IV INTITA Форум розвитку інтелектуального капіталу України: три дні, які об'єднують бізнес, освіту та молодь довкола спільних проєктів

11-13 грудня 2026 року у Вінниці INTITA проводить IV Форум розвитку інтелектуального капіталу України. Це не конференція, де говорять про співпрацю, а простір, де бізнес формулює виклики, команди перетворюють їх на рішення, а рішення — на партнерство.

Розвиваємо людей. Створюємо бізнеси. Будуємо Україну.

Людей для майбутньої економіки не шукають — їх формують разом

Український бізнес стикається з дефіцитом людей, потрібних для розвитку й масштабування. Модель, у якій освіта навчає, а бізнес лише наймає готових людей, більше не працює.

Тому головне питання IV Форуму INTITA звучить так: як перестати лише шукати готових людей і почати разом формувати їх, створювати технології й запускати бізнеси, яких потребує економіка майбутнього?

Довіра не декларується — вона створюється через спільну роботу

Довіра між бізнесом і освітою виникає не з розмов, а зі спільного досвіду. Тому INTITA не обіцяє бізнесу партнерство, а пропонує перевірити його на реальній роботі:

сформуйте реальну проблему;

ми разом її вирішимо;

якщо результат має цінність — продовжимо це як партнерський проєкт.

Формула форуму

ВИКЛИК → ЛЮДИ → ІНТЕЛЕКТ → РІШЕННЯ → РЕЗУЛЬТАТ → ПАРТНЕРСТВО

Акцент IV Форуму — бізнес стає співтворцем людського капіталу.

Що відбуватиметься на форумі

Модуль 1. ВИКЛИКИ. Яких людей і рішень потребує економіка України?

які бізнес-проблеми стримують продуктивність, інновації та масштабування?

яких компетентностей бракує сьогодні, а які знадобляться завтра?

що компанії можуть робити разом з освітою, наукою та громадами?

де проходить межа відповідальності бізнесу, університету та держави?

як вимірювати результат інвестицій бізнесу в людей?

Модуль 2. ЛЮДИ. Як разом формувати таланти й компетентності майбутнього?

У галузях:

технології, AI, Data Science, кібербезпека;

освіта, виробництво, логістика, інфраструктура;

інженерія, енергетика, агротехнології;

робототехніка, автоматизація, dual-use;

менеджмент, маркетинг, HR.

Модуль 3. РІШЕННЯ. Як перетворювати виклики на рішення?

Ключове питання: «У нас є проблема. Хто готовий її вирішити?»

Бізнес формулює виклики. Компанії не розповідають про себе, а формулюють реальні задачі — технологічні, виробничі, AI, інженерні, продуктові, HR, маркетингові, логістичні, енергетичні, агротехнологічні, робототехнічні, цивільні та dual-use.

V ХАКАТОН INTITA — реальний доказ перетворення викликів у рішення

У межах форуму проходить V Український Хакатон розвитку інтелектуального капіталу. Хакатон — реальний доказ того, як бізнес-виклик перетворюється у технологічне рішення.

Бізнес формулює виклики. Молодь працює над ними, ментори допомагають, команда досліджує проблему. Бізнес дає зворотний зв'язок, команда змінює рішення, створює MVP, а експерти оцінюють результат.

Реєстрація команд триває до 1 грудня на https://hackathon.intita.com

Для кого форум

Якщо Ви будуєте бізнес, який впливає, інвестуєте в людей, розвиваєте технології чи маєте реальну задачу — цей форум для Вас.

Форум закінчується не словами «дякуємо за участь»

Він закінчується конкретними домовленостями про те, що учасники зроблять протягом наступних 100 днів. Мета на цей період:

20 сформованих бізнес-викликів;

5-10 активних компаній-партнерів;

5-15 стажувань;

3-5 довгострокових бізнес-проєктів;

3 рішення, які продовжать розробку в Стартап-інкубаторі INTIGER Lab;

1-2 стартапи;

нові R&D-проєкти.

Вінниця — центр інтелектуального капіталу України

Місто, де ліцеїсти стають інженерами, дослідження інженерів — стартапами, а стартапи — бізнесами.

INTITA — середовище, яке об'єднує талант, освіту, бізнес, технології й реальні задачі. Разом вони створюють новий інтелектуальний капітал України.

Це Ваша можливість впливати і стати частиною реальних змін

IV Форум розвитку інтелектуального капіталу України 11-13 грудня 2026 року, Вінниця

Реєстрація — https://forum.intita.com

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