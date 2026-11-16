Із 2027 року учителі спецшкіл самі обиратимуть підручники для учнів

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Із 2027 року в Україні зміниться порядок вибору підручників для спеціальних шкіл. Уперше вчителі таких закладів зможуть самостійно голосувати за навчальні видання, які найкраще відповідають потребам їхніх учнів.

Новий підхід має надати педагогам більше впливу на вибір навчальних матеріалів та врахувати особливості освітнього процесу в спеціальних школах.

Нову систему випробують на підручниках для 10 класів.

Раніше підручники для дітей з особливими освітніми потребами (ООП) обирала комісія при Українському інституті розвитку освіти (УІРО), а затверджувала – Колегія МОН. Тепер же спеціальні школи самостійно визначатимуть зміст навчання через рейтингове голосування педагогів.

Кого стосуватиметься відбір у 2027 році?

У лютому-квітні 2027 року відбудеться конкурсний відбір навчальної літератури для 10 класів спеціальних закладів освіти. Для учнів, які здобувають базову середню освіту за шестирічними програмами, цей клас є випускним і завершальним роком базової школи.

Наразі триває розробка підручників відповідно для школярів з інтелектуальними труднощами та повною втратою зору.

Для учнів з обмеженням зорової функції, які не мають інтелектуальних труднощів та у 2027-2028 навчальному році навчатимуться в 10 класі, підручники вже підготували цьогоріч.

Оскільки тривалість здобуття базової середньої освіти у спеціальних закладах для цих дітей збільшена на один рік, у 10 класі вони можуть використовувати підручники, адаптовані для 9 класу.

Якщо заклад не замовляв їх, він може звернутися для отримання до резервного фонду Інститут модернізації змісту освіти.

Як відбуватиметься конкурсний відбір?

Конкурс проводитимуть серед підручників і посібників, які пройшли експертизу та апробацію й отримали гриф МОН. Під час відбору педагогічні працівники ознайомляться із запропонованими виданнями та оберуть ті, що найкраще відповідають освітнім потребам їхніх учнів.

Так визначать, які саме підручники друкувати за кошти державного бюджету та яким тиражем.

Алгоритм відбору:

ознайомлення з матеріалами (електронні версії підручників і посібників зʼявляться у відкритому доступі на офіційних ресурсах. Педагоги зможуть долучитися до публічних презентацій та фахових обговорень);

формування рейтингу (вчителі оцінять видання за шкалою пріоритетності);

рішення педради (сформований рейтинг схвалить педагогічна рада закладу освіти, протокол підпишуть вчителі, які брали участь у голосуванні);

фіксація в системі (відповідальна особа внесе результати рейтингування та необхідний наклад до електронної системи АІКОМ, підтверджуючи вибір електронним підписом).

Загальнодержавний наклад формуватимуть за підсумками агрегації даних в АІКОМ на рівні громад, областей і конкурсної комісії УІРО. Друкуватимуть видання, які наберуть найбільшу кількість перших місць у підсумковому всеукраїнському рейтингу.

Розрахунок потреби та технічні нюанси

Заклади освіти самостійно рахуватимуть необхідний наклад: він має охоплювати 100% прогнозованого контингенту учнів на найближчі 5 років і фактичну кількість учителів.

Щоб гарантувати стабільне забезпечення, друкуватимуть підручники з розрахунку до 160% від фактичного контингенту. Якщо кількість учнів збільшиться, заклад освіти зможе дозамовити необхідну літературу з резервного фонду.

Для участі у відборі навчальної літератури школам достатньо мати кабінет в АІКОМ та електронний підпис. Заклади, які ще не мають доступу до системи, можуть отримати реєстраційні дані в місцевих органах управління освітою.

Про це повідомили в Міністерстві освіти і науки.

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