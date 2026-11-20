Кабінет міністрів України розширив програму компенсації збитків бізнесу внаслідок російських атак. Підприємства зможуть отримати часткове відшкодування за будівельну техніку, пошкоджену або знищену через обстріли.

Міністр з відновлення, інфраструктури та транспорту Микола Калашник пояснив, що будівельні бригади після російських ударів розбирають завали, ремонтують мости та відновлюють рух на дорогах. Роботи доводиться виконувати під загрозою повторних обстрілів, а втрата навіть одного екскаватора чи навантажувача може зупинити відновлення об’єкта.

«Саме тому ми включили будівельну техніку до програми компенсації. Це допоможе підприємствам покрити частину збитків і продовжити роботи, на які чекає громада», — зазначив Калашник.

У міністерстві нагадали, що раніше програма компенсацій поширювалася на виробничі будівлі, склади, обладнання та інше майно підприємств.

Тепер перелік розширили. Під компенсацію підпадатимуть екскаватори, навантажувачі, бульдозери, дорожні котки, асфальтоукладальники, бетононасоси та інша спеціальна будівельна техніка.

Програма передбачає два напрями підтримки підприємств:

До 30 млн грн за пошкоджене або знищене майно. Цей напрям діє на визначених програмою територіях підвищеного ризику. Розмір виплати залежатиме від суми підтверджених прямих збитків. Ліміт у 30 млн грн встановлений для одного підприємства за весь період дії програми.

До 5 млн грн на рік на страхування від воєнних ризиків. Часткову компенсацію витрат на страхування можна отримати на всій підконтрольній Україні території. Річний ліміт поширюється на всі договори страхування підприємства в межах програми.

Про це повідомили у пресслужбі Міністерства розвитку громад та територій України.

Нагадаємо, уряд не планує збільшувати суми житлових компенсацій для ветеранів у 2027 році через дефіцит державного бюджету.

Парламентська асамблея Ради Європи закликала держави-члени та країни-спостерігачі вжити заходів для спрямування заморожених російських державних активів на виплату компенсацій Україні та українським жертвам.

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