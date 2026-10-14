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Ілона Гвоздьова потрапила під атаку дронів у Києві

UA NEWS 14 Жовтня 2026 14:59
Ілона Гвоздьова потрапила під атаку дронів у Києві
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Українська хореографка Ілона Гвоздьова 13 жовтня потрапила під російську атаку дронів, коли їхала на роботу в Києві. 

За її словами, безпілотник і засоби його збиття пролітали зовсім близько до автомобіля.

«Це мій другий день народження. Дорогою до роботи я потрапила під шалений обстріл. На нашій місцевості збивали “Шахед”, і він летів настільки низько, і взагалі все, чим його збивали, було настільки близько — просто над лобовим склом моєї автівки», — розповіла танцівниця.

Гвоздьова зізналася, що після пережитого відчула сильну стресову реакцію: тіло тремтіло, а вона ледве могла ним керувати.

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«Перехрестя, активний рух і моє тіло завмерло», — написала вона.

Вийти зі стану шоку їй допоміг чоловік, який підтримав її телефоном і відволікав розмовами.

Раніше РФ вдарила КАБами по Харкову, є загибла та постраждалі.

У Богодухівському районі Харківської області 11 жовтня російські військові атакували безпілотником вантажівку сільськогосподарського підприємства. Унаслідок удару загинув водій.

Також РФ атакувала Харків та дев’ять населених пунктів області, є постраждалі.

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