити суд, а правову оцінку викладеним у заяві обставинам — надати правоохоронні органи.

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