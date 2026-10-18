18 жовтня відзначають День ангела власники чоловічих і жіночих імен, серед яких Андрій, Давид, Лука, Сергій, Єлизавета, Єфросинія та Злата. У церковних календарях цього дня також згадують святу Харитину й преподобних Києво-Печерських. Розповідаємо, що означають імена іменинників та як привітати близьких із цим святом.

18 жовтня — привід згадати рідних, друзів і знайомих, які святкують іменини. Серед імен цього дня є популярні в Україні та рідкісніші, давні варіанти. Кожне з них має власну історію та значення.

Чоловічі імена 18 жовтня

Андрій — ім’я давньогрецького походження, яке означає «мужній» або «хоробрий». Воно давно поширене в Україні та має лагідні форми Андрійко й Андрійчик. Андрію в День ангела можна побажати сміливості, здоров’я та впевненості у власних силах.

Гаврило — ім’я давньоєврейського походження. Його значення — «Бог є моя сила» або «Божа сила». Це біблійне ім’я, відоме завдяки архангелу Гавриїлу. Воно має й іншу поширену форму — Гавриїл.

Давид — ім’я давньоєврейського походження, яке означає «улюблений» або «коханий». У Біблії Давид був царем Ізраїлю та переміг велетня Голіафа. Ім’я залишається популярним у багатьох країнах світу.

Йосип — біблійне ім’я давньоєврейського походження. Його традиційно тлумачать як «Бог додасть» або «Бог примножить». В Україні воно відоме вже багато століть, хоча сьогодні зустрічається рідше, ніж деякі інші традиційні імена.

Лука — ім’я грецького походження, яке часто пов’язують зі значенням «світлий». Також його пов’язують із назвою регіону Луканія в Італії. У християнській традиції це ім’я євангеліста Луки, одного з авторів Нового Завіту.

Микола — ім’я давньогрецького походження, яке означає «переможець народів». Воно добре знайоме українцям і має багато пестливих форм: Миколка, Миколайко, Коля. Миколі можна побажати добробуту, родинного тепла та здійснення задумів.

Семен — українська форма давньоєврейського імені Симеон. Його значення пов’язують зі словами «Бог почув». Це давнє біблійне ім’я, яке збереглося в українській традиції.

Сергій — ім’я латинського походження, яке походить від римського родового імені Sergius. Його точне первісне значення остаточно не встановлене. Сергій — поширене чоловіче ім’я, знайоме кільком поколінням українців.

Федір — ім’я грецького походження, яке означає «Божий дар». Воно є українською формою імені Теодор. Федору можна побажати здоров’я, сил, душевного спокою та людей, які завжди підтримають.

Григорій — ім’я давньогрецького походження, яке означає «пильний» або «той, хто не спить». Воно має давню історію в християнській традиції. Григорію в День ангела можна побажати мудрості, витримки та успіху в справах.

Дем’ян — ім’я грецького походження, яке пов’язують з ім’ям Даміан. Його значення іноді пояснюють як «приборкувач». Це традиційне християнське ім’я, яке зустрічається в українських церковних календарях.

Денис — ім’я грецького походження, пов’язане з ім’ям давньогрецького бога Діоніса. Його традиційно тлумачать як «присвячений Діонісу». Денису можна побажати гарного настрою, натхнення та приємних змін у житті.

Макар — ім’я давньогрецького походження, яке означає «щасливий» або «блаженний». Воно має давню історію та знову привертає увагу батьків, які шукають коротке й виразне ім’я для дитини.

Матвій — ім’я давньоєврейського походження, яке означає «дар Божий». Воно відоме завдяки апостолу й євангелісту Матвію. Це ім’я залишається популярним в Україні та має лагідні форми Матвійко й Матвійчик.

Єремій — ім’я давньоєврейського походження, яке пов’язують зі значенням «Бог піднесе» або «Бог звеличить». Воно відоме завдяки біблійному пророку Єремії. Сьогодні це ім’я зустрічається нечасто, але має глибоке релігійне коріння.

Інокентій — ім’я латинського походження, яке означає «невинний» або «нешкідливий». Воно поширене в церковній традиції та має давню історію. Це рідкісне сьогодні ім’я, яке вирізняється своїм звучанням.

Кузьма — українська форма грецького імені Косма. Його пов’язують зі значеннями «порядок», «краса» та «впорядкований світ». Ім’я має давню історію та зустрічається в православних календарях.

Олексій — ім’я давньогрецького походження, яке означає «захисник» або «той, хто оберігає». Воно давно поширене в Україні. Олексію можна побажати сил, здоров’я, любові та надійних друзів поруч.

Євдоким — ім’я грецького походження, яке означає «той, хто має добру славу» або «доброзичливий». Воно пов’язане з православною традицією та носилося багатьма святими. Сьогодні це рідкісне ім’я, яке вирізняється давнім звучанням.

Пилип — українська форма грецького імені Філіпп, яке означає «той, хто любить коней». Воно відоме завдяки апостолу Пилипу та має давню історію в християнстві.

Харитон — ім’я грецького походження, пов’язане зі словом харис, що означає «милість», «краса» або «грація». Це рідкісне ім’я, яке має давнє церковне коріння.

У календарях іменин на 18 жовтня також можна зустріти Юліана. Це ім’я латинського походження, пов’язане з римським родовим ім’ям Julius. Його точне первісне значення залишається предметом дискусій.

Жіночі імена 18 жовтня

Єлизавета — ім’я давньоєврейського походження, яке означає «Бог — моя клятва» або «Божа обітниця». Воно відоме завдяки біблійним постатям і святим. Єлизавету часто називають Лізою, Лізушею або Лізонькою.

Єфросинія — ім’я давньогрецького походження, яке означає «радість», «веселість» або «доброта». Воно має давню історію в християнській традиції. Серед лагідних форм — Єфросинка та Фрося.

Злата — ім’я слов’янського походження, яке означає «золота». Воно асоціюється із чимось цінним і світлим. Злата — коротке й милозвучне ім’я, яке останніми роками стало популярнішим в Україні.

Олександра — жіноча форма імені Олександр, що походить із грецької мови та означає «захисниця людей». Ім’я має багато форм, зокрема Саша, Олеся й Олександринка. Олександрі можна побажати впевненості, радості та здійснення найзаповітніших мрій.

Харитина — ім’я грецького походження, пов’язане зі словом «харис», тобто «милість», «краса» або «благодать». У православній традиції 18 жовтня вшановують мученицю Харитину Амісійську. Це ім’я сьогодні зустрічається рідко, але має давню історію.

Мамелфа — рідкісне жіноче ім’я, яке зустрічається в православних святцях. Воно пов’язане з пам’яттю мучениці Мамелфи Перської, яку вшановують 18 жовтня за церковним календарем. Через давнє походження точне значення імені не має загальноприйнятого пояснення.

Що таке День ангела

День ангела, або іменини, — це день пам’яті святого, на честь якого назвали людину. У християнській традиції святого вважають небесним покровителем іменинника. Для багатьох людей це тепле сімейне свято. Воно не обов’язково має супроводжуватися великим застіллям. Іноді достатньо зустрітися з близькими, поговорити телефоном або отримати щире повідомлення.

Ті, хто дотримується релігійних традицій, можуть у цей день помолитися своєму небесному покровителю або відвідати храм.

Як святкувати День ангела

Особливих правил святкування немає. Можна провести день із родиною, запросити друзів на вечерю, сходити в кафе або просто присвятити час собі.

Якщо хочеться зробити подарунок, підійде щось невелике, але приємне: квіти, книга, солодощі чи річ, про яку людина давно мріяла. Найважливіше — увага та щире бажання зробити імениннику приємно.

Як привітати з Днем ангела

Привітання на іменини не повинно бути надто офіційним. Краще обрати прості й теплі слова. Побажайте людині здоров’я, любові, миру, душевного спокою та добрих людей поруч. Ось кілька варіантів привітань. «Вітаю з Днем ангела! Нехай твій небесний покровитель завжди тебе оберігає, допомагає долати труднощі та веде до добрих змін. Бажаю міцного здоров’я, любові, щастя й багато радісних моментів».

«З Днем ангела! Нехай у житті буде більше світла, тепла й приємних новин. Бажаю здійснення мрій, душевного спокою та людей, поруч із якими завжди добре». Для близької людини можна додати особисте побажання або згадати щось важливе для неї. Такі слова звучатимуть щиріше за будь-яке готове привітання.

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