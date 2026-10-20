20 жовтня свої іменини відзначають люди, чиї імена пов’язані з пам’яттю святих цього дня. Серед імен, які наводять календарі, — Артем, Ірина, Микола, Михайло, Павло та Пелагея. Розповідаємо, що означають ці імена та як привітати близьких із Днем ангела.

Іменини, або День ангела, — це особливе свято для людини, яка носить ім’я на честь християнського святого. За церковною традицією цього дня згадують небесного покровителя та звертаються до нього в молитві.

У православному календарі Православної церкви України на 20 жовтня припадає день пам’яті великомученика Артемія. Водночас у календарях іменин можна знайти й інші чоловічі та жіночі імена, зокрема ті, що пов’язані з датою за старим церковним стилем.

Жіночі імена та їхні значення

Ірина Ім’я має давньогрецьке походження й означає «мир», «спокій». Його пов’язують із гармонією, доброзичливістю та вмінням знаходити спільну мову з іншими. У календарях іменин Ірина згадується серед імен 20 жовтня. Пелагея Це ім’я походить від грецького слова pelagios — «морський». Його значення пов’язують із морем і морським простором. Пелагея — давнє ім’я, яке можна зустріти в православних календарях за старим стилем на 20 жовтня.

Чоловічі імена та їхні значення

Артем Ім’я має давньогрецьке коріння. Його пов’язують з ім’ям богині Артеміди, а також тлумачать як «здоровий» або «неушкоджений». У православному календарі ПЦУ 20 жовтня вшановують великомученика Артемія, тому цього дня вітають і чоловіків на ім’я Артем. Герман Ім’я має латинське походження. Його найчастіше тлумачать як «рідний», «близький» або «той, хто належить до одного роду». Воно звучить стримано й має давню історію в європейській культурі. Іван Це українська форма давньоєврейського імені Йоханан. Його значення — «Бог милостивий» або «Божа благодать». Іван — одне з найпоширеніших традиційних чоловічих імен в Україні.

Леонід Ім’я походить із грецької мови й означає «подібний до лева» або «левиний». Воно асоціюється із силою, сміливістю та рішучістю. Микола Ім’я має грецьке походження й складається зі слів, які означають «перемога» та «народ». Тому його значення зазвичай передають як «переможець народів». Одним із найвідоміших святих із цим ім’ям є Миколай Чудотворець. Михайло Ім’я походить із давньоєврейської мови та означає «Хто як Бог?». Це риторичне запитання, яке підкреслює неперевершеність Бога. У християнській традиції ім’я пов’язане з архангелом Михаїлом. Олександр Ім’я має давньогрецьке походження та означає «захисник людей». Воно утворене зі слів, пов’язаних із захистом і людьми. Це ім’я традиційно асоціюють із мужністю та готовністю допомагати іншим. Павло Ім’я походить від латинського слова paulus, що означає «малий» або «невеликий». Воно відоме завдяки апостолу Павлу — одній із ключових постатей раннього християнства. Петро Ім’я походить від грецького слова petros — «камінь», «скеля». У християнстві воно пов’язане з апостолом Петром. Ім’я символічно асоціюють із міцністю, стійкістю та надійністю. Дем’ян Ім’я має грецьке походження. Його пов’язують із грецьким словом, що означає «приборкувати» або «підкорювати». У православній традиції ім’я відоме завдяки святим Космі та Даміану, яких шанують як безсрібників і цілителів. Йосип Це українська форма давньоєврейського імені Йосеф, яке означає «нехай Бог примножить» або «Бог додасть». Ім’я має давню біблійну історію та поширене в різних християнських традиціях. Леонтій Ім’я походить із грецької мови та пов’язане зі словом «лев». Його значення — «левиний» або «подібний до лева». Це давнє ім’я, яке зустрічається в православних святцях. Марк Ім’я має латинське походження. Його традиційно пов’язують із римським богом Марсом, тому серед можливих тлумачень — «присвячений Марсу». Одним із найвідоміших носіїв імені в християнстві є євангеліст Марк. Сергій Ім’я походить від римського родового імені Sergius. Його точне первісне значення остаточно не встановлене. В Україні воно стало одним із традиційних чоловічих імен і має багато відомих носіїв у церковній історії.

Перелік імен на 20 жовтня відрізняється залежно від календаря та церковного стилю. Імена Герман, Іван, Леонід, Микола, Михайло, Олександр, Павло, Петро та Ірина наводять календарі іменин для цієї дати, а Дем’ян, Йосип, Леонтій, Марк, Сергій і Пелагея трапляються в переліках за старим стилем.

Як святкують День ангела

День ангела зазвичай проводять у родинному колі або серед близьких друзів. Для багатьох вірян це нагода помолитися своєму небесному покровителю, відвідати храм і подякувати за підтримку.

Водночас іменини не обов’язково мають бути гучним святом. Іноді достатньо зателефонувати близькій людині, побажати їй здоров’я, спокою та добробуту або провести разом трохи часу.

Як привітати з іменинами

Привітання може бути коротким, але щирим. Наприклад: «Вітаю з Днем ангела! Нехай твій небесний покровитель оберігає тебе, допомагає долати труднощі й додає сил. Бажаю здоров’я, миру, душевного спокою та якомога більше приводів для радості!»

Або так: «З іменинами! Нехай у серці завжди буде тепло, поруч — надійні люди, а кожен день приносить добрі новини, щасливі моменти та Божу благодать». Найважливіше в цей день — увага до людини та щирі побажання. Навіть просте повідомлення може стати приємним нагадуванням про те, що про іменинника пам’ятають.

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