Інфляція в Україні прискорилася до 11%: що найбільше подорожчало у жовтні

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Споживча інфляція в Україні у жовтні 2026 року прискорилася до 11% у річному вимірі проти 10% у вересні. За місяць ціни на споживчому ринку зросли на 1,8%.

За даними Держстату, базова інфляція у жовтні становила 1,4% порівняно з вереснем і 9,7% у річному вимірі.

На споживчому ринку продукти харчування та безалкогольні напої за місяць подорожчали на 2%. Порівняно з жовтнем минулого року їхня вартість зросла на 9,3%.

Найбільше за місяць, на 10,2%, подорожчали овочі. Також на 5,5–1,2% зросли ціни на продукти переробки зернових, цукор, рис, сало, кисломолочну продукцію, молоко, сири, рибу та рибні продукти, макаронні вироби, м'ясо птиці, безалкогольні напої, хліб і масло.

Водночас деякі продукти подешевшали. Зокрема, яйця втратили в ціні 4,6%, а свинина — 0,3%.

У жовтні ціни на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива зросли на 1,3%. Основною причиною стало підвищення тарифів на окремі комунальні послуги:

водопостачання — на 10,1%;

каналізація — на 8,8%.

У річному вимірі вартість цієї групи послуг збільшилася на 7,4%.

Послуги у сфері охорони здоров'я за місяць подорожчали на 1,7%. Зокрема, амбулаторні послуги зросли в ціні на 2%, а фармацевтична продукція — на 1,7%. Порівняно з жовтнем 2025 року загальне подорожчання у сфері охорони здоров'я становило 5,2%.

Вартість освітніх послуг у жовтні збільшилася на 0,3%, а за рік — на 19,8%.

Одне з найбільших зростань цін зафіксували у транспортній сфері. У жовтні пальне та мастила подорожчали на 5,3%, а проїзд в автомобільному пасажирському транспорті — на 2%.

У річному вимірі транспортні послуги та товари цієї категорії зросли в ціні на 30,1%. Зокрема, пальне та мастила подорожчали на 53,9%.

У сфері зв'язку ціни за місяць зросли на 1,8%. Це насамперед пов'язано з підвищенням тарифів на мобільний зв'язок на 2,3%.

За рік вартість послуг зв'язку збільшилася на 16,1%.

У Держстаті уточнили, що наведені дані не враховують тимчасово окуповані Російською Федерацією території України, а також частину територій, на яких ведуться або велися бойові дії.

Про це свідчать дані Державної служби статистики України.

В Україні інфляція пришвидшиться до кінця 2026 року, однак уже наступного року повернеться до поступового зниження. За прогнозом Національного банку України, наприкінці 2027 року інфляція становитиме 7,3%, а у 2028 році — 5%.

У вересні 2026 року споживчі ціни в Україні зросли на 2,1%, тоді як у серпні підвищення становило 0,1%, а в липні — 0,3%. За підсумками вересня річна інфляція прискорилася до 10%.

Національний банк України підвищив облікову ставку з 16% до 16,5% через посилення цінового тиску та погіршення інфляційних очікувань.

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