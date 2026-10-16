Імунолог Борис Донський пояснив, чи безпечно пити воду після тривалих відключень

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Після тривалих відключень водопостачання вода з крана може змінювати колір і набувати неприємного запаху через тривале перебування у трубах. Водночас прозорість води та відсутність стороннього запаху не гарантують її безпечності.

Чому після відновлення водопостачання варто спочатку злити воду, чи допомагає кип’ятіння усунути забруднення та чи можна самостійно перевірити якість води, розповів лікар-імунолог Борис Донський.

За словами лікаря, якість води залежить від кількості домішок, які можуть потрапляти до неї ще на етапі водозабору або під час проходження трубами. Після тривалого перебування у водопроводі її стан може погіршитися, зокрема через контакт із відкладеннями та іржею.

«Є певні норми, яка вода може містити ті чи інші речовини, і перевищення цих речовин вважається вже небезпечним для здоров’я. Як ви розумієте, це питання кількісне, тобто чим чистіша вода, тим краще вона буде. Певні домішки додаються до цієї води: вона їх набирає і під час проходження водогоном», — пояснив Борис Донський.

Імунолог зазначив, що після відключень вода може набувати характерного кольору та запаху через контакт із внутрішніми поверхнями труб. Тому після відновлення водопостачання важливо звертати увагу на її зовнішній вигляд і не використовувати воду з очевидними ознаками забруднення.

«Ви часто після відключення води, навіть декількагодинного, спостерігали таке явище: відкриваєш кран, а з нього тече іржава вода? Це відбувається, тому що через труби пройшла пробка повітря, вода постояла в цих трубах, набралася цієї іржі, і перший час її треба злити. Якщо тривалість стояння в цих трубах буде ще більшою, то, можливо, вона стане ще менш чистою і більш брудною», — сказав фахівець.

Отже, після відновлення подачі води варто дати їй стекти, якщо вона має незвичний колір або інші ознаки забруднення. Водночас зливання води саме по собі не гарантує її безпечності, якщо забруднення має іншу природу.

Борис Донський зауважив, що ризик зараження через неушкоджену шкіру не такий, як під час вживання забрудненої води. Однак під час гігієнічних процедур вода може потрапляти до рота, очей або на слизові оболонки. Тому за підозри на забруднення її краще не використовувати для чищення зубів та інших процедур, під час яких вода може потрапити всередину організму.

«Я не думаю, що аж настільки вона може бути забруднена, щоб через шкіру. Але якщо вода тиждень буде стояти в стояках і трубах, то не виключено, що в ній буде більше небезпечних мікроорганізмів і вона буде сильніше забруднена», — зазначив імунолог.

Водночас кип’ятіння допомагає знезаражувати воду та знищувати багато хвороботворних мікроорганізмів, але не усуває всіх можливих забруднювачів. Зокрема, воно не робить безпечною воду, яка містить надмірну кількість важких металів або інших хімічних домішок.

«Кип’ятіння дезінфікує воду. Але якщо вона ще й іржава, у ній великий вміст важких металів, то кип’яти чи не кип’яти — вона так і залишиться брудною. Тому варто її хоча б через побутові фільтри пропустити», — пояснив Борис Донський.

Важливо враховувати, що побутові фільтри мають різні можливості: їхня ефективність залежить від типу фільтра та конкретних забруднювачів. Тому фільтрування також не є універсальною гарантією безпечності води.

За словами Бориса Донського, визначити безпечність води лише за кольором, запахом і смаком неможливо. Навіть прозора вода без стороннього запаху може містити речовини, які неможливо виявити без спеціального дослідження.

«Самостійно можна визначити те, що вона непридатна. А визначити, що вона точно придатна і можна її пити, самостійно не варто, бо у вас немає такої можливості. Для цього є служби, які працюють, вони регулярно мають перевіряти якість води. І сподіваємося, що вони це роблять», — сказав імунолог.

Отже, якщо вода після відновлення водопостачання має незвичний колір, запах або інші ознаки забруднення, її не варто вживати до з’ясування причин. Для оцінки якості необхідні відповідні перевірки, а за сумнівів щодо безпечності води слід орієнтуватися на повідомлення місцевих служб водопостачання та рекомендації органів охорони здоров’я.

Імунолог також застеріг від спроб самостійно визначати причину погіршення самопочуття після контакту з потенційно забрудненою водою. Симптоми залежать від характеру забруднення: мікроорганізми можуть спричиняти кишкові інфекції, тоді як хімічні речовини можуть викликати інші порушення.

«Самодіагностикою не варто займатися. Будь-яке погіршення самопочуття може свідчити про те, що до вас щось потрапило. Якщо вода насичена мікроорганізмами, це будуть кишкові інфекції. Якщо в ній є важкі метали, симптоматика буде зовсім іншою», — наголосив фахівець.

За словами Бориса Донського, деякі токсичні ефекти можуть проявлятися не відразу, а в міру накопичення певних речовин в організмі. Тому не варто оцінювати безпечність води лише за власним самопочуттям.

Якщо після контакту з підозрілою водою виникли незвичні симптоми, слід звернутися до лікаря.

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