Ірина Геращенко закликала не визнавати легітимність Держдуми РФ через війну в Україні

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Народна депутатка України Ірина Геращенко порушила питання про невизнання легітимності Державної думи Росії, до складу якої увійшли особи, що брали участь у війні проти України. Про це вона заявила під час зустрічі з президенткою Парламентської асамблеї ОБСЄ Піа Каумою.

«Під час зустрічі нашої делегації з президенткою ПА ОБСЄ Піа Каумою я порушила питання про невизнання легітимності Державної думи РФ, до складу якої входять особи, що брали участь у війні проти України», — написала Ірина Геращенко.

За словами народної депутатки, під час засідання Комітету ПА ОБСЄ з питань міграції вона наголосила, що Росія цілеспрямовано атакує енергетичну та критичну інфраструктуру України, створюючи загрозу нових хвиль вимушеного переміщення населення.

Також Ірина Геращенко під час зустрічі з представниками Європейської народної партії (ЄНП) говорила про посилення російського терору проти українських міст і вбивства цивільних.

«Я закликала колег протидіяти будь-яким ініціативам щодо послаблення санкцій проти Росії. Партнери з Польщі та Румунії наголосили на дедалі частіших інцидентах за участю російських безпілотників. Посилення протиповітряної оборони України — це інвестиція в безпеку Європи», — наголосила депутатка.

Крім того, Ірина Геращенко провела зустріч із новопризначеним складом угорської делегації.

«Ми домовилися активізувати міжпарламентський діалог», — повідомила вона.

Під час міжнародних зустрічей українська делегація порушувала питання російської агресії, захисту цивільного населення, збереження санкційного тиску на РФ і посилення протиповітряної оборони України.

Про це Геращенко написала в соцмережі X.

Нагадаємо, парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) визнала новий склад Державної думи Росії нелегітимним. Раніше ПАРЄ також заявляла, що так звані вибори до російської Держдуми не відповідатимуть міжнародним демократичним стандартам.

Спікер Держдуми РФ В'ячеслав Володін заявив, що в Росії існує «реальна демократія», а вибори нібито відрізняються відкритістю. Про це він сказав під час першого пленарного засідання парламенту IX скликання за участю президента-диктатора Володимира Путіна. Водночас його заява пролунала після публікацій незалежних оцінок щодо можливих масштабів фальсифікацій на нещодавніх виборах до Держдуми.

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