Юрій Рибчинський розчулив мережу ніжним танцем із дружиною

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Народний артист України та Герой України Юрій Рибчинський зворушив користувачів мережі танцем зі своєю дружиною Олександрою Рибчинською. Подружжя виконало вальс під легендарну пісню «Києве мій».

Юрій та Олександра Рибчинські перебувають разом уже понад 50 років.

На відео, яке опублікував Євген Рибчинський, Юрій та Олександра Рибчинські танцювали вальс під музичний супровід акордеона. Для подружжя грав Герой України Петро Гадз. Музикант виконав мелодію пісні «Як тебе не любити, Києве мій».

У кадрі Юрій Рибчинський посміхався під час танцю з дружиною, а вона у відповідь не зводила очей з коханого чоловіка. Наприкінці пара обійнялася, а Олександра Рибчинська ніжно поцілувала поета у щоку. «Дай їм Бог здоров’я! Тато і мама танцюють під «Як тебе не любити, Києве мій» в акомпанементі пана Гадза. Мої бубочки!» – підписав відео із батьками Євген Рибчинський.

Подружжя Рибчинських замилувало своїм танцем не лише сина, а й мережу. У коментарях під дописом користувачі бажали Рибчинським довгих років життя разом та висловлювали свої емоції від зворушливого моменту закоханих.

«Ви – прекрасні!!! Як тебе не любити, Києве мій!!! Нехай Бог посилає ще багато прекрасних років життя! Під мирним небом України!»

Зазначимо, Юрій та Олександра Рибчинські разом уже понад 50 років. Пара одружилася 1 квітня 1969 року, у грудні того ж року у молодого подружжя народився первісток Євген Рибчинський. Син митця також став відомим поетом, композитором та продюсером.

Кадрами зворушливого моменту поділився син пари, поет та композитор Євген Рибчинський у блозі у Facebook.

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