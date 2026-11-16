Із Польщі депортували двох українців за погрози перехожим

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У польському Вроцлаві затримали двох громадян України віком 18 і 19 років, які з балкона квартири кричали перехожим, що є терористами та мають бомбу.

Також вони спрямовували на людей муляж зброї та імітували постріли.

Інцидент стався 13 листопада на вулиці Валонській. За даними поліції, чоловіки також публічно схвалювали нещодавній теракт у Кракові та погрожували людям на національному ґрунті.

Українцям висунули обвинувачення у спричиненні хибної тривоги, публічному схваленні злочину та погрозах дискримінаційного характеру. Після допиту в прокуратурі їх передали прикордонникам і вже наступного дня депортували до України.

За польським законодавством максимальне покарання за інкриміновані правопорушення може становити до восьми років ув’язнення.

Джерело: Rzeczpospolita

32-річного громадянина України депортували з Польщі після жорстокого нападу на іншого українця та погроз йому вбивством. Чоловікові також заборонили в’їзд до Польщі та інших країн Шенгенської зони на п’ять років.

Раніше депутат польської опозиційної партії «Право і справедливість» Анджей Шлівка виступив за депортацію з Польщі українських чоловіків призовного віку, які не мають легальної роботи. Він заявив, що з таких людей можна було б сформувати щонайменше одну бригаду для участі у війні проти Росії.

До цього опозиційна партія «Право і справедливість» (PiS)запропонувала депортувати з Польщі українських чоловіків призовного віку, які не працюють у країні легально.

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