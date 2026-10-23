Ігор Смілянський заявив, що до рішення Кабміну не знав імен нових членів наглядової ради Укрпошти

0:00 / 0:00

Кабінет міністрів України затвердив новий склад наглядової ради АТ «Укрпошта», однак керівництво компанії не брало участі у відборі кандидатів. Генеральний директор підприємства Ігор Смілянський заявив, що дізнався імена новопризначених членів наглядової ради лише після підписання відповідного рішення уряду.

За словами гендиректора, призначення членів наглядової ради належить до повноважень акціонера компанії — Міністерства з відновлення, інфраструктури та транспорту України. Саме тому «Укрпошта» не коментує кадрове рішення Кабміну.

Водночас Смілянський привітав формування нового складу наглядової ради та зазначив, що компанія готова розпочати співпрацю з її членами після завершення всіх необхідних процедур.

Особливу увагу керівник підприємства приділив процедурі відбору кандидатів. На його думку, вона стала прикладом дотримання принципів незалежного корпоративного управління.

«Вибір членів Наглядової ради, на мою думку, був зразковим з точки зору корпоративного управління. Особливо враховуючи нещодавні питання щодо призначення наглядових рад інших державних установ», — заявив Смілянський.

Як пояснив гендиректор, відбір проводили комітет із призначень Кабінету міністрів та незалежний рекрутер. Роботу останнього профінансували партнери з Європейського банку реконструкції та розвитку.

Смілянський наголосив, що керівництво «Укрпошти» не знало прізвищ кандидатів і не впливало на процес відбору.

«Протягом усього процесу ми не знали ані прізвищ кандидатів, ані жодним чином не брали участі у відборі й не впливали на його перебіг. Це також моя принципова позиція», — наголосив він.

За словами гендиректора, імена новопризначених членів наглядової ради він дізнався лише після підписання рішення Кабміну.

Ігор Смілянський пояснив, що наразі не може оцінити професійний досвід нових членів наглядової ради, оскільки особисто майже не знайомий із ними. За відповідними роз’ясненнями він запропонував звертатися до акціонера компанії або представників рекрутингової компанії.

Водночас гендиректор уточнив, що добре знайомий із представником держави Євгеном Дубогризом, з яким регулярно співпрацює.

Крім того, Смілянський раніше зустрічався з Олегом Тимківим під час його роботи в компанії PwC — приблизно сім-вісім років тому. Однак відтоді вони не спілкувалися.

Окремо керівник компанії наголосив на прозорості корпоративного управління «Укрпоштою» протягом десяти років свого керівництва.

За твердженням Смілянського, за цей період до компанії не виникало запитань щодо прозорості, доброчесності чи корупційних дій. Він також пов’язав це з підтримкою міжнародних партнерів.

Смілянський сподівається, що призначення нового складу наглядової ради сприятиме подальшому зміцненню корпоративного управління «Укрпошти» та допоможе компанії продовжувати роботу для мільйонів українців.

Про це повідомив Смілянський.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України погодив кандидатури п’ятьох членів наглядової ради акціонерного товариства «Укрпошта».

«Укрпошта» вирішила розширити мережу внутрішніх поштоматів понад заплановані раніше обсяги. Після встановлення 601 пристрою компанія вирішила додати нові поштомати та збільшити кількість комірок у вже наявних через зростання попиту на самостійне отримання посилок. До 1 листопада планують встановити ще 32 пристрої, а в 38 відділеннях — додаткові модулі з комірками.

АТ «Укрпошта» 30 вересня ухвалила рішення не переглядати тарифи на доставку посилок до кінця 2026 року. Таким чином оператор робить клієнтам святковий подарунок, оскільки на четвертий квартал припадає пік покупок.

Читай нас у