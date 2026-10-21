Іменини, або День ангела, — це день пам’яті святого, на честь якого людина отримала ім’я. У православній традиції цього дня згадують його життя та духовний приклад.

За календарем Православної церкви України на 21 жовтня припадає пам’ять преподобного Іларіона Великого. Також цього дня згадують мучеників Гаія, Дасія та Зотика. У календарях іменин на цю дату є й інші чоловічі та жіночі імена.

Жіночі імена та їхні значення

Пелагея

Ім’я має давньогрецьке походження та означає «морська». Воно походить від слова pelagios, пов’язаного з морем. Це давнє ім’я, яке збереглося в православній традиції.

Таїсія

Ім’я походить із давньогрецької мови. Його пов’язують з ім’ям Таїс, яке традиційно тлумачать як «присвячена Ісіді». У православній традиції відома свята Таїсія Єгипетська.

Єлизавета

Ім’я має давньоєврейське походження й означає «Бог — моя клятва» або «та, що шанує Бога». Воно відоме завдяки багатьом біблійним і християнським постатям. Єлизавета — одне з імен, які можна зустріти в календарях іменин на 21 жовтня.

Марія

Це ім’я давньоєврейського походження. Його значення пояснюють по-різному: серед варіантів — «бажана», «кохана» та «гірка». Ім’я Марія має особливе значення в християнстві завдяки Діві Марії, матері Ісуса Христа.

Надія

Українське ім’я, яке відповідає грецькому імені Елпіс і буквально означає «надія». Воно символізує віру в краще та очікування добрих змін. У православній традиції ім’я пов’язане зі святою мученицею Надією.

Тетяна

Ім’я має давньоримське походження. Його пов’язують із родовим ім’ям Татій, а також тлумачать як «засновниця» або «упорядниця». Однією з найвідоміших святих із цим ім’ям є мучениця Тетяна Римська.

Чоловічі імена та їхні значення

Іларіон

Ім’я походить від грецького слова hilaros, що означає «веселий», «радісний». 21 жовтня православні віряни вшановують преподобного Іларіона Великого — християнського подвижника, який жив у IV столітті та прославився аскетичним життям.

Анатолій

Ім’я має грецьке походження й означає «схід сонця» або «східний». Воно пов’язане зі словом anatolē, яке означає схід, світанок. У церковних календарях є святі з цим ім’ям.

Аркадій

Ім’я походить із грецької мови та означає «житель Аркадії» — історичної області в Греції. Згодом воно стало самостійним чоловічим ім’ям, поширеним у православних країнах.

Василь

Ім’я має давньогрецьке походження й означає «царський» або «королівський». Воно походить від слова basileios. Одним із найвідоміших святих із цим ім’ям є Василій Великий — богослов і один із Отців Церкви.

Віктор

Ім’я походить від латинського слова victor, що означає «переможець». Воно символізує перемогу та подолання труднощів. У християнській традиції відомі святі мученики з цим ім’ям.

Володимир

Ім’я має давньослов’янське походження. Його пов’язують зі словами «володіти» та «мир», тому значення передають як «той, хто володіє світом» або «володар миру». Ім’я добре відоме в українській історії завдяки князю Володимиру Великому.

Георгій

Ім’я походить від грецького слова geōrgos і означає «землероб». Одним із найвідоміших святих із цим ім’ям є великомученик Георгій Переможець, якого шанують у православній традиції.

Дем’ян

Ім’я має грецьке походження. Його пов’язують зі словом, що означає «приборкувати» або «підкорювати». У християнстві відомі святі Косма й Даміан, яких шанують як безсрібників і цілителів.

Дмитро

Ім’я походить від грецького Demetrios і означає «присвячений Деметрі» — давньогрецькій богині землеробства та родючості. У православній традиції особливо відомий великомученик Дмитро Солунський.

Захар

Це ім’я давньоєврейського походження, яке означає «Бог згадав» або «пам’ять Господа». Воно має біблійні корені та зустрічається в християнських святцях.

Іван

Ім’я походить від давньоєврейського Йоханан і означає «Бог милостивий» або «Божа благодать». Воно поширене в багатьох країнах і має чимало святих покровителів.

Микола

Ім’я має грецьке походження та складається зі слів, що означають «перемога» і «народ». Його значення — «переможець народів». Найвідоміший святий із цим ім’ям — Миколай Чудотворець.

Олександр

Ім’я походить від грецьких слів, що означають «захищати» та «люди». Його традиційне значення — «захисник людей». У православних святцях є багато святих з ім’ям Олександр.

Олексій

Ім’я має грецьке походження й означає «захисник» або «той, хто оберігає». Воно пов’язане зі словом alexein — «захищати». В українській традиції це одне з поширених чоловічих імен.

Павло

Ім’я походить від латинського слова paulus, що означає «малий» або «скромний». Найвідоміший носій цього імені в християнстві — апостол Павло, який відіграв важливу роль у поширенні християнської віри.

Петро

Ім’я походить від грецького слова petros — «камінь» або «скеля». Воно символізує міцність і стійкість. У християнстві ім’я пов’язане з апостолом Петром.

Серафим

Ім’я має давньоєврейське походження та пов’язане зі словом «серафими» — назвою небесних істот у біблійній традиції. Його часто тлумачать як «полум’яний» або «вогненний».

Федір

Це українська форма грецького імені Теодор, яке означає «Божий дар». Воно утворене зі слів theos — «Бог» і doron — «дар». Ім’я має давню історію та багато святих покровителів.

Гаій

Рідкісне ім’я латинського походження, яке традиційно пов’язують зі значенням «радісний» або «той, що радіє». 21 жовтня в православній традиції згадують мученика Гаія Нікомідійського.

Дасій

Давнє ім’я, відоме завдяки мученику Дасію Нікомідійському, якого вшановують 21 жовтня. Його точне первісне значення не має загальноприйнятого тлумачення.

Зотик

Ім’я походить від грецького слова zōtikos, що означає «життєдайний» або «сповнений життя». Цього дня згадують мученика Зотика Нікомідійського. Перелік чоловічих і жіночих імен на 21 жовтня можна знайти в календарях іменин, зокрема в добірках, які враховують церковні святці та традиції різних православних громад.

Як святкують День ангела

День ангела — це не лише привід отримати подарунки чи зібратися за святковим столом. Для православних християн це передусім день пам’яті святого покровителя, до якого звертаються в молитві.

У цей день можна відвідати храм, помолитися за здоров’я рідних або просто провести час із близькими. Не обов’язково влаштовувати велике святкування: іноді достатньо щирої розмови, телефонного дзвінка чи невеликого знака уваги.

Як привітати з іменинами

Привітання з Днем ангела може бути коротким і теплим: «Вітаю з Днем ангела! Нехай небесний покровитель оберігає тебе, допомагає знаходити сили у складні моменти та веде до добрих рішень. Бажаю здоров’я, миру, любові й душевного спокою».

Ще один варіант: «З іменинами! Нехай у твоєму житті буде більше радості, добрих людей і приємних новин. Бажаю Божого благословення, тепла в серці та здійснення найважливіших мрій». Головне в День ангела — згадати про людину, побажати їй добра та подарувати трохи уваги. Саме щирі слова часто стають найприємнішою частиною свята.