Кабмін дозволив зберігати пальне Укрнафти у підземних сховищах Міноборони

0:00 / 0:00

Кабінет міністрів України затвердив експериментальний проєкт зі зберігання нафтопродуктів АТ «Укрнафта» у захищених підземних об’єктах Міністерства оборони. Ініціатива діятиме протягом воєнного стану, але не довше двох років із дня набрання чинності відповідною постановою.

«Погодитися з пропозицією Міністерства оборони щодо реалізації протягом дії правового режиму воєнного стану, але не довше двох років з дня набрання чинності цією постановою експериментального проекту щодо запровадження підземного зберігання нафтопродуктів в умовах правового режиму воєнного стану», — зазначено в документі.

Згідно із затвердженим порядком, проєкт поширюватиметься на нафтопродукти, які належать «Укрнафті» та передаються нею на договірних умовах для відповідального зберігання у підземних сховищах.

Пальне, яке зберігатимуть у межах експерименту, обліковуватиметься окремо від обсягів мінімальних запасів нафти та нафтопродуктів.

Передбачено, що ці запаси використовуватимуть, зокрема, для потреб Міністерства оборони.

Координатором експериментального проєкту визначено Міністерство оборони України. Відомство встановлюватиме обсяги нафтопродуктів, які окремий відповідальний зберігач зможе прийняти на зберігання.

Таким чином, уряд запровадив механізм підземного зберігання пального «Укрнафти» на захищених об’єктах у період дії воєнного стану.

Про це йдеться в постанові уряду №1394 від 4 листопада.

Станом на 11 листопада 2026 року найбільші мережі АЗС України оновили цінники. Середня вартість бензину А-95 становить 89,05 грн за літр, дизельного пального — 105,07 грн за літр.

На українських АЗС зафіксували різноспрямовані зміни вартості пального. За добу автогаз на окремих заправках додав 1 грн за літр, тоді як бензин А-95 подешевшав на таку саму суму. Середні ціни у семи мережах становлять 90,91 грн за літр А-95 та 105,34 грн за літр дизеля.

У жовтні 2026 року Україна імпортувала 156 тисяч тонн автомобільного бензину. Це на 7% менше, ніж за аналогічний місяць торік, однак на 12% більше за підсумками десяти місяців — загалом 1,42 млн тонн.

Станом на 31 жовтня 2026 року більшість найбільших мереж АЗС України зберегли попередні ціни на пальне. Водночас автогаз за добу подорожчав на заправках SOCAR, «Укрнафта» та «БРСМ-Нафта». Середня ціна бензину А-95 у семи представлених мережах становить близько 90,91 грн за літр, дизельного пального — 104,99 грн.

За період із 30 вересня до 30 жовтня 2026 року найбільше в Україні подорожчав автогаз — на 11–14,40 грн/л. Дизельне пальне за місяць додало в ціні від 4,91 до 9 грн/л, тоді як бензин А-95 подорожчав не в усіх мережах АЗС.

Читай нас у