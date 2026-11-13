IV INTITA Форум розвитку інтелектуального капіталу України: три дні, які об'єднують бізнес, освіту та молодь довкола спільних проєктів
11-13 грудня 2026 року у Вінниці INTITA проводить IV Форум розвитку інтелектуального капіталу України. Це не конференція, де говорять про співпрацю, а простір, де бізнес формулює виклики, команди перетворюють їх на рішення, а рішення — на партнерство.
Розвиваємо людей. Створюємо бізнеси. Будуємо Україну.
Людей для майбутньої економіки не шукають — їх формують разом
Український бізнес стикається з дефіцитом людей, потрібних для розвитку й масштабування. Модель, у якій освіта навчає, а бізнес лише наймає готових людей, більше не працює.
Тому головне питання IV Форуму INTITA звучить так: як перестати лише шукати готових людей і почати разом формувати їх, створювати технології й запускати бізнеси, яких потребує економіка майбутнього?
Довіра не декларується — вона створюється через спільну роботу
Довіра між бізнесом і освітою виникає не з розмов, а зі спільного досвіду. Тому INTITA не обіцяє бізнесу партнерство, а пропонує перевірити його на реальній роботі:
- сформуйте реальну проблему;
- ми разом її вирішимо;
- якщо результат має цінність — продовжимо це як партнерський проєкт.
Формула форуму
ВИКЛИК → ЛЮДИ → ІНТЕЛЕКТ → РІШЕННЯ → РЕЗУЛЬТАТ → ПАРТНЕРСТВО
Акцент IV Форуму — бізнес стає співтворцем людського капіталу.
Що відбуватиметься на форумі
Модуль 1. ВИКЛИКИ. Яких людей і рішень потребує економіка України?
- які бізнес-проблеми стримують продуктивність, інновації та масштабування?
- яких компетентностей бракує сьогодні, а які знадобляться завтра?
- що компанії можуть робити разом з освітою, наукою та громадами?
- де проходить межа відповідальності бізнесу, університету та держави?
- як вимірювати результат інвестицій бізнесу в людей?
Модуль 2. ЛЮДИ. Як разом формувати таланти й компетентності майбутнього?
У галузях:
- технології, AI, Data Science, кібербезпека;
- освіта, виробництво, логістика, інфраструктура;
- інженерія, енергетика, агротехнології;
- робототехніка, автоматизація, dual-use;
- менеджмент, маркетинг, HR.
Модуль 3. РІШЕННЯ. Як перетворювати виклики на рішення?
Ключове питання: «У нас є проблема. Хто готовий її вирішити?»
Бізнес формулює виклики. Компанії не розповідають про себе, а формулюють реальні задачі — технологічні, виробничі, AI, інженерні, продуктові, HR, маркетингові, логістичні, енергетичні, агротехнологічні, робототехнічні, цивільні та dual-use.
V ХАКАТОН INTITA — реальний доказ перетворення викликів у рішення
У межах форуму проходить V Український Хакатон розвитку інтелектуального капіталу. Хакатон — реальний доказ того, як бізнес-виклик перетворюється у технологічне рішення.
Бізнес формулює виклики. Молодь працює над ними, ментори допомагають, команда досліджує проблему. Бізнес дає зворотний зв'язок, команда змінює рішення, створює MVP, а експерти оцінюють результат.
Реєстрація команд триває до 1 грудня на https://hackathon.intita.com
Для кого форум
Якщо Ви будуєте бізнес, який впливає, інвестуєте в людей, розвиваєте технології чи маєте реальну задачу — цей форум для Вас.
Форум закінчується не словами «дякуємо за участь»
Він закінчується конкретними домовленостями про те, що учасники зроблять протягом наступних 100 днів. Мета на цей період:
- 20 сформованих бізнес-викликів;
- 5-10 активних компаній-партнерів;
- 5-15 стажувань;
- 3-5 довгострокових бізнес-проєктів;
- 3 рішення, які продовжать розробку в Стартап-інкубаторі INTIGER Lab;
- 1-2 стартапи;
- нові R&D-проєкти.
Вінниця — центр інтелектуального капіталу України
Місто, де ліцеїсти стають інженерами, дослідження інженерів — стартапами, а стартапи — бізнесами.
INTITA — середовище, яке об'єднує талант, освіту, бізнес, технології й реальні задачі. Разом вони створюють новий інтелектуальний капітал України.
Це Ваша можливість впливати і стати частиною реальних змін
IV Форум розвитку інтелектуального капіталу України 11-13 грудня 2026 року, Вінниця
Реєстрація — https://forum.intita.com