Із відкритого доступу вилучили понад тисячу декларацій працівників СБУ

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З публічного доступу вилучили 1399 декларацій, у яких місцем роботи зазначена Служба безпеки України. Загалом ці документи стосуються щонайменше 1012 декларантів.

За підрахунками аналітиків, найбільше декларацій співробітників СБУ вилучили з публічного доступу у 2023 році — 384 документи.

Для порівняння, у 2024 році приховали 224 декларації, а у 2025-му — 38.

Динаміка вилучення документів за попередні роки має такий вигляд:

2016 рік — 32 декларації;

2017 рік — 52;

2018 рік — 59;

2019 рік — 211;

2020 рік — 219;

2021 рік — 116;

2022 рік — 64;

2023 рік — 384;

2024 рік — 224;

2025 рік — 38.

Водночас на працівників Служби безпеки України припадає лише 0,3% від загальної кількості декларацій, вилучених із відкритого доступу.

Загалом в Україні приховали щонайменше 468,9 тис. таких документів.

Механізм вилучення декларацій передбачає їх закриття для публічного перегляду з міркувань безпеки на період воєнного стану. Ініціювати таке рішення можуть уповноважені керівники державних органів.

Після отримання відповідного подання НАЗК технічно вилучає документи з публічної частини реєстру.

Про це свідчать дані платформи «Опендатабот».

Раніше Національне агентство з питань запобігання корупції виявило недостовірні відомості в декларації колишнього директора «Бердичівводоканалу» Іллі Шамровського.

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) завершило повну перевірку декларації за 2024 рік колишньої керівниці Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяни Крупи. За результатами перевірки виявили недостовірні відомості на суму понад 19,8 млн грн, а також ознаки незаконного збагачення на понад 235,9 млн грн.

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