Колишня заступниця керівника Офісу президента України Ірина Мудра після виходу із СІЗО відновила публічну діяльність. Вона взяла участь у конференції, присвяченій правовій політиці України у сфері забезпечення національних інтересів.

Колишня посадовиця фігурує в резонансних антикорупційних розслідуваннях НАБУ. Її підозрюють у причетності до масштабних схем рейдерства та легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом.

8 жовтня Ірина Мудра вийшла із СІЗО після внесення застави у розмірі 20 млн гривень.

Після звільнення вона знову почала виступати публічно. Зокрема, Мудра бере участь у заходах і виголошує доповіді на теми національної безпеки, правової політики та міжнародно-правової відповідальності.

Водночас про власну кримінальну справу колишня заступниця керівника Офісу президента згадала лише у постскриптумі до допису, зазначивши: «Розслідування триває».

Про це Мудра повідомила на своїй сторінці у Facebook.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський виключив Ірину Мудру зі складу Ради з питань підтримки підприємництва, яку очолює Кирило Буданов.

За колишню заступницю керівника Офісу президента України Ірину Мудру внесли повну суму застави у розмірі 20 мільйонів гривень.

Раніше НАБУ та САП оголосили про масштабну спецоперацію «Форест Гамп». За даними антикорупційних органів, йдеться про викриття групи, до якої могли бути причетні чинний і колишній народні депутати, високопосадовці Офісу президента, представники державного банку та інші особи. За версією слідства, через державний банк могли легалізувати 150 млн гривень для внесення застави за одного з фігурантів іншого резонансного провадження — операції «Мідас».

У цей же день стало відомо про слідчі дії у Мудрої. А невдовзі президент Володимир Зеленський звільнив її з посади заступниці керівника Офісу президента. Причини звільнення в самому указі не пояснюються, однак часовий збіг із операцією НАБУ виявився більш ніж показовим.

«Корупцію треба контролювати»: хто така Ірина Мудра.

Ірина Мудра пішла на угоду зі слідством — соцмережі.

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