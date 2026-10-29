Юрист звинуватив Радіну в маніпуляціях через конкурс на управителя Моршинської

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Юрист і громадський активіст Євген Пронін звинуватив народну депутатку Анастасію Радіну в маніпуляціях через її відео про конкурс на управителя арештованих активів IDS Ukraine, якій належить бренд «Моршинська».

Пронін заявив, що наведені депутаткою аргументи щодо спроможності компанії «Пріорітас» управляти активами не є достатніми.

Зокрема, він наголосив, що невелика кількість працівників і статутний капітал самі по собі не доводять нездатності компанії виконувати зобов’язання. Також юрист стверджує, що документи про внесення 7,4 млн грн є в матеріалах конкурсу.

Представник «Пріорітас» Сергій Герман зі свого боку закликав перевірити можливий конфлікт інтересів у діях Радіної. Він вважає, що критика конкурсу може перешкодити передачі активів в управління та зіграти на користь російського олігарха Михайла Фрідмана.

Герман закликав НАЗК, НАБУ та СБУ перевірити обставини, а регламентний комітет Верховної Ради — оцінити дії депутатки. Звинувачення Проніна та Германа є їхньою позицією, а не встановленими фактами.

Джерело: Євген Пронін (Telegram)

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