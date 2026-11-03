Ірина Сопонару вперше розповіла, чому вирішила залишити Квартал 95

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Українська акторка Ірина Сопонару розповіла про справжні причини свого рішення залишити проєкт «Квартал 95». Вона також поділилася, як переживала цей непростий крок, на який наважилася майже рік тому.

Чому Сопонару пішла з "Кварталу"

За словами акторки, тоді вона зрозуміла, що має рухатися далі.

"Я взагалі не жалкую про свої рішення. Я не памʼятаю такого, щоб я про щось… Двічі в одну річку не ввійдеш — що в стосунках, що в якихось життєвих моментах. Я взагалі не розумію, що про це говорити. Пройшов рік! Цілий рік! Що про це стільки говорити, я не розумію. Нічого поганого не сталося, ніхто нікого не образив, я сподіваюся. Прийшов момент, от і все. Я прийняла таке рішення, не я одна, тому я думаю, що це нормально", — каже Ірина.

Акторка була частиною "Кварталу" впродовж восьми років. Загалом їй там подобалось та влаштовував колектив. Тому рішення піти далося Ірині нелегко.

Вісім років в "Кварталі"

"Вісім років працювала, якщо не помиляюся. Це були чудові роки, я ні про що не жалкую, мені все подобалось, і колектив класний, я класно проводила там час, я робила те, що я люблю. Але все! Прийшло таке усвідомлення, що, напевно, мені вже пора", — зізналася зірка.

Ба більше, Ірина каже, що такі моменти відчуваються, як ніби зі стосунків виходити.

"Типу мені шкода, але я не бачу більше себе там", — каже Сопонару.

За словами акторки, її ніхто не вмовляв лишитися і всі спокійно сприйняли її рішення.

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