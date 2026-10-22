Ірландський журналіст іронічно назвав обстріл Києва гуманітарною допомогою від рф

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Ірландський фотокореспондент і документаліст Кейлан Робертсон, коментуючи наслідки масштабної російської атаки на Київ, іронічно назвав влучання по цивільних об’єктах «гуманітарною допомогою» від рф із відсиланням до заяв команди президента США Дональда Трампа. Про це медійник заявив під час перебування на території зруйнованого гіпермаркету «Епіцентр».

Робертсон зазначив, що ворожі ракети та дрони били по житлових будинках і торговельних центрах столиці. На його думку, масштабна атака після візиту спецпосланця США Стіва Віткоффа до Москви є демонстративним жестом проти демократичного світу, а спроби виправдовувати дії рф фактично дають їй сигнал про прийнятність таких злочинів.

Джерело: Главком.

Нагадаємо, під час зустрічі Стів Віткофф звернувся до путіна із заявою: «Ви так багато говорите про те, що мій президент, президент Трамп, є гуманістом. Ви теж гуманіст, пане, і я віддаю вам шану, висловлюю вам повагу та ще раз дякую».

в ніч на 22 жовтня Росія масовано атакувала Київ балістичними ракетами. Внаслідок російської балістичної атаки на Київ загинула одна людина, ще 22 постраждали, серед них четверо дітей.

У Києві обмежили рух Південним мостом після російського обстрілу.

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