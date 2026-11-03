Ірина Сопонару через обстріли та блекаути залишила Київ разом із чоловіком

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Українська акторка та зірка гумористичних шоу Ірина Сопонару разом із чоловіком Різом несподівано виїхала з Києва та перебралася до іншого міста. Артистка пояснила, що причиною такого рішення стали постійні російські обстріли та перебої з електропостачанням.

За словами Сопонару, через напружену ситуацію вона почала страждати від безсоння і навіть замислювалася над тим, щоб звернутися по допомогу до психолога.

За словами зірки, рішення про переїзд далося їхній родині вкрай нелегко, адже вони зовсім не хотіли залишати свій дім.



Подружжя намагалося триматися до останнього, попри складну ситуацію в столиці. Однак постійний стрес і відсутність нормального відпочинку дали про себе знати.

“Ми з Різом тримались, скільки могли триматися. Але десь приблизно від серпня, коли почали сильно кошмарити, ми вже декілька тижнів без нормального сну”, – зізналася Сопонару

Акторка додала, що її емоційний стан був настільки виснаженим, що вона всерйоз розглядала варіант медикаментозного лікування.

“У мене дах почав підтікати, я вже навіть до психолога думала звернутися, може, мені якісь ліки треба приймати. Виявилося, мені треба було поспати”, – з гумором зазначила знаменитість.

Тепер Ірина та Різ облаштовують свій побут у рідному місті акторки – Чернівцях. Саме там закохані планують провести всю зиму, щоб перечекати найважчий період блекаутів у безпечніших умовах.

“Ми вирішили поки що поїхати до Чернівців до батьків. До кінця зими ми точно будемо там. Я не знаю, що має весною змінитися, але принаймні жахливі блекаути ми хочемо перечекати там”.

Повернутися до столиці зіркова родина сподівається вже навесні. Сопонару чудово розуміє, що загроза обстрілів може не зникнути, проте сподівається хоча б на стабільнішу ситуацію з електроенергією.

Своїми переживаннями та планами на майбутнє артистка поділилася під час відвертої розмови на проєкті "

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