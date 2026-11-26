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Кабінет міністрів постановою від 25 листопада 2026 року доручив провести верифікацію відомостей про громадян України чоловічої статі віком від 17 до 60 років на основі даних відомчої інформаційної системи Державної міграційної служби, Єдиного державного демографічного реєстру та Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

Державна міграційна служба передасть Міністерству оборони реєстраційний номер облікової картки платника податків, реквізити паспорта громадянина України та закордонного паспорта, унікальний номер запису в демографічному реєстрі, прізвище, ім’я, по батькові, дату й місце народження, стать, адресу задекларованого або зареєстрованого місця проживання чи перебування, відомості про громадянство, відцифрований образ обличчя, а також дані про оформлення документів для виїзду на постійне проживання за кордон, залишення на постійному проживанні за кордоном або повернення в Україну.

Міністерство оборони має забезпечити проведення верифікації на підставі отриманих від Міграційної служби даних та актуалізувати записи в Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів автоматизованим або неавтоматизованим способом протягом 120 календарних днів після завершення верифікації.

Джерело: постанова Кабінету міністрів України №1466 від 25 листопада 2026 року.

Згідно з постановою №981 від 29 липня 2026 року, Державна податкова служба протягом 90 днів мала передати Міністерству оборони відомості з Державного реєстру фізичних осіб про громадян України віком від 18 до 60 років.

Кабінет Міністрів затвердив новий порядок ведення Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних і резервістів «Оберіг». Документ визначає механізм внесення, оновлення, перевірки та виправлення даних.

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